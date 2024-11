Fin a los puestos hereditarios en la EPE: habrá concursos para cubrir futuras vacantes

Cinco apps de taxis y tres de remises se inscribieron en el registro municipal: Uber no lo hizo

"Esto no tiene vuelta atrás", le dijo categórico el presidente del directorio de la EPE, Hugo Marcucci, a La Capital. Los directivos ya avanzaron en una propuesta de concurso que reemplazará el método de ingreso que se aplicaba antes de la gestión actual.

epe1.jpg

En el primer filtro o examen se hace una primera selección y sobre ella se confecciona un banco de aspirantes. Luego hay una segunda evaluación: con un listado de orden de mérito se convocará a cubrir las vacantes de acuerdo a los tres perfiles en los que quedaron definidas las selecciones de personal.

El segundo concurso será más riguroso a través de un test escrito, una entrevista personal con las autoridades y una consideración en función de los antecedentes que tenga el candidato. "Se trata de un método clásico, pero que nunca se había hecho en la empresa", consignó Marcucci.

Convenio colectivo

"Elevamos la propuesta al Ministerio de Desarrollo Productivo y si bien se pueden ajustar algunos aspectos de lo que implicará un concurso, la definición es que no hay marcha atrás", insistió el director de la EPE para puntualizar: "Un convenio colectivo no puede contener cláusulas que van en contra de la Constitución tanto nacional como provincial. Se iba en contra de los artículos 14 y 16 de la Carta Magna porque conspiraba contra el principio de igualdad ante la ley, no puede haber ningún tipo de prioridades por sobre un ciudadano común".

Según explicó el funcionario, estos privilegios estaban consagrados en el convenio colectivo de trabajo en donde en su artículo 13 "se establecen dos situaciones de prerrogativas para los ingresos: el primero es que la vacante debe pasar primero por la bolsa de trabajo del gremio y la otra es que ante un hecho de fallecimiento de un empleado la prioridad para su reemplazo es su hija o su esposa". Cabe mencionar en noviembre de 2021, se incorporó al mismo artículo un requisito para los ingresos en los que que se prevé la prohibición de efectuar distinciones de género en descripciones de puestos de trabajo o solicitudes de ingreso de personal.

Y si bien había una evaluación previa a la modificación que busca establecer la actual gestión de la EPE, "no se trataba de un test exhaustivo que fuese a fondo", narró Marcucci para remarcar: "Era un universo de selección que venía de una bolsa de trabajo acotada".

epe2.jpg

Así las cosas, se estima que dentro de los próximos 30 días podría debutar el nuevo sistema o estaría operativo en caso de que se produzca una vacante entre los 4 mil empleados que componen la EPE en toda la provincia.

Desde 1995

¿Cómo tomó estos cambios el Sindicato de Luz y Fuerza?, le preguntó La Capital a Marcucci. "El convenio colectivo de trabajo tenía cláusulas nulas, estuvo en vigencia desde 1995 porque nadie había decidido previamente tomar este camino. Son aspectos contrarios a la Constitución y cualquier norma infraconstitucional no puede estar en contra. Esto que fue aceptado y tolerado en distintos periodos ahora se termina. Y se trata de una decisión parecida a la que adoptó el gobierno nacional nacional de Javier Milei", amplió.

Ahora, resta que se dicte un decreto del gobernador Maximiliano Pullaro al respecto, o bien que se emita una resolución ministerial que avale la puesta en marcha del nuevo sistema.

Qué pasa en Assa

Por otro lado en Aguas Santafesinas SA (Assa) los cargos hereditarios por lazos familiares para cubrir vacantes no se están aplicando, ya que rige la emergencia dictada por la Legislatura. En la empresa sanitaria santafesina hay otro tema adicional: en un año vence el contrato de Assa y hay que definir nuevamente la estructura jurídica de la empresa. Cabe recordar que la emergencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. En febrero de 2026 expira la existencia de Assa como fue concebida.