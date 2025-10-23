Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes Pese a que La Libertad Avanza suele criticar a las fuerzas políticas tradicionales por “arriar gente” a sus actos, parte del público que llegó al cierre de campaña del presidente arribó en micros organizados desde distintas provincias 23 de octubre 2025 · 20:45hs

Leo Vincenti / La Capital. Los colectivos que trajeron a los militantes libertarios a Rosario quedaron estacionados a lo largo de avenida Belgrano durante el acto.

El acto de cierre de campaña de Javier Milei en Rosario no solo atrajo a simpatizantes libertarios locales. Desde pasado el mediodía de este jueves, decenas de colectivos arribaron a la ciudad provenientes de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe interior, trasladando militantes y adherentes convocados para acompañar al presidente en su discurso en las escalinatas del parque de España, frente al río.

Los micros se concentraron en distintos puntos de la avenida Belgrano, a lo largo del Parque a la Bandera, donde se desplegó un importante operativo de seguridad, que integran unos 850 efectivos de fuerzas federales y provincial. El movimiento fue creciendo a partir de media tarde, con banderas libertarias, carteles y grupos coordinados por dirigentes locales y nacionales de La Libertad Avanza.

La postal de los colectivos llamó la atención por el contraste con una de las críticas más habituales del propio Milei hacia la “casta política”. En reiteradas ocasiones, el mandatario cuestionó a los partidos tradicionales por movilizar militantes y “llenar plazas con gente arriada”.

cole2 Sin embargo, el cierre de campaña en Rosario replicó una práctica que el espacio libertario solía denunciar: la organización de micros para trasladar simpatizantes desde distintas provincias, con logística centralizada por referentes partidarios.

Nenas del Cielo presente en Rosario para apoyar al Presidente Milei pic.twitter.com/XmaDCc7FeX — Las Nenas Del Cielo (@NenasDelCielo) October 23, 2025 El parque de España y sus alrededores fueron blindados desde las primeras horas de este jueves, con presencia de fuerzas federales, la Policía de Santa Fe y agentes municipales. Todas las calles y avenidas de la zona estuvieron cortadas para facilitar el acceso de los asistentes y garantizar la seguridad del evento.