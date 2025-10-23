La Capital | Política | Milei

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes

Pese a que La Libertad Avanza suele criticar a las fuerzas políticas tradicionales por “arriar gente” a sus actos, parte del público que llegó al cierre de campaña del presidente arribó en micros organizados desde distintas provincias

23 de octubre 2025 · 20:45hs
Los colectivos que trajeron a los militantes libertarios a Rosario quedaron estacionados a lo largo de avenida Belgrano durante el acto. 

Leo Vincenti / La Capital.

Leo Vincenti / La Capital. 
Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes

El acto de cierre de campaña de Javier Milei en Rosario no solo atrajo a simpatizantes libertarios locales. Desde pasado el mediodía de este jueves, decenas de colectivos arribaron a la ciudad provenientes de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe interior, trasladando militantes y adherentes convocados para acompañar al presidente en su discurso en las escalinatas del parque de España, frente al río.

Los micros se concentraron en distintos puntos de la avenida Belgrano, a lo largo del Parque a la Bandera, donde se desplegó un importante operativo de seguridad, que integran unos 850 efectivos de fuerzas federales y provincial. El movimiento fue creciendo a partir de media tarde, con banderas libertarias, carteles y grupos coordinados por dirigentes locales y nacionales de La Libertad Avanza.

La postal de los colectivos llamó la atención por el contraste con una de las críticas más habituales del propio Milei hacia la “casta política”. En reiteradas ocasiones, el mandatario cuestionó a los partidos tradicionales por movilizar militantes y “llenar plazas con gente arriada”.

cole2

Sin embargo, el cierre de campaña en Rosario replicó una práctica que el espacio libertario solía denunciar: la organización de micros para trasladar simpatizantes desde distintas provincias, con logística centralizada por referentes partidarios.

cielo2
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NenasDelCielo/status/1981458584895660152&partner=&hide_thread=false

El parque de España y sus alrededores fueron blindados desde las primeras horas de este jueves, con presencia de fuerzas federales, la Policía de Santa Fe y agentes municipales. Todas las calles y avenidas de la zona estuvieron cortadas para facilitar el acceso de los asistentes y garantizar la seguridad del evento.

cielo3

Vallas y gendarmes. Gran operativo de seguridad ante la llegada del presidente Javier Milei.

Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad

Javier Milei salió del hotel Ros Tower, a las 19.55, para dirigirse hacia el parque de España, donde cerrará la campaña.

Milei ya se dirige hacia el parque de España para iniciar el cierre de campaña en Rosario

En las últimas horas de la campaña, Cristina Kirchner salió a criticar con dureza a Javier Milei. 

Cristina juega fuerte en la recta final de la campaña: "El experimento libertario fracasó"

Militantes de “Las fuerzas del cielo” de todo el país llegaron a Rosario para acompañar a Milei

Banderas, micros y cánticos: "Las Fuerzas del Cielo" ya están en Rosario para apoyar a Milei

