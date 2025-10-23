Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río

Fue imputado hoy por las lesiones que sufrió una familia que iba en la otra embarcación. Entre otras restricciones, no podrá conducir ningún vehículo a motor

El timonel que causó un grave choque de lanchas en el que un nene sufrió serias heridas fue imputado este jueves por los delitos de lesiones graves y quedó inhabilitado para conducir cualquier tipo de vehículo a motor. Si bien el joven seguirá en libertad mientras avanza el proceso penal, no podrá salir de la provincia de Santa Fe ni acercarse al río Paraná y deberá depositar una caución de dos millones pesos .

En la audiencia de imputación que se realizó hoy en el Centro de Justicia Pena l, la fiscal del caso, Mariela Oliva, confirmó un dato importante en todo esta situación: el responsable del choque, Guillermo De Genaro, dio positivo al examen de alcoholemia. Según la funcionaria, el test marcó 1,33 gramos de alcohol en sangre, pero aclaró que la prueba se practicó varias horas después de ocurrido el siniestro, por lo que no descartó que en un primer momento la presencia de alcohol en el organismo haya sido mayor.

El choque se produjo el viernes 10 de octubre, en horas de la tarde, sobre la desembocadura del arroyo Ludueña, es decir a la altura del kilómetro 426 del río Paraná . En una de las embarcaciones iba una familia integrada por una pareja y tres hijos. En la otra, solo De Genaro. Como consecuencia del impacto, las personas que iban en la primera lancha cayeron al agua y un chico de 10 años sufrió heridas graves. El papá del nene también tuvo una lesión seria en la cara. Las víctimas salvaron la vida porque llevaban puesto el chaleco de protección.

Al término de la audiencia, la fiscal Oliva expresó su satisfacción porque “todos los requerimientos que se hicieron en la acusación fueron concedidos por el juez en esta etapa". Y agregó: "Se ha solicitado que el acusado no conduzca cualquier vehículo que tenga motor, lo que implica lanchas como automóviles, y esa medida se solicitó por el máximo que menciona la ley, es decir seis meses. Esa inhabilitación se puede renovar más allá de lo que se establezca en el proceso que puede derivar en una condena”.

fiscal oliva Choque de lanchas. La fiscal Olivia, conforme con los resultados de la audiencia de hoy.

El test de alcoholemia

“La víctima está muy dolida por todo lo que pasó. Hay que respetar sus tiempos. Se les explicó que todas las medidas que se solicitaron fueron por los plazos máximos que establece la ley. El acusado no se puede acercar al río, dado a que el hecho sucedió en el río”, dijo la fiscal, quien aclaró que la distancia deberá establecerla la jueza en las próximas horas.

Con relación al examen de alcoholemia realizado al joven imputado, la fiscal confirmó que el alcoholímetro aportado por la Municipalidad “denotó que tenía 1.33 gramos en litro de alcohol en sangre. Sucede normalmente que la muestra no se hizo de manera inmediata tras el siniestro. Transcurrió un tiempo hasta que llegó personal municipal. No obstante, 1.33 gramos de alcohol nos da la pauta que ese guarismo tal vez haya sido superior. Se está investigando si esta persona tienen antecedentes por contravenciones por alcoholemia. Estamos avanzando en la investigación, recabando información ”, agregó la fiscal.

Oliva dijo que se tuvieron en cuenta las lesiones graves que sufrió el niño Benjamín y su padre en la cara, algo que podría agravar la imputación al conductor de la lancha.