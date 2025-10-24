Feria del Libro Rosario: de Martin Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

El evento literario más importante de la ciudad ofrece desde las 16 una agenda con escritores locales, poesía, historia y propuestas para las infancias

La Feria del Libro Rosario se acerca a su final con una agenda cargada de propuestas para todos los públicos. Este viernes la programación incluirá más de 25 actividades simultáneas con presentaciones de libros, lecturas, conversatorios y espacios dedicados a las infancias.

Desde las 16 , el público podrá disfrutar de una variedad de géneros y voces. Entre las primeras actividades figuran la presentación de “Tutú 5D”, de Alejandra Gómez y Guido Garberi (Rabdomantes Ediciones), en la sala Beatriz Guido; “El cáncer, mi despertar. Apuntes de una vida”, de Marcela Yanezuk (Arenz & Antich), en el Entrepiso Bar; y “Oráculo luna creciente”, de Andrea Quintana, en el Espacio de presentaciones del segundo piso.

También a esa hora se destacará “Hojas de ciudad”, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Rosario para acercar la literatura rosarina a las infancias en el marco del Tricentenario de la ciudad, y el libro infantil “El país en Tero. Aventura en Puerto Madryn”, de Sole Aguado, Olivia Leonetti Aguado y Gustavo Fresco, en el Espacio de Infancias.

Historia, arte y literatura rosarina

A las 17 se abrirá un bloque con fuerte presencia de autores locales y temáticas culturales. En la sala Beatriz Guido se presentará “Rosario a través de la pintura”, una publicación del Ministerio de Cultura de Santa Fe; mientras que en la sala Jorge Riestra se destacará “Hasta morir”, de Rubén Echagüe (Homo Sapiens Ediciones).

En el auditorio Angélica Gorodischer se estrenará “Rosario por conocer. 100 historias de una ciudad (1689-2025)”, de Kevin Dolce, acompañado por Matilde Baroni, Nano Catala y Martu Bovyn. Además, el Monumento Nacional a la Bandera presentará el libro “Lola Mora. Una artista monumental”, de Nadia Ciuni, y habrá propuestas para las infancias como “Cuartoscuro”, de Nerea Liebre, y “Lola Mora y su amiga Juana”, de Mónica Discépola.

Presentaciones estelares

A partir de las 18 llegarán figuras de la literatura y la no ficción con títulos destacados. “La llorería”, del periodista Martín Sivak (Alfaguara), será presentada en la sala Jorge Riestra. En paralelo, se presentarán “Bárbaras”, de Vanesa Gómez, “Seré yo”, de María Silvia Ribecco, y “Rosario. Pago de los arroyos”, obra colectiva de autores de la UNR coordinada por Pablo Suárez.

Entre los ensayos y lanzamientos internacionales sobresale “Rusia hoy. Para entender el país que la derecha y la izquierda todavía miran con ojos del siglo XX”, del historiador Martín Baña (Siglo XXI Editores).

Cierre con narrativa, poesía y pensamiento

La jornada cerrará con un intenso tramo literario desde las 19. En la sala Beatriz Guido se presentará “Entre el juego y la palabra. Dos psicoanalistas en la clínica con niños” (Editorial Laborde), mientras que en la sala Jorge Riestra llegará “Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores”, novela ganadora del Premio Clarín 2024, de Roberto Chuit Roganovich.

A esa misma hora, el público podrá asistir a la lectura musical de “Cuentos impostores”, de Javier Armentano (Homo Sapiens), en el auditorio Gorodischer; a “Claro palafito”, de Lila Gianelloni, y a “Todo lo que no sos vos es azul”, de Mónica Horta Azeredo.

El cierre del día será a las 21, con tres propuestas imperdibles: “Nazis y judíos”, del escritor Ariel Magnus (InterZona); “Por qué volver a Monteagudo”, de Germán Mangione (Editorial Ágora); y “Hija de nadie”, de Javier Núñez (Editorial Colmena), todas con presentaciones y charlas en simultáneo.

Días y horarios de la Feria del Libro

El público podrá visitar la feria de domingo a miércoles, de 13 a 21, jueves y viernes, de 13 a 22, y los sábados 18 y 25 de octubre, de 10 a 0. La agenda de actividades está disponible en el sitio oficial de la Feria del Libro.

En la web, deberán reservarse las entradas para las presentaciones que se desarrollen en el auditorio Angélica Gorodischer. La medida se implementará por primera vez este año con el objetivo de agilizar el ingreso del público a las charlas. Las entradas son gratuitas y estarán disponibles 48 horas antes de cada presentación.