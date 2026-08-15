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Rosario para tu bolsillo: planes económicos y gratuitos para este fin de semana largo

La ciudad del río Paraná y el Monumento a la Bandera ofrece variedad de planes económicos para cuidar el bolsillo. Las actividades imperdibles

15 de agosto 2026 · 08:07hs
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Es posible pasear por Rosario de forma económica

Es posible pasear por Rosario de forma económica

Rosario, la Cuna de la Bandera Argentina, es una ciudad imperdible. Sus calles modernas y vibrantes con paisajes inolvidables tientan a cientos de turistas día a día. Pero, además, lo mejor que tiene es su versatilidad: se pueden hacer infinidad de planes adaptados a todos los bolsillos y preferencias.

Es totalmente posible pasear por Rosario cuidando el bolsillo. Universitaria, deportiva, cultural y comercial, sus distintas caras ofrecen actividades de todo tipo y para todas las edades. Con una gastronomía destacada, museos y edificios históricos, paisajes naturales, variedad en hotelería y cientos de actividades para realizar, es fácil encontrar las alternativas que mejor se adapten al presupuesto designado.

Sin dudas, con buena información y algunos tips, se puede conocer y disfrutar al máximo la ciudad sin dejar un dineral en el intento.

>>Leer más: 24 horas en Rosario: cómo conocer la ciudad en un día

Planes y actividades económicas o gratuitas en Rosario

El Ente Turístico de Rosario recomienda distintas actividades para pasear por la ciudad y conocer sus lugares más icónicos de manera económica. Además, ofrece actividades variadas contemplando todos los gustos y edades de los viajeros.

Diversión en familia

Viajar con chicos siempre multiplica los costos. Sin embargo, Rosario es una ciudad realmente divertida y económica para disfrutar en familia. Una prueba de eso es el Tríptico de la Infancia, que está integrado por La Isla de los Inventos, El Jardín de los Niños y La Granja de la Infancia. Son tres espacios en diferentes puntos de la ciudad y cada uno tiene una propuesta que sorprende con juegos y actividades fuera de lo convencional, para pasar toda la tarde.

Otros lugares para visitar en familia son el Acuario del Río Paraná y el Museo Gallardo, ambos con entrada gratuita. También están las propuestas del Complejo Astronómico, con la posibilidad de mirar los astros gratis en el Observatorio o de acceder al Museo de Ciencias y al Planetario.

Área histórica

En lo que respecta a paseos urbanos, se puede empezar por el casco histórico aprovechando las visitas guiadas gratuitas que se hacen todos los sábados, con salida a las 10 desde el Museo Municipal de Arte Decorativo (Santa Fe 748). Este tour a pie abarca los edificios que rodean la plaza 25 de Mayo (la Basílica Nuestra Señora del Rosario, el Palacio Municipal y el Palacio de Correos) y continúa, atravesando el Pasaje Juramento, con el Monumento a la Bandera, rescatando la simbología de sus esculturas y bajorrelieves.

>>Leer más: Cómo llegar a Rosario: los diferentes medios de transporte

Paseos urbanos por la costanera

Entre el Monumento y los silos de colores que albergan al Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (Macro), en bulevar Oroño y avenida de la Costa Estanislao López, la ribera céntrica abre un paseo ideal para recorrer a pie. Son 20 cuadras que atraviesan espacios verdes intercalados por lugares emblemáticos como la bajada Sargento Cabral, el túnel Arturo Illia, el Parque de España, La Isla de los Inventos y ferias de artesanías los fines de semana. Como si fuera poco, mo faltan lugares para descansar tomando mate o haciendo un picnic con vista al río.

Como otra forma de conocer la ciudad es recomendable aprovechar la Calle Recreativa: un circuito donde cada domingo, de 8.30 a 12.30, es posible caminar, correr, andar en bici, en skate o en rollers a lo largo de 28 kilómetros libres de autos, motos y transporte público.

Arte y museos

Los museos también pueden incluirse en una escapada de bajo costo por Rosario. El Museo de Bellas Artes Juan B. Castagnino, por ejemplo, es uno de los más importantes del interior del país. Otro dato: tanto el Castagnino como el Macro abren los domingos de 10 a 13, permitiendo integrar una visita con los paseos por la Calle Recreativa.

Para los amantes del arte, una propuesta imperdible es la de estar atentos y levantar la mirada hacia las obras del Museo Urbano Arte a la Vista, un inédito museo al aire libre integrado por obras de artistas rosarinos reproducidas a escala gigante en medianeras de distintos edificios, delineando circuitos que permiten observar cuadros mientras se pasea por la ciudad.

Playa y tragos

El sol y la playa también pueden disfrutarse sin reparar en gastos tomando rumbo hacia la costa norte, donde las arenas de la Rambla Catalunya permiten disfrutar de playas públicas bordeadas por clásicos bares.

A la tarde, para disfrutar economizando, puede ser una buena idea aprovechar el happy hour de cerveza artesanal o de tragos que se ofrece en la mayoría de los pubs (generalmente entre 18 y 20.30).

Para la noche, un repaso por la agenda cultural siempre permitirá encontrar propuestas de ingreso libre o con bajo costo en las salas de teatro independiente y otros escenarios de la ciudad. Los cines Lumiere y El Cairo ofrecen funciones a precios sumamente bajos.

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