La Capital | Policiales | Laucha Ghiselli

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Plantea que, para detener a Ghiselli, los investigadores omitieron los delitos cometidos por una testigo de identidad reservada que aportó información

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

23 de octubre 2025 · 17:01hs
Laucha Ghiselli

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Laucha Ghiselli, al mando de la barra brava de Rosario Central. 

La detención de Lautaro Laucha Ghiselli, apuntado como líder de la barra brava de Rosario Central, generó polémicas desde un primer momento. Cuando fue imputado, tres semanas después de que lo aprehendieron, sus familiares y amigos del club se manifestaron en el Centro de Justicia Penal. Ahora una hermana suya presentó una denuncia penal contra los fiscales que lo investigan.

La denuncia fue presentada contra los fiscales Luis Schiappa Pietra y Georgina Pairola, quienes llevan adelante la investigación por el asesinato del antiguo jefe de la barra canalla Andrés “Pillín” Bracamonte y su amigo Daniel “Rana” Attardo. Advierte que los funcionarios utilizaron la declaración de una testigo protegida de esa causa, sobre la cual luego se comprobó que había mentido y que estaba vinculada al delito, para cercar judicialmente a Laucha Ghiselli en otro legajo abierto a partir de los movimientos que generó en la calle y en la tribuna el crimen de Pillín.

>> Leer más: Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Según la denuncia, que acaso busca favorecer la situación procesal de Ghiselli, la mujer que declaró como testigo protegido fue Norma Acosta. Actualmente está presa e imputada luego de que se descubriera que había instigado un atentado a tiros contra su propia casa, para después declarar falsamente. Una investigación en la que también está imputado un barra de Central que era cercano a Pillín y luego de su asesinato fue desplazado del paravalanchas.

Laucha Ghiselli y Los Menores

A fines de 2024, cuando apenas habían pasado dos meses del asesinato de Pillín Bracamonte, en la calle y en investigaciones judiciales se había consolidado el rumor que ubicaba a Laucha Ghiselli como sucesor del paravalanchas. Todavía no se habían dado los primeros avances en la investigación sobre el asesinato de Pillín, que al paso del tiempo condujo a cinco detenciones: tres por encubrimiento y dos como partícipes primarios. Todos ligados al club, pero solo los sindicados como encubridores eran del núcleo más cercano a Pillín.

En paralelo, la causa por el asesinato del barra canalla expuso a una banda criminal que hasta entonces había gozado de cierto anonimato. La banda Los Menores había sido mencionada en crímenes de la zona noroeste y su presunto líder Matías Gazzani era una persona que en los pasillos judiciales muchos conocían pero nadie investigaba. Tras el crimen de Pillín se precipitó la caída de varios integrantes de Los Menores, se blanqueó públicamente que Gazzani estaba prófugo desde inicios de 2024 y el gobierno ofreció 70 millones de pesos como recompensa para quien aporte información que permita ubicarlo.

>> Leer más: Los Menores: primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

La investigación formal contra los miembros de Los Menores, llevada adelante también por los fiscales Schiappa Pietra y Pairola, determinó la detención de Laucha Ghiselli y su imputación como organizador de una asociación ilícita. La acusación plantea que el crimen de Pillín Bracamonte se planeó para que la organización, buscando ampliar su poder, se quedara con la barra canalla. Y que en ese marco Matías Gazzani había elegido a Laucha como sucesor con el fin de “poner a un referente propio”. “Al Laucha lo pone Matías como jefe de la barra. Él no tenía ningún tipo de legitimación con la barra como para ser el jefe, por eso cuando Matías lo apadrina lo empiezan a espetar", había dicho un testigo de identidad reservada.

El planteo contra los fiscales

Con todo ese contexto la hermana de Ghiselli, mediante su abogado Sebastián Oroño, presentó la denuncia contra Pairola y Schiappa Pietra “por hechos que revisten una doble calidad”. La misma comienza cuestionando la acusación contra su hermano y advirtiendo una posible contradicción. Tiene que ver con el planteo de la Fiscalía de que Pillín fue asesinado para que Ghiselli ocupara su lugar, homicidio en el que participaron los imputados Alejandro “Cani” Zamudio y Alejandro Vázquez. “Llamativamente no fueron imputados como miembros de la asociación ilícita”, plantea la denuncia sobre los dos acusados como partícipes del asesinato pero no como parte de la banda que lo habría instigado.

>> Leer más: Crimen de Pillín Bracamonte: un celular robado, mentiras y pesados de la barra bajo la lupa

Pero es otro el eje principal de la denuncia que, según pretenden, “de ser corroborada encuadraría en el delito de encubrimiento agravado”. En ese sentido expusieron que, para imputar a Ghiselli, los fiscales utilizaron un testimonio de identidad reservada de la causa por el crimen de Pillín. Una declaración que, de acuerdo a la denuncia, luego se confirmó que presentaba falsedades. La misma fue atribuida a Norma Acosta, quien según esta presentación dijo haber sido testigo presencial del asesinato. Algo que luego se supo que no había sido así.

