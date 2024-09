Trabajar en la EPE: quieren eliminar la prioridad que tienen familiares de empleados

"Pensamos en un esquema de ingresos en función de lo que expresa estrictamente la Constitución Nacional, donde dice que el único requisito para un empleo es la idoneidad. Somos todos iguales para acceder a un trabajo, pero en la EPE esto no pasa. Hay una priorización por razones familiares o una bolsa de trabajo que tiene la organización sindical. Tiene prioridad el familiar o quien es elevado por el gremio y deja marginada a una enorme mayoría", argumentó también el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, quien justificó el plan de reformas planteado: "La mejor manera de defender la EPE es hacerla eficiente y eficaz. Hay cosas que no son justas y no las vamos a dejar pasar".