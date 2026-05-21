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Los casos de sífilis y gonorrea alcanzan un número récord en Europa

El ECDC reveló un aumento del 303 % desde 2015 en la gonorrea y la duplicación de casos de sífilis

21 de mayo 2026 · 19:52hs
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Los casos de sífilis y gonorrea alcanzan un número récord en Europa

La gonorrea y la sífilis, entre otras infecciones de transmisión sexual (ITS), alcanzaron niveles récord en Europa. Así lo reveló un estudio del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), que señala que ambas enfermedades llegaron en 2024 a sus cifras más altas en más de diez años.

En Europa se registraron 106.331 casos de gonorrea —un aumento del 303 % desde 2015— mientras la sífilis se duplicó con creces en el mismo periodo hasta alcanzar los 45.557 casos.

La agencia sanitaria indicó que "las crecientes brechas en las pruebas y la prevención" explican en parte el aumento de la transmisión y pidió medidas urgentes.

"Estas infecciones pueden causar complicaciones graves, como dolor crónico e infertilidad y, en el caso de la sífilis, problemas cardíacos o del sistema nervioso", afirmó Bruno Ciancio, director de la unidad de Enfermedades de Transmisión Directa y Prevenibles por Vacunación del organismo.

Añadió que los casos de sífilis congénita —cuando la infección "pasa directamente a los recién nacidos, provocando complicaciones potencialmente de por vida"— casi se duplicaron entre 2023 y 2024.

"Proteger la salud sexual sigue siendo sencillo. Use preservativos con parejas nuevas o múltiples y hágase pruebas si tiene síntomas", agregó.

España es el caso europeo con mayor cantidad de casos confirmados de gonorrea con 37.169, y sífilis, con 11.556 personas infectadas.

El ECDC señaló que los hombres que tienen sexo con hombres siguen siendo de largo el grupo más afectado, con los mayores aumentos a largo plazo de gonorrea y sífilis. También indicó importantes incrementos de sífilis entre mujeres heterosexuales en edad reproductiva.

Reino Unido (que no es parte de la Unión Europea) lanzó una campaña de vacunación contra la gonorrea en 2025 después de que los casos alcanzaran el récord de 85.000 en 2023.

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