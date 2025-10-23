La Capital | Ovación | Central Córdoba

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante

La dirigencia charrúa repudió a las fuerzas de seguridad cordobesas por un video en que se asocia un ladrón con la camiseta del club

23 de octubre 2025 · 22:27hs
El posteo de Instagram en el que se muestra que la Policía cordobesa persigue al hincha de Central Córdoba.

El posteo de Instagram en el que se muestra que la Policía cordobesa persigue al hincha de Central Córdoba.

Un hecho insólito sacudió la tranquilidad de Central Córdoba. El club hizo un comunicado repudiando un spot publicitario realizado por la Policía de Córdoba en el que se estigmatiza a un hincha charrúa como delincuente. "Una barbaridad", dijo el presidente charrúa, Omar Vicente.

La publicidad en cuestión, realizada por la Policía cordobesa, muestra a un delincuente en moto robándole un celular a una mujer. Y después de ser perseguido, es detenido. En todo momento se muestra que va vestido con una de las camisetas alternativas blancas de Central Córdoba de Rosario.

Ante este acontecimiento, la entidad de Tablada emitió un duro comunicado, exigiendo una pronta respuesta.

El comunicado desde Central Córdoba

"El Club Atlético Central Córdoba expresa su más enérgico repudio y rechazo hacia la reciente campaña publicitaria de la Policía de Córdoba, que ha generado controversia debido a la utilización de nuestra indumentaria en un contexto de actividades delictivas", iniciaron el comunicado.

Y prosiguieron: "Queremos dejar en claro que nuestro club se caracteriza por el respeto, la solidaridad y el compromiso con la comunidad. La asociación de nuestro escudo, o la de cualquier otro club, con actividades ilegales o inmorales es absolutamente inaceptable y no refleja en absoluto los principios que defendemos".

"Exigimos a la Policía de Córdoba la inmediata remoción del aviso publicitario. De lo contrario, nos veremos obligados a accionar por la vía legal, a fin de preservar el buen nombre de nuestra institución", cerraron.

>> Leer más: Central Córdoba perdió 3 a 0 con Deportivo Español en el Gabino y le dijo adiós al reducido

El disgusto del club de Tablada

Ovación consultó al titular de Central Córdoba, Omar Vicente, que se mostró sorprendido y muy molesto por lo sucedido. "Fue una falta de respeto total usar la camiseta de nuestro club, dando a entender que de alguna manera estamos asociados a la delincuencia", dijo el presidente charrúa. "Es una barbaridad, esperamos las disculpas del caso y que bajen ese video".

