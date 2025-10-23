Scaglia y Pullaro cerraron la campaña en Rosario: "El domingo vamos a romper la grieta"

La vice y primera candidata de Provincias Unidas encabezó el acto junto al gobernador, que tildó de "caraduras" al peronismo y a La Libertad Avanza

Pullaro, Scaglia, Javkin y el resto de los candidatos de la lista de Provincias Unidas en el acto de cierre en Rosario de cara a las elecciones del domingo.

Con el gobernador Maximiliano Pullaro y la vice Gisela Scaglia como protagonistas, Provincias Unidas (PU) cerró su campaña en Rosario de cara a las elecciones legislativas de este domingo , en un acto donde abundaron las críticas al kirchnerismo y a la gestión de Javier Milei.

“El domingo vamos a romper la grieta y seremos punta de lanza de la Argentina que viene” , dijo Scaglia, quien encabeza la lista de diputados nacionales de la coalición oficialista en la provincia.

Pullaro, en tanto, afirmó: “ No nos vamos a dejar imponer dos modelos que se discuten desde Buenos Aires . Somos el frente que va a poner el próximo presidente de la República Argentina”.

El acto se realizó el Bioceres Arena, frente a la Terminal de Ómnibus. Participaron más de 3 mil referentes, militantes y vecinos de distintas localidades santafesinas. La alianza entre la UCR, el PRO, el Partido Socialista, Creo y otras fuerzas apuesta a la gestión y a la estructura territorial para obtener un buen resultado en las elecciones del 26 de octubre.

Scaglia: "Somos distintos"

“Hoy, acá en Rosario, les digo: somos el equipo de la invencible provincia de Santa Fe, la provincia que se anima a todo, que le demuestra a la Argentina que se pueden hacer las cosas de otra manera”, afirmó Scaglia, la última oradora del evento que tuvo como locutor al secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido.

“Por eso les pido que el domingo pongamos todo para que gane Santa Fe”, señaló Scaglia.

Y añadió: “Somos distintos: no nos robamos la obra pública como hicieron los kirchneristas, pero tampoco la abandonamos como hizo La Libertad Avanza (LLA), que no hizo un solo kilómetro de ruta en nuestra provincia”.

La seguridad fue un eje central del acto. La alianza busca capitalizar la baja de los homicidios en la ciudad respecto al período anterior, cuando el peronismo tenía el gobierno nacional y provincial.

“Cuando Rosario sangraba y lloraba, asumimos el compromiso de devolverle la paz, de terminar con un modelo garantista que protegía a los delincuentes y dejaba a las víctimas encerradas. Peleamos contra las mafias con coraje y sacrificio”, indicó Scaglia.

“A los santafesinos les digo: el kirchnerismo nunca más va a gobernar la Argentina. Vamos a ser antikirchneristas en el Congreso, a defender la República y a cuidar al país, porque cuando cuidamos a la Argentina, cuidamos a Santa Fe”, concluyó.

Pullaro: "Acá le ponemos la lápida a la grieta"

A su turno, Maximiliano Pullaro habló de "dos modelos rotos impuestos por los porteños". “De un lado están los que dejaron a esta ciudad librada al narcotráfico. Esos caraduras tenían de slogan «Rosario sin miedo», ¿por qué no lo sacan ahora? Tengan honestidad política, nos corrieron con seguridad publica y ahora son ellos los que disparan”, planteó el jefe de la Casa Gris, en alusión a Ciudad Futura, la fuerza de Caren Tepp, que encabeza la lista Fuerza Patria.

Pullaro también llamó "caraduras" a los libertarios: "Por el otro lado, están los que desde Buenos Aires, hace apenas dos años, prometían dolarizar la economía, algo que no comparto ni quiero, y hoy parece que están llenando de pesos a Estados Unidos. Empiecen a gestionar, empiecen a trabajar. Arreglen las rutas, apuesten por el campo, por la industria. Laburen para levantar este país”.

“Defendamos a la provincia de Santa Fe, defendamos a Rosario. Porque podemos, porque queremos y porque tenemos con qué hacerlo. Vamos al Congreso de la Nación a defender la ciudad más linda, la capital del interior productivo, a defender a la Provincia Invencible de Santa Fe. Este domingo vamos a demostrar que acá le ponemos la lápida a la grieta, y que avanzamos hacia un país con los valores de Provincias Unidas”, concluyó el gobernador, que llamó a opotar por PU a votantes del peronismo alejados del kirchnerismo.

Reclamos a Buenos Aires

El encuentro contó con la presencia del diputado y segundo candidato de Provincias Unidas, Pablo Farías, y de los demás integrantes de la lista: Melina Giorgi, Rogelio Biazzi, Natalia Corona, Fabián Peralta, Nadia Doria, Jorge Paladini y Betina Florito.

Farías, referente del socialismo subrayó que “esta provincia, junto con otras, tiene que llevar su voz al Congreso de la Nación, tiene que hacerse escuchar en Buenos Aires. No para quedarnos allá, sino para decirles que si no miran el país como lo miramos desde el interior, si no hacen las cosas como las hacemos acá, la Argentina va a seguir siendo ese país que le ruega a Estados Unidos por los recursos que nosotros mismos podemos producir”.

A su turno, el intendente Pablo Javkin señaló que “Provincias Unidas tiene que ganar el domingo para que la Argentina pueda recuperar la esperanza y mirar al futuro con optimismo”.

Provincias Unidas y el rol de los gobernadores

Luego de otro acto multitudinario este miércoles, en la ciudad de Santa Fe, el encuentro en el Bioceres Arena cerró la campaña para las elecciones legislativas, en las que los santafesinos votarán nueve diputados nacionales.

El frente Provincias Unidas está conformado por los gobernadores Pullaro, Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Con orígenes partidarios diferentes, los mandatarios buscan impulsar una agenda común que priorice la producción, la obra pública, la energía, la minería y el agro como ejes del desarrollo nacional.

Este domingo el frente apuesta a llegar a los 10 puntos porcentuales a nivel nacional y armar un bloque de entre 20 y 30 bancas. Con ese volumen legislativo, los mandatarios buscarán constituir un polo de poder frente a Milei, quien necesita acompañamiento para sancionar reformas y garantizar gobernabilidad.