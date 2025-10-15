La Capital | La Ciudad | Feria del Libro

Sietecase inauguró la Feria del Libro con un conmovedor elogio al papel y a la lectura

El periodista rosarino inauguró la Feria del Libro con un discurso en defensa de la lectura como antídoto frente al autoritarismo

15 de octubre 2025 · 20:59hs
Reynaldo Sietecase en la inauguración de la Feria del Libro Rosario

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Reynaldo Sietecase en la inauguración de la Feria del Libro Rosario

Frente a una explanada del Cultural Fontanarrosa, en las inmediaciones de San Luis y San Martín, colmada de grandes y chicos, el periodista, poeta y narrador Reynaldo Sietecase fue el encargado de abrir este miércoles por la tarde la Feria del Libro Rosario.

El autor de Un crimen argentino y de la reciente novela La Rey brindó un discurso tan cálido como reflexivo, en el que defendió la lectura en papel, el valor de los libros como objetos de afecto y su papel como defensa frente al autoritarismo.

Entre aplausos, Sietecase rompió el hielo con humor. “Solo acá en Rosario me pongo nervioso, si acá, en esta ciudad”, bromeó ante el público que lo escuchó de pie desde la explanada. El escritor regresó a su ciudad natal para abrir una nueva edición de la feria, que se extenderá hasta el 25 de octubre con más de 300 actividades y la participación de autores de todo el país.

Un elogio al libro como objeto de amor

Les sugiero disfrutar el libro entre manos, el de formato papel. El objeto tiene una magia con la que no cuenta el electrónico, que solo brilla en el firmamento digital”, sostuvo el autor, al tiempo que reflexionó sobre el valor del papel en tiempos de lectura digital.

Y agregó: “Ante la pregunta insidiosa de por qué seguir acumulando libros cuando se puede acceder a todos de manera virtual, hay que explicar que un coleccionista es lo contrario a un consumidor. La mano del propietario le da al libro un rostro inconfundible. Sin caricias, es imposible el amor”.

El auditorio, atento y emocionado, acompañó con aplausos cada una de sus frases.

>>Leer más: Arrancó la Feria del Libro con el impulso por los 300 años de Rosario

“La ausencia de libros aniquila la opción de que haya lectores”

En otro tramo de su discurso, Sietecase recordó su infancia en Rosario y los libros que poblaban su casa en la calle Pasco. “Los libros son un universo entrañable, los que había en la calle Pasco donde nací. La presencia de libros no garantiza lectores, pero su ausencia aniquila la opción de que haya lectores”, afirmó.

Es un imperativo democrático y un remedio contra el autoritarismo”, completó el escritor, cerrando una intervención que combinó memoria, humor y una defensa apasionada del libro como herramienta de libertad.

La Feria del Libro de Rosario

Hasta el 25 de octubre, el encuentro reunirá a autores de todo el país con una agenda de más de 300 actividades gratuitas y abiertas al público.

En las cuatro plantas del centro cultural, sometido a importantes obras de arquitectura para hacerlo más confortable, se podrán recorrer los más de 50 stands de librerías y editoriales y se realizarán más de 280 presentaciones de libros y colecciones. Además habrá un espacio especialmente destinado a las infancias.

>>Leer más: Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"

La feria cuenta con la organización del municipio, la provincia y la Fundación El Libro y esta año coincide con la celebración de los 300 años de la ciudad. Según se promociona, en esta edición refleja el espíritu diverso y federal de la escena editorial argentina: conviven lanzamientos de grandes sellos y editoriales independientes, figuras consagradas y nuevas voces, actividades para infancias, mesas de poesía, periodismo narrativo, ciencias sociales, historia regional, música y fútbol.

El público podrá visitar la feria de domingo a miércoles de 13 a 21, jueves y viernes de 13 a 22, los sábados 18 y 25 de octubre de 10 a 00. La agenda de actividades está disponible en www.feriadellibrorosario.gob.ar.

