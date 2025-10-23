La Capital | Política | Pullaro

Scaglia y Pullaro cerraron la campaña en Rosario: "El domingo vamos a romper la grieta"

La vice y primera candidata de Provincias Unidas encabezó el acto junto al gobernador, que tildó de "caraduras" al peronismo y a La Libertad Avanza

23 de octubre 2025 · 21:40hs
Pullaro

Pullaro, Scaglia, Javkin y el resto de los candidatos de la lista de Provincias Unidas en el acto de cierre en Rosario de cara a las elecciones del domingo. 

Con el gobernador Maximiliano Pullaro y la vice Gisela Scaglia como protagonistas, Provincias Unidas (PU) cerró su campaña en Rosario de cara a las elecciones legislativas de este domingo, en un acto donde abundaron las críticas al kirchnerismo y a la gestión de Javier Milei.

“El domingo vamos a romper la grieta y seremos punta de lanza de la Argentina que viene”, dijo Scaglia, quien encabeza la lista de diputados nacionales de la coalición oficialista en la provincia.

Pullaro, en tanto, afirmó: “No nos vamos a dejar imponer dos modelos que se discuten desde Buenos Aires. Somos el frente que va a poner el próximo presidente de la República Argentina”.

El acto se realizó el Bioceres Arena, frente a la Terminal de Ómnibus. Participaron más de 3 mil referentes, militantes y vecinos de distintas localidades santafesinas. La alianza entre la UCR, el PRO, el Partido Socialista, Creo y otras fuerzas apuesta a la gestión y a la estructura territorial para obtener un buen resultado en las elecciones del 26 de octubre.

Scaglia: "Somos distintos"

“Hoy, acá en Rosario, les digo: somos el equipo de la invencible provincia de Santa Fe, la provincia que se anima a todo, que le demuestra a la Argentina que se pueden hacer las cosas de otra manera”, afirmó Scaglia, la última oradora del evento que tuvo como locutor al secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido.

“Por eso les pido que el domingo pongamos todo para que gane Santa Fe”, señaló Scaglia.

Y añadió: “Somos distintos: no nos robamos la obra pública como hicieron los kirchneristas, pero tampoco la abandonamos como hizo La Libertad Avanza (LLA), que no hizo un solo kilómetro de ruta en nuestra provincia”.

cierre provincias unidas rosario 3

La seguridad fue un eje central del acto. La alianza busca capitalizar la baja de los homicidios en la ciudad respecto al período anterior, cuando el peronismo tenía el gobierno nacional y provincial.

“Cuando Rosario sangraba y lloraba, asumimos el compromiso de devolverle la paz, de terminar con un modelo garantista que protegía a los delincuentes y dejaba a las víctimas encerradas. Peleamos contra las mafias con coraje y sacrificio”, indicó Scaglia.

“A los santafesinos les digo: el kirchnerismo nunca más va a gobernar la Argentina. Vamos a ser antikirchneristas en el Congreso, a defender la República y a cuidar al país, porque cuando cuidamos a la Argentina, cuidamos a Santa Fe”, concluyó.

Pullaro: "Acá le ponemos la lápida a la grieta"

A su turno, Maximiliano Pullaro habló de "dos modelos rotos impuestos por los porteños". “De un lado están los que dejaron a esta ciudad librada al narcotráfico. Esos caraduras tenían de slogan «Rosario sin miedo», ¿por qué no lo sacan ahora? Tengan honestidad política, nos corrieron con seguridad publica y ahora son ellos los que disparan”, planteó el jefe de la Casa Gris, en alusión a Ciudad Futura, la fuerza de Caren Tepp, que encabeza la lista Fuerza Patria.

Pullaro también llamó "caraduras" a los libertarios: "Por el otro lado, están los que desde Buenos Aires, hace apenas dos años, prometían dolarizar la economía, algo que no comparto ni quiero, y hoy parece que están llenando de pesos a Estados Unidos. Empiecen a gestionar, empiecen a trabajar. Arreglen las rutas, apuesten por el campo, por la industria. Laburen para levantar este país”.

“Defendamos a la provincia de Santa Fe, defendamos a Rosario. Porque podemos, porque queremos y porque tenemos con qué hacerlo. Vamos al Congreso de la Nación a defender la ciudad más linda, la capital del interior productivo, a defender a la Provincia Invencible de Santa Fe. Este domingo vamos a demostrar que acá le ponemos la lápida a la grieta, y que avanzamos hacia un país con los valores de Provincias Unidas”, concluyó el gobernador, que llamó a opotar por PU a votantes del peronismo alejados del kirchnerismo.

Reclamos a Buenos Aires

El encuentro contó con la presencia del diputado y segundo candidato de Provincias Unidas, Pablo Farías, y de los demás integrantes de la lista: Melina Giorgi, Rogelio Biazzi, Natalia Corona, Fabián Peralta, Nadia Doria, Jorge Paladini y Betina Florito.

