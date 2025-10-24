Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Se trata del homicidio de Emanuel Espeche, quien fue baleado en enero de este año en la zona de Cerrito y Liniers.

La Fiscalía Regional Rosario solicitó colaboración a la población para dar con un hombre acusado por un homicidio ocurrido el 13 de enero de este año en Cerrito entre Liniers y Teniente Agneta, en la zona oeste de la ciudad. La víctima del homicidio fue Emanuel Espeche .

Según indicaron desde Fiscalía, la persona sindicada como responsable del hecho fue captada por cámaras de videovigilancia que se encuentran en la zona. Es de importancia el aporte de datos que permitan identificar y/o dar con dicho masculino para poder avanzar con la investigación.

Los datos de los testigos que puedan aportar información para dar con el homicida se preservarán. Toda la información puede ser canalizada a través del 911, del correo electrónico [email protected] , o en las redes sociales de Fiscalía Regional 2.

Además, el trámite se puede realizar en el Centro de Justicia Penal, en Sarmiento 2850, o en cualquiera de las sedes del Ministerio Público de Acusación de toda la provincia.

Cómo fue el crimen en zona sudoeste

Emanuel Espeche tenía 38 años y fue atacado a balazos el 13 de enero pasado por dos personas en Cerrito al 5500, en la zona oeste de Rosario. La víctima fue asistida por vecinos del lugar que lo trasladaron al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, donde falleció diez días después. De acuerdo con lo informado en ese momento, el homicidio fue perpetrado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Al cruzarse con Espeche, alrededor de las 20 de aquel 13 de enero, le efectuaron varios disparos con un arma, uno de ellos que lo hirió de gravedad. La investigación del crimen está a cargo de la fiscal María de los Angeles Granato. El barrio donde sucedió el asesinato, en ese entonces, era territorio dominado por la banda los "Tripi", un grupo que se dedicaba a la venta de drogas y que se lo vinculaba a Walter Abregú, otro personaje conocido en las crónicas policiales.