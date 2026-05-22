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Boca está complicado: quedó obligado a ganar para clasificar en la Copa Libertadores

La victoria de la Universidad Católica de Chile ante Barcelona de Ecuador dejó al conjunto Xeneize, dirigido por Claudio Úbeda, con la obligación de sumar de a tres

22 de mayo 2026 · 08:59hs
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Boca está complicado: quedó obligado a ganar para clasificar en la Copa Libertadores

Boca necesitará ganar en la última fecha de la Copa Libertadores 2026 para asegurar la clasificación en el certamen continental debido al reciente triunfo de Universidad Católica de Chile contra Barcelona de Ecuador y el polémico encuentro que terminó en empate ante Cruzeiro.

El conjunto trasandino se impuso al ecuatoriano por 2 a 0 y le pone toda la presión al Xeneize: aunque el equipo de Claudio Úbeda aún depende de sí mismo para asegurar el pase, está obligado a sumar de a tres en la última jornada, como local de la U.

La posible clasificación del equipo de la ribera se explica con el renovado sistema de desempate, que implementa el denominado “desempate olímpico”, un esquema que, ante igualdad de puntos, toma como primer método para definir las posiciones del grupo a los partidos disputados entre los equipos igualados, relegando a la diferencia de gol, que históricamente determinaba las posiciones de equipos con la misma cantidad de unidades.

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Así, como Boca derrotó a la U. Católica por 2-1 en la primera fecha, como visitante, un triunfo en la próxima jornada, por cualquier resultado, permitiría al Xeneize llegar a los 10 puntos, al igual que su par chileno, y, al haberlo derrotado en ambas ocasiones, lo pondría por delante en la tabla del grupo D.

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Otra opción, "ayuda" de Barcelona

Además, en caso de que Barcelona de Ecuador, ya eliminado, derrote o empate con el Cruzeiro brasileño, el club Auriazul accedería a la siguiente instancia en el primer lugar de la zona.

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Por otro lado, tanto con un empate como con una derrota ante el conjunto chileno Boca quedaría en el tercer lugar de la zona, relegado a disputar los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

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