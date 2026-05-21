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Tras el cierre de Fate, Pirelli suspenderá la producción de neumáticos por la baja demanda

La planta de Merlo dejará de operar durante el fin de semana largo por la caída de ventas y el menor ritmo de la industria automotriz.

21 de mayo 2026 · 17:29hs
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Tras el cierre de Fate, Pirelli suspenderá la producción de neumáticos por la baja demanda

El fabricante de neumáticos Pirelli suspenderá parte de su producción en Argentina por la menor actividad en la industria automotriz y la caída de ventas. La filial local de la compañía italiana, la cual trabaja de lunes a lunes en tres turnos, frenará su planta de Merlo, provincia de Buenos Aires, este fin de semana largo.

Las tareas cesarán este domingo y reanudarán recién el martes, por lo tanto no operará ninguno de los tres turnos. Pese a la medida, se pagará el total de los salarios a la plantilla de 650 trabajadores.

La decisión se tomó en acuerdo con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), y fue adoptada tras el recorte de la producción en la terminal de Stellantis, ubicada en El Palomar.

La planta de Stellantis, donde se fabrican los modelos Peugeot 208 y 2008, sufrió un importante ajuste para este mayo y junio, por la caída de las ventas internas de autos 0 kilómetro y las exportaciones a Brasil, las cuales en abril cerraron con una contracción de 14% en los patentamientos y de 37,1% en la venta de vehículos al país vecino.

En este contexto, la planta automotriz pasará de dos turnos a uno y abrirá una lista de retiros voluntarios para parte de sus 2.300 operarios.

El caso refleja la actualidad de la industria nacional de cubiertas. Hoy en día Pirelli fabrica, en promedio, entre 3.500 y 4.000 unidades por día, cuando en 2013 hacía 18.000 y en pandemia cerca de 9.000. Además, en la actualidad el 75% de los neumáticos que se venden en el país vienen del exterior. Señalaron también que, desde 2023, ya hubo 700 despidos en Pirelli.

Pese a que la decisión es por solo unas horas, en la industria se encendieron las alarmas y hay preocupación tras el antecedente cercano del cierre de FATE, la única fabricante de neumáticas de capitales nacionales, que dejó a 920 personas sin trabajo.

Este situación se da en un contexto crítico para la industria nacional de cubiertas. En febrero pasado, la histórica fábrica de neumáticos Fate anunció el cierre definitivo de su planta en San Fernando, Buenos Aires, dejando a más de 900 empleados sin trabajo.

Tras más de 80 años de trayectoria, la empresa Fate explicó el cierre como producto de cambios en las condiciones del mercado y una crisis estructural, incluyendo conflictos gremiales, que derivaron en la decisión final.

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