Agresión en María Auxiliadora de Funes: manifestación para reclamar sanciones y respuestas

Padres de alumnos harán una concentración el lunes, a las 13, en el portón del colegio. Reclaman sanciones por la paliza colectiva a un alumno de tercer año

24 de octubre 2025 · 18:35hs
La paliza ocurrió en un recreo.

Un grupo conformado por madres y padres del colegio María Auxiliadora de Funes hará una convocatoria este lunes frente al portón de ingreso de la escuela secundaria para exigir sanciones ejemplificadoras para los alumnos de tercer año de ese establecimiento, que este miércoles le propinaron una paliza colectiva a otro durante un recreo.

Si bien desde la institución educativa de orientación religiosa no hubo respuestas para saber la evolución del caso, La Capital pudo saber que la agresión habría estado relacionada a una suerte de "prenda" por un picado de fútbol.

Sin embargo, esa travesura adolescente pasó a mayores cuando el adolescente agredido, de 16 años, tuvo que recibir atención médica en el Sanatorio GO de la vecina localidad.

En esa entidad sanitaria del Grupo Oroño, una médica constató politraumatismos varios en distintas partes del cuerpo y ordenó un seguimiento para monitorear su evolución.

Como consecuencia del ataque, la madre del joven realizó una denuncia penal en la comisaría 23ª, con asiento en Funes.

Fuentes cercanas al caso señalaron que no sería la primera vez que este grupo de alumnos que agredió al joven protagoniza episodios de este tipo en el colegio.

"No fue una pelea entre chicos, fue una agresión planificada y cobarde", fueron una de las consignas más repetidas en redes sociales respecto al caso que conmocionó a toda la comunidad educativa.

Es por eso que hasta el momento está prevista una concentración para las 13 en las puertas del colegio María Auxiliadora para exigir "respuestas y sanciones ejemplares" de parte de los directivos del establecimiento.

Sanción ejemplificadora

La madre del joven solicitó que el director del colegio haga el debido descargo solicitando que atestigüe, identifique y denuncie a los agresores. Ese reclamo, precisamente, se llevó a cabo este jueves en horas del mediodía en esa institución.

Por lo pronto, desde el Ministerio de Educación confirmaron la denuncia penal presentada en comisaría y, por otra parte, la vía administrativa que ya había tomado cartas en el asunto la propia cartera educativa.

En tanto, fuentes ministeriales aclararon que "fueron entre tres o cuatro" alumnos que tomaron a golpes de puño y patadas al adolescente en cuestión, al tiempo que revelaron que "es la primera vez que se ocurre un hecho de estas características" en esta escuela religiosa.

Por su parte, desde el área socioeducativa de la cartera educativa comenzaron a entrevistar a padres y niños involucrados en este hecho violento, además de evaluar sanciones ejemplificadoras.

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Es una enfermedad respiratoria muy contagiosa que puede traer severas complicaciones. Ya hubo cuatro muertos en el país. Cuál es la situación local

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

