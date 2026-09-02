Apyme advirtió sobre un fuerte aumento de los concursos y quiebras en Santa Fe

En un nuevo informe sobre el panorama de las pequeñas y medianas empresas, la regional rosarina de la entidad señaló que se agrava el proceso de liquidación de unidades productivas.

Las causas ingresadas por quiebras en la Justicia civil y comercial de la provincia crecieron 173% interanual en 2025 hasta alcanzar los 2.000 expedientes. Pero ese nivel podría incrementarse sustancialmente en 2026, teniendo en cuenta que en siete meses ya se sumaron 1.656 nuevos trámites. Los datos fueron expuestos en una nueva edición del Panorama Productivo Pyme que presentó la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme).

En el Día de la Industria, la difusión de las cifras del sector se convierten en una denuncia sobre la situación que atraviesa el sector productivo. En el caso de Apyme, la información elaborada por el Departamentos de Informes de la entidad en Rosario amplía el foco a todo el universo empresario. Señala, por ejemplo, que los expedientes por concursos preventivos de acreedores en las cinco circunscripciones de la provincia aumentaron 75% respecto de lo observado entre los años 2021 y 2023. “Se revela así la continuidad y la profundización del actual proceso de liquidación de empresas e interrupción de sus actividades”, indicó.

El informe reportó, además, que en junio pasado se rechazaron 105.297 cheques en todo el país por insuficiencia de fondos, un 57,3% más que en el mismo mes del año pasado. “Desde septiembre de 2025 el total de cheques rechazados presenta un claro incremento”, señalaron desde la entidad. Además, el coeficiente de mora del crédito a las empresas volvió a aumentar en mayo hasta un 3,5%. Es el nivel relativo más alto de los 28 últimos meses. Apyme advirtió que la situación financiera de las empresas “continúa mostrando un persistente deterioro”.

En Santa Fe, desde hace 30 meses disminuye en forma continua la cantidad de empresas que tienen hasta 100 trabajadores. Entre diciembre de 2023 y abril de 2026 cesaron su registración en el sistema de riesgo de trabajo un total de 2.997 unidades productivas pyme y 10.483 empleados.

En todo el país, el empleo registrado en empresas de 10 a 49 personas ocupadas, que releva la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, registró en junio un nuevo retroceso de 1,9% interanual, a pesar del bajo punto de comparación.

Por otra parte, la entidad señaló que la actual política monetaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA) impulsa nuevas subas en las tasas de interés. “En julio y la primera parte de agosto de 2026 las tasas de interés vigentes para préstamos por adelantos en cuenta corriente a pymes continuaron siendo superiores a la tasa de inflación”, señaló.

En el cuarto trimestre de 2025, la creación de empresas en Argentina presentó el menor valor (14.248) de los veinte últimos trimestres. Por su parte, el cierre de empresas alcanzó el segundo mayor valor (20.491) de los veinte últimos trimestres. Como resultado de lo anterior, en el cuarto trimestre de 2025 el total de empresas con empleo privado registrado en nuestro país enfrentó la mayor disminución (-6.243) luego de la pandemia.

El informe de Apyme recordó, además, que desde inicios de 2024, la actividad económica en Rosario atraviesa un extenso y pronunciado sendero descendente. Luego de retroceder un 16,6% en 2024 y otro 3% en 2025, en mayo de 2026, el indicador de facturación total a valores constantes de los locales habilitados en la ciudad de Rosario arrojó una disminución de 7,3% interanual.

Un programa para 2027

En el marco del Día de la Industria, Apyme añadió a la presentación del informe productivo un documento con aportes para discusión programática de cara a 2027. Se trata de diez ejes que incluyen la devolución del Estado a un papel activo en la economía y el restablecimiento de regulaciones orientadas a la equidad; también la reindustrialización para un desarrollo autónomo que permita reconstruir el entramado fabril priorizando actividades estratégicas, la sustitución selectiva de importaciones y la generación de empleo.

El programa incluye el apoyo federal a las economías regionales y soberanía alimentaria, promoviendo las cooperativas y la economía social, restituyendo los entramados productivos locales frente al modelo primarizador, así como el fomento pyme, la creación de un ministerio para el sector y la segmentación de políticas públicas.

Apyme también reclamó una reforma tributaria progresiva, la democratización del crédito y la creación de una banca de desarrollo. En ese sentido, defendieron que la carta orgánica del BCRA consagre objetivos productivos y sociales.

La entidad llamó a revertir la ley de precarización laboral, que “destruye derechos sin generar empleo genuino” y pidió generar “mecanismos sustentables de creación laboral y resolución de conflictos”.

Em el mismo sentido, instó a desarrollar una política que impulse el mercado interno y control antimonopólico, y a recuperar el control estratégico de cuencas, telecomunicaciones, energía y tecnología digital. También a garantizar la inversión pública y capacidades estatales frente a las disputas globales por los recursos.

En el ámbito internacional, se pronunció a favor de la integración “regional, multipolar y soberanía geopolítica” que permita diversificar mercados exportadores, cooperar activamente con los Brics y fortalecer un Mercosur productivo y social que “actúe como bloque soberano”.