Farías, referente del socialismo subrayó que “esta provincia, junto con otras, tiene que llevar su voz al Congreso de la Nación, tiene que hacerse escuchar en Buenos Aires. No para quedarnos allá, sino para decirles que si no miran el país como lo miramos desde el interior, si no hacen las cosas como las hacemos acá, la Argentina va a seguir siendo ese país que le ruega a Estados Unidos por los recursos que nosotros mismos podemos producir”.

cierre provincias unidas rosario 6

A su turno, el intendente Pablo Javkin señaló que “Provincias Unidas tiene que ganar el domingo para que la Argentina pueda recuperar la esperanza y mirar al futuro con optimismo”.

Provincias Unidas y el rol de los gobernadores

Luego de otro acto multitudinario este miércoles, en la ciudad de Santa Fe, el encuentro en el Bioceres Arena cerró la campaña para las elecciones legislativas, en las que los santafesinos votarán nueve diputados nacionales.

El frente Provincias Unidas está conformado por los gobernadores Pullaro, Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Con orígenes partidarios diferentes, los mandatarios buscan impulsar una agenda común que priorice la producción, la obra pública, la energía, la minería y el agro como ejes del desarrollo nacional.

>> Leer más: Pullaro: "No nos negamos al debate, pero no nos vamos a someter al poder central"

Este domingo el frente apuesta a llegar a los 10 puntos porcentuales a nivel nacional y armar un bloque de entre 20 y 30 bancas. Con ese volumen legislativo, los mandatarios buscarán constituir un polo de poder frente a Milei, quien necesita acompañamiento para sancionar reformas y garantizar gobernabilidad.

Noticias relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro pidió a los rosarinos que acompañen a su vice, Gisela Scaglia, que encabeza la lista de Provincias Unidas en las elecciones del domingo. 

Pullaro: "No nos negamos al debate, pero no nos vamos a someter al poder central"

Gisela Scaglia y Carlos Olmedo

Olmedo: "Pullaro y Scaglia contribuyeron con sus obras para que Funes esté mucho mejor"

Pullaro: “Desde Provincia Unidas no vamos a proponer un candidato a presidente, vamos a poner al próximo presidente de la República Argentina”

Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"

Maximiliano Pullaro en el acto de Porvincias Unidas 

Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"

Ver comentarios

Las más leídas

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Lo último

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación en Alpine

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación en Alpine

Scaglia y Pullaro cerraron la campaña en Rosario: El domingo vamos a romper la grieta

Scaglia y Pullaro cerraron la campaña en Rosario: "El domingo vamos a romper la grieta"

Newells: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Plantea que, para detener a Ghiselli, los investigadores omitieron los delitos cometidos por una testigo de identidad reservada que aportó información

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Scaglia y Pullaro cerraron la campaña en Rosario: El domingo vamos a romper la grieta
Politica

Scaglia y Pullaro cerraron la campaña en Rosario: "El domingo vamos a romper la grieta"

Caren Tepp cerró su campaña en Rosario: Recorrimos la provincia escuchando a la gente
Política

Caren Tepp cerró su campaña en Rosario: "Recorrimos la provincia escuchando a la gente"

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas
la ciudad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy
Policiales

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Copa Argentina: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante

Copa Argentina: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante

Ovación
Newells: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos
Ovación

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Newells: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Central: Holan no lo confirmó, pero haría cambios y recupera a un jugador entre los concentrados

Central: Holan no lo confirmó, pero haría cambios y recupera a un jugador entre los concentrados

Newells: en la reserva, Bernardi hizo un trabajo aceptable que lo proyectó

Newell's: en la reserva, Bernardi hizo un trabajo aceptable que lo proyectó

Policiales
Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas
Policiales

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

La Ciudad
Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad
La Ciudad

Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo

Acá lo tienen: cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

Otro ministro se baja antes de las elecciones: Cúneo Libarona se va de Justicia
Política

Otro ministro se baja antes de las elecciones: Cúneo Libarona se va de Justicia

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open
Ovación

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal
Policiales

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada
Policiales

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

La Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios
Información General

La Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer
POLICIALES

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Pullaro: No nos negamos al debate, pero no nos vamos a someter al poder central

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro: "No nos negamos al debate, pero no nos vamos a someter al poder central"

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Por Javier Felcaro
Política

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central
Policiales

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League
Ovación

El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League

El 8, un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda
Policiales

"El 8", un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo
Ovación

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Por Matías Petisce
La Ciudad

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones
La Ciudad

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario más alto de la historia
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario más alto de la historia

Polémica en Cancillería: Werthein firmó 83 traslados antes de renunciar
Política

Polémica en Cancillería: Werthein firmó 83 traslados antes de renunciar

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable
Policiales

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central
Zoom

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón
la region

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón