Apuñalaron y mataron a la vicepresidenta de Bank of America en pleno Times Square

Fue atacada al azar por una mujer con problemas mentales que finalmente fue abatida por la Policía

Una mujer de 32 años, vicepresidenta del Bank of America, fue asesinada a puñaladas este lunes en Times Square, Nueva York, por una atacante con problemas mentales que fue abatida a balazos por personal policial.

La Policía de la ciudad de Nueva York primero intentó contener a la agresora con pistolas eléctricas tipo Taser pero la mujer seguía amenazando a los uniformados con dos cuchillos por lo que fue ultimada con munición real.

El ataque fue realizado de manera "aleatoria y sin provocación"., según precisaron las autoridades, que añadieron que la agresora provocó heridas a otra persona, un hombre de 68 años que fue trasladado a un hospital y se encontraba internado en condición estable.

Erin Piacenti, de 32 años, originaria de Chester, Nueva Jersey, fue apuñalada en el abdomen, según el Departamento de Policía de Nueva York. Fue declarada muerta en un hospital poco después del ataque ocurrido en la zona turística cercana a la calle 41 y la Séptima Avenida.

Hoy, poco antes de las 16:30, en pleno Times Square de Manhattan, Nueva York, Pamela Cisneros, una desquiciada mujer de 49 años y armada con dos cuchillos y con historial de salud mental, apuñaló de forma aleatoria a un hombre de 68 años que acababa de salir del metro junto a su… pic.twitter.com/XMJBrr9El6 — Anxious Vids (@Anxiousvids) September 1, 2026

Bank of America confirmó que Piacenti era vicepresidenta del área de Selección de Negocios y Conflictos en Banca Corporativa y de Inversión Global. "Estamos consternados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una valiosa integrante del equipo a quien extrañaremos mucho. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos", indicaron en un comunicado.

Atacante con problemas de salud mental

Según la Policía, la atacante fue identificada como Pamela Cisneros, de 49 años, con un historial documentado de problemas de salud mental.

Un testigo declaró que Cisneros sacó los cuchillos de una bolsa roja antes de acercarse a las víctimas. Tras blandir las armas, la sospechosa apuñaló en el costado al hombre de 68 años, que acababa de salir del metro con su esposa. Unos 20 segundos después atacó a Piacenti.