La denuncia cuestiona “que múltiples medidas investigativas e intercambio de información entre Schiappa Pietra, Pairola y la testigo Acosta se materializaron aun cuando se determinó fehacientemente que la misma habría mentido en todas sus aseveraciones”. En ese sentido apunta a los fiscales por “haber omitido deliberadamente y en cumplimiento a acuerdo extranormativos la formación de legajo contra la señora Acosta a pesar de la clarísima comisión de un delito”.

La caída de Norma Acosta

Casi en paralelo a la imputación a Ghiselli, en otra causa del Ministerio Público de la Acusación avanzó la investigación que finalmente dejó presa a Norma Acosta. Todo comenzó en mayo pasado cuando la mujer, que tiene antecedentes por narcotráfico, denunció que su casa había sido atacada a tiros. La detención de los gatilleros fue la punta de un ovillo que expuso a Acosta como la instigadora del atentado a su propia vivienda.

>> Leer más: Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar la balacera contra su casa

El 10 de septiembre Acosta fue imputada por intimidación pública agravada y abuso de armas en carácter de instigadora. El fiscal Pablo Socca también acusó a un partícipe primario, sindicado como quien puso a disposición a los gatilleros. Se trata de Juan José Gómez, un ex barra de Rosario Central conocido como “Juancito”. Era cercano a Pillín y tras su asesinato, al ser desplazado de la barra, terminó en el paravalanchas de la tribuna de Newell’s bajo el ala de personas cercanas a la banda Los Monos.

Lo que subyace a esta denuncia es la puja entre funcionarios hacia el interior del Ministerio Público de la Acusación. Disputas en las que quedan expuestas, y al borde de ser cuestionadas, las herramientas para investigar que tambalean en el marco de la ley. No es la primera vez que se apunta sobre la vieja costumbre de utilizar como testigos de identidad reservada a personas vinculadas al delito.

Noticias relacionadas
Carlos J. fue detenido este jueves en Córdoba y Cafferata por amenazas.

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal

La víctima del crimen tenía 30 años y trabajaba enel Club Alemán.

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del "Estado bobo"

La víctima había sido atada desde el cuello con una cadena de perro. El elemento fue secuestrado por la policía.

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

La mujer embarazada acusó a un hombre de 31 años por las lesiones.

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

Ver comentarios

Las más leídas

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Mónica, la esposa de Miguel Russo: Estoy en paz porque hice todo y más

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

El 8, un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

"El 8", un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

Lo último

Milei ya llegó a Rosario: tendrá una reunión con dirigentes libertarios previo al acto

Milei ya llegó a Rosario: tendrá una reunión con dirigentes libertarios previo al acto

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Plantea que, para detener a Ghiselli, los investigadores omitieron los delitos cometidos por una testigo de identidad reservada que aportó información

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy
Policiales

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital
Policiales

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas
Política

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río
LA CIUDAD

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Mónica, la esposa de Miguel Russo: Estoy en paz porque hice todo y más

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

El 8, un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

"El 8", un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Ovación
Central va a la caza de puntos importantes en un escenario en el que hasta aquí hizo un gran papel

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central va a la caza de puntos importantes en un escenario en el que hasta aquí hizo un gran papel

Central va a la caza de puntos importantes en un escenario en el que hasta aquí hizo un gran papel

Central va a la caza de puntos importantes en un escenario en el que hasta aquí hizo un gran papel

Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami hasta 2028

Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami hasta 2028

Leones FC, el equipo rosarino de los Messi, se prepara para debutar en la Primera C

Leones FC, el equipo rosarino de los Messi, se prepara para debutar en la Primera C

Policiales
Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Policiales

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal

La Ciudad
Banderas, micros y cánticos: Las fuerzas del cielo ya están en Rosario para apoyar a Milei
La Ciudad

Banderas, micros y cánticos: "Las fuerzas del cielo" ya están en Rosario para apoyar a Milei

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo

Milei en Rosario: blindan el parque España con un fuerte operativo de seguridad

Milei en Rosario: blindan el parque España con un fuerte operativo de seguridad

Acá lo tienen: cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal
Policiales

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del Estado bobo
Policiales

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del "Estado bobo"

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada
Policiales

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

La Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios
Información General

La Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer
POLICIALES

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Pullaro: No nos negamos al debate, pero no nos vamos a someter al poder central

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro: "No nos negamos al debate, pero no nos vamos a someter al poder central"

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Por Javier Felcaro
Política

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central
Policiales

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League
Ovación

El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League

El 8, un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda
Policiales

"El 8", un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo
Ovación

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Por Matías Petisce
La Ciudad

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones
La Ciudad

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario más alto de la historia
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario más alto de la historia

Polémica en Cancillería: Werthein firmó 83 traslados antes de renunciar
Política

Polémica en Cancillería: Werthein firmó 83 traslados antes de renunciar

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable
Policiales

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central
Zoom

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón
la region

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber
Información General

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber