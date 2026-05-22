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El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en la selección de Uruguay a días del inicio del Mundial 2026

El director técnico rosarino brindó una charla en plena cuenta regresiva para la Copa del Mundo y generó un fuerte impacto con sus declaraciones

22 de mayo 2026 · 09:00hs
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Marcelo Bielsa dejará de ser entrenador de la selección de Uruguay luego del Mundial

Marcelo Bielsa dejará de ser entrenador de la selección de Uruguay luego del Mundial

Marcelo Bielsa confirmó que dejará de ser el entrenador de la selección de Uruguay después del Mundial 2026. El técnico argentino realizó el anuncio durante una charla organizada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en el Antel Arena de Montevideo, a menos de 20 días del inicio de la Copa del Mundo.

"Me pareció que era acertado describir cómo hicimos nuestro trabajo, que culmina con la Copa del Mundo", dijo "El Loco" ante dirigentes, colaboradores y asistentes al evento.

El entrenador de 70 años también destacó la importancia personal que tiene la competencia internacional en su carrera. "Es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional participar en la Copa del Mundo. Voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido disfrutar de una competencia como el Mundial", expresó.

Durante la exposición, el ex director técnico de Newell's repasó el recorrido desde su llegada a la selección uruguaya. En la charla y acompañado por integrantes de su cuerpo técnico, detalló la estructura de trabajo, los procesos de formación y la planificación deportiva implementada en la Celeste. Además, el entrenador elogió a la AUF por "poner a disposición las mejores herramientas de trabajo".

El anuncio de Bielsa no modificó el escenario contractual que ya manejaba la dirigencia uruguaya. Horas antes de sus declaraciones, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, había explicado que el vínculo del técnico finaliza después del Mundial 2026 y que luego analizarán los pasos a seguir.

“Una vez que se cierre, se hará un balance y también habrá que ver qué quiere hacer él, obviamente tiene sus proyectos de vida. Cuando terminan los contratos, uno evalúa y pasa raya”, señaló Alonso en declaraciones reproducidas por Montevideo Portal.

La confirmación de Bielsa generó repercusión inmediata en redes sociales y abrió un debate entre hinchas y periodistas uruguayos. Muchas críticas apuntaron al momento elegido para comunicar la decisión, ya que todavía no confirmó la lista definitiva de 26 jugadores que viajarán a Norteamérica.

>> Leer más: Suárez quiso volver a la selección de Uruguay, pero Bielsa le bajó el pulgar para el Mundial

El ciclo de Bielsa como entrenador de Uruguay

La relación entre Bielsa y parte del entorno futbolístico uruguayo atravesó distintos momentos desde su llegada. Tras un inicio prometedor con victorias ante Argentina y Brasil en las Eliminatorias, la crisis deportiva creció luego de la eliminación ante Colombia en las semifinales de la Copa América 2024.

Ese torneo terminó en medio de un clima tenso luego de la eliminación ante Colombia en semifinales. A partir de entonces, también tomó fuerza el conflicto público con Luis Suárez, situación que aumentó las críticas hacia el entrenador rosarino.

Desde que asumió al frente de la Celeste, Bielsa dirigió 33 partidos. En ese período consiguió 16 triunfos, 10 empates y 7 derrotas.

Esta próxima cita en Norteamérica será la tercera Copa del Mundo de Bielsa como seleccionador. Anteriormente dirigió a Argentina en Corea-Japón 2002 y a Chile en Sudáfrica 2010.

La selección de Uruguay integrará el Grupo H del Mundial 2026. El debut será el lunes 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego enfrentará a Cabo Verde el domingo 21 de junio, también en Miami, y cerrará la fase de grupos frente a España el viernes 26 de junio en Guadalajara, México.

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