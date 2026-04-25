Día del Animal con playa: La Florida les abre sus puertas a las mascotas

La Municipalidad decidió implementar la entrada libre y gratuita después de la temporada de verano, junto con otros cambios en el ingreso al balneario

La Municipalidad de Rosario habilitó el ingreso de los perros al balneario La Florida.

El último fin de semana de abril comenzó con buenas noticias para quienes viven con animales de compañía. La Municipalidad de Rosario confirmó que La Florida permitirá el ingreso con mascotas y habrá entrada libre y gratuita para disfrutar de uno de los mejores sectores de la ribera del Paraná.

La habilitación se relaciona con el Día del Animal , que se conmemora el 29 de abril. En ese marco, los encargados del balneario decidieron flexibilizar el acceso a la playa en la zona norte.

El presidente de Costanera Rosario, Patricio Alday , destacó la necesidad de adaptarse a "las nuevas formas de uso de la ciudad" mientras la asistencia a complejo recreativo sigue creciendo. "Esta medida apunta a que más vecinos puedan disfrutarlo, incorporando también a sus mascotas en un marco de convivencia y responsabilidad" , comentó.

En el inicio de la temporada baja, La Florida abrirá sus puertas todos los días, de 19 a 19 . A diferencia de lo que ocurre en el verano con una mayor demanda, el ingreso es gratuito.

Desde el balneario recordaron que cada persona debe llevar bolsas para recoger los excrementos de sus perros y otros desechos. Los animales deben tener la correa puesta y sus tutores deben asumir la responsabilidad de su cuidado y del entorno.

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El objetivo del municipio es mantener el complejo abierto durante todo el año y sin cobrar entrada hasta que vuelva el calor. Mientras tanto se seguirán programando actividades para fortalecer el perfil deportivo y recreativo de la playa.

El balneario alberga todo tipo de disciplinas, tanto dentro como fuera del agua. La lista incluye: kitesurf, beach vóley, fútbol playa, fútbol tenis, tejo y tenis playa, entre otras. En varios casos hay propuestas abiertas para que los vecinos y vecinas puedan sumarse.

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La Florida seguirá funcionando en temporada baja con el envión de un récord de asistencia en el último verano. De acuerdo al registro oficial, hasta marzo se registraron más de 194 mil visitas en la zona norte rosarina.

Por otra parte, el municipio encaró una serie de mejoras estructurales en los últimos meses dentro del complejo recreativo. Entre ellas se destaca la llegada de 50 barcos con arena para ampliar la superficie de playa y mejorar sus condiciones, así como trabajos de puesta en valor del muelle público y distintas intervenciones orientadas a mejorar la infraestructura y la experiencia de quienes visitan el complejo.