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Solari practicó con Newell's en Bella Vista, pero su pase se cayó por una diferencia con Racing

El extremo de la Academia llegó a Rosario y tenía todo acordado para jugar en la Lepra. Luego una cláusula complicó el acuerdo entre los clubes

2 de septiembre 2026 · 14:05hs
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Santiago Solari iba a firmar con Newells

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Santiago Solari iba a firmar con Newell's, pero se cayó su pase y regresó a Buenos Aires.

Santiago Solari llegó a Rosario el martes y, en las primeras horas de este miércoles, se sumó al plantel de Newell's en Bella Vista para realizar la primera práctica bajo la dirección técnica de Frank Darío Kudelka. Sin embargo, el pase se cayó unas horas después y se encuentra de regreso a Buenos Aires a la espera de una solución.

Si bien los dirigentes leprosos habían llegado a un acuerdo con Racing para ficharlo a préstamo por un año, hasta junio de 2027, con un cargo aparentemente de 250 mil dólares y una opción de compra que rondaría los 2.500.000 dólares por el 80% de la ficha del futbolista, todo cambió por una leve diferencia.

Según pudo averiguar Ovación, al momento de firmar los papeles para su traspaso, desde la Academia impusieron una cláusula vinculada al sueldo del jugador que generó un desacuerdo de parte de Newell's.

Solari perdió lugar en Racing bajo la dirección de Vojvoda y busca una salida.

Solari perdió lugar en Racing bajo la dirección de Vojvoda y busca una salida.

De igual manera, la dirigencia rojinegra trabaja a contrarreloj para resolver las diferencias y concretar el traspaso del futbolista, que llegó a Rosario en búsqueda de la continuidad que perdió en Racing bajo el mando de Juan Pablo Vojvoda, DT de la Academia y exjugador de la Lepra.

Busca lugar en Newell's

La llegada de Solari a Newell's es necesaria para ambas partes, ya que Kudelka necesita un extremo con velocidad para generar mayor desequilibrio y el propio futbolista busca sumar minutos de juego tras quedar marginado en la consideración de Vojvoda.

>> Leer más: Una curva de crecimiento en proceso para Newell's y un clásico para apuntalarla

Su último encuentro con la camiseta de la Academia fue el 28 de julio, justamente ante Central en el empate sin goles que se disputó en Arroyito. Luego, fue citado para el encuentro del 23 de agosto ante Boca, pero no sumó minutos.

En caso de reflotarse su fichaje con la Lepra, Kudelka podría evaluarlo en los próximos días antes del clásico, por lo que sería una alternativa para el once titular. Cabe destacar que en Racing disputó 107 partidos, marcó 15 goles y brindó 15 asistencias, además de haber sido campeón de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

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