En esa misma web, deberán reservarse las entradas para las presentaciones que se desarrollen en el auditorio Angélica Gorodischer. La medida se implementará por primera vez este año con el objetivo de agilizar el ingreso del público a las charlas. Las entradas son gratuitas y estarán disponibles 48 horas antes de cada presentación.

Noticias relacionadas
La Feria del Libro se llevará a cabo en Rosario del 15 al 25 de octubre

Feria del Libro en Rosario: quiénes son los escritores destacados que se presentan este año

La edición número 41 de la Feria del Libro Rosario se desarrollará entre el 15 y el 25 de octubre.

Arranca este miércoles la Feria Internacional del Libro de Rosario

Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Comunal y en Plaza del Carmen.

Timbúes se prepara para vivir la Feria del Libro 2025 entre el 16 y 17 de octubre

El escritor y periodista rosarino Reynaldo Sietecase abrirá la Feria Internacional del Libro Rosario.

Reynaldo Sietecase dará el discurso inaugural en la Feria del Libro

Ver comentarios

Las más leídas

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

Lo último

Carlos Del Frade: Somos la cuarta fuerza política de la provincia de Santa Fe

Carlos Del Frade: "Somos la cuarta fuerza política de la provincia de Santa Fe"

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Central Córdoba: Ramírez y Marín, los compadres del gol que sueñan con el ascenso a la B

Central Córdoba: Ramírez y Marín, los compadres del gol que sueñan con el ascenso a la B

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

La iniciativa ingresó esta semana al Concejo Municipal. Según datos de la agencia nacional, sólo dos de cada diez personas con discapacidad tiene trabajo

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Argentina busca la final del Mundial sub-20 y le gana a Colombia con gol del rosarino Silvetti
Ovación

Argentina busca la final del Mundial sub-20 y le gana a Colombia con gol del rosarino Silvetti

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país
Política

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

Central: cuál es uno de los pilares esenciales del buen torneo y la gran temporada

Central: cuál es uno de los pilares esenciales del buen torneo y la gran temporada

Ovación
Argentina busca la final del Mundial sub-20 y le gana a Colombia con gol del rosarino Silvetti
Ovación

Argentina busca la final del Mundial sub-20 y le gana a Colombia con gol del rosarino Silvetti

Argentina busca la final del Mundial sub-20 y le gana a Colombia con gol del rosarino Silvetti

Argentina busca la final del Mundial sub-20 y le gana a Colombia con gol del rosarino Silvetti

Newells pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

El próximo rival de Newells se quedó sin arquero y podría atajar un refuerzo exprés de renombre

El próximo rival de Newell's se quedó sin arquero y podría atajar un refuerzo exprés de renombre

Policiales
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Le dimos con una 40, ni cabida ahora: dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

La Ciudad
Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad
La Ciudad

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Sietecase inauguró la Feria del Libro con un conmovedor elogio al papel y a la lectura

Sietecase inauguró la Feria del Libro con un conmovedor elogio al papel y a la lectura

Arrancó la Feria del Libro con el impulso por los 300 años de Rosario

Arrancó la Feria del Libro con el impulso por los 300 años de Rosario

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
Política

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta
Información general

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta

Pullaro: Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral
Política

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral"

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
Negocios

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: Todo fue por justicia
Información General

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: "Todo fue por justicia"

Javkin: Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior
Política

Javkin: "Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior"

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina
Información General

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina

Agustín Pellegrini: El 26 de octubre es libertad o comunismo
POLITICA

Agustín Pellegrini: "El 26 de octubre es libertad o comunismo"

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 
LA CIUDAD

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas
Policiales

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

El especial mensaje de Trump a Milei: Sos un gran presidente. Soy tu amigo
Política

El especial mensaje de Trump a Milei: "Sos un gran presidente. Soy tu amigo"

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes
Policiales

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Anmat prohibió la venta de una reconocida golosina y una serie de productos keto
Información General

Anmat prohibió la venta de una reconocida golosina y una serie de productos keto

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea
POLICIALES

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos
La Ciudad

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final
Ovacion

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario
La Ciudad

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos
Policiales

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos