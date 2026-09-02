Camino a la Semana del Clima de Rosario: producción sostenible desde nuestra región

En el marco del Congreso Aapresid, la FNGA llevó adelante una reunión de trabajo rumbo a la segunda edición de la Semana del Clima Rosario.

El encuentro reunió a representantes de distintos sectores e instituciones vinculadas con la agroindustria, el ambiente, la producción, el ámbito académico y la gestión pública, con el objetivo de seguir construyendo una agenda común frente a los desafíos que plantea el cambio climático.

La reunión contó con las palabras institucionales de Diego Sueiras, presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina; Rogelio Biazzi, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rosario; Luciano Marelli, secretario de Ambiente y Espacio Público; Verónica Iritzar, secretaria de Cambio Climático de la provincia de Santa Fe; Dieter Von Pannwitz, director de Desarrollo Territorial Agropecuario de Santa Fe; Rodolfo Giacosa, en representación de ENERFE y del Ministerio de Producción provincial; y representantes del equipo del senador provincial Ciro Seisas.

También participaron referentes de Aapresid, Innventure, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos (CPBIO), la Federación Agraria Argentina, la Sociedad Rural de Rosario, GLOCAL, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, Fundación Vida Silvestre, Moverse, la Universidad Católica Argentina y la Universidad Austral, entre otras organizaciones.

La realización de este encuentro en el marco del Congreso Aapresid tuvo además un significado especial. El regreso del Congreso a Rosario representa una oportunidad para reafirmar el rol de la ciudad y de la región como espacios de encuentro, innovación y construcción de políticas vinculadas al desarrollo sostenible . Rosario y Santa Fe cuentan con un entramado productivo, científico, tecnológico e institucional que permite generar conversaciones necesarias para abordar los desafíos ambientales sin perder de vista la importancia de producir y generar empleo.

Desde la Fundación Nueva Generación Argentina se entiende que uno de los principales desafíos de la agenda climática es justamente acercar posiciones. La Semana del Clima busca tender puentes entre sectores que muchas veces aparecen enfrentados en el debate público y generar espacios donde puedan encontrarse puntos de coincidencia, intercambiar conocimientos y avanzar hacia compromisos concretos.

En ese sentido, uno de los ejes centrales será profundizar el diálogo sobre cómo la agricultura y la ganadería regenerativa pueden contribuir simultáneamente a cuidar el ambiente, sostener la producción de alimentos y fortalecer las economías regionales.

La Segunda Semana del Clima Rosario propone, así, romper con la tradicional dicotomía entre campo y ciudad. La producción de alimentos, el cuidado de los recursos naturales, el desarrollo urbano y la acción climática forman parte de una misma conversación. El desafío es construir una agenda compartida que reconozca las necesidades y aportes de cada sector.

La Semana del Clima de Rosario 2026, organizada por la Fundación Nueva Generación Argentina y la Municipalidad de Rosario, será del 13 al 16 de octubre, en la Terminal Fluvial. El objetivo será que Rosario sea nuevamente un punto de encuentro para transformar el diálogo en propuestas y generar compromisos concretos desde la región, demostrando que producir y cuidar el ambiente no son objetivos contrapuestos, sino parte de un mismo camino hacia un desarrollo sostenible.

Ya podés inscribirte gratuitamente en el siguiente link: https://www.semanadelclimarosario.com.ar/inscribete