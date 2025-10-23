Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

A Mijail Enrique le dispararon desde un auto por un conflicto sentimental. Nicolás Villarruel y Kevin Rojas fueron considerados autores de ese "ataque a traición"

Dos jóvenes fueron condenados al término de un juicio oral como los tiradores que el 31 de enero de 2022 dispararon desde un auto contra Mijail Jesús Enrique, un adolescente de 15 años que murió a causa de ese ataque “a traición” motivado en un viejo conflicto menor. De ese modo presentó el trasfondo del caso el fiscal Lisandro Artacho durante el debate oral que finalizó este jueves en el Centro de Justicia Penal, donde un tribunal impuso a los acusados penas de 20 años de prisión efectiva.

Nicolás Gabriel Villarruel y Kevin Agustín Rojas son los dos condenados el mediodía de este jueves por los jueces Rafael Coria, Carlos Leiva y Gonzalo Fernández Bussy, quienes dictaron una pena cercana a la que había solicitado la acusación. Al inicio del debate Artacho había requerido 25 de prisión para ambos, que finalmente fueron considerados coautores de un homicidio agravado por el uso de arma . A esto se sumaron los homicidios en tentativa de otras tres personas que estaban con la víctima, dos de las cuales resultaron heridas en la balacera, y la portación ilegal de un arma de guerra.

"El ataque fue a traición, en horas de la madrugada, contra personas desarmadas y con armas de guerra. La violencia y el desprecio por la vida ajena fueron absolutos", planteó el fiscal Artacho en el debate, donde indicó que el móvil del ataque fue "un conflicto menor": "Por una vieja relación sentimental, estos dos hombres eligieron resolverlo con balas".

Ocurrió el 31 de enero de 2022 en barrio Godoy. Mijail Jesús Enrique, de 15 años, estaba con una pareja y otro joven cuando fueron víctimas de una balacera. El resultado fue la muerte del menor y dos heridos que sobrevivieron.

21 balazos

La causa estuvo primero a cargo de Gastón Ávila y luego pasó al fiscal Artacho. De acuerdo a la reconstrucción de la Fiscalía, minutos antes del ataque mortal en Calle 1717 al 7400 los acusados pasaron por la vivienda en un Citroen C3 cerca de las 2. Minutos más tarde regresaron en un Chevrolet Cruze en el que Kevin Rojas iba como acompañante.

La acusación planteó que ambos comenzaron a disparar antes de bajar del auto y continuaron haciéndolo ya de pie contra el grupo que estaba en la puerta de una vivienda. Fueron al menos 21 disparos. Mijail Enrique murió en el lugar producto de varias heridas en el pecho y el estómago que le causaron un shock hemorrágico. Las otras víctimas, dos amigos de 28 y 24 años que acompañaban a Enrique, sufrieron heridas graves pero lograron sobrevivir. Uno de ellas fue trasladada al Hospital Clemente Alvarez en grave estado de salud con múltiples heridas de armas de fuego y otro fue atendida en el lugar por el SIES con un disparo el brazo derecho.

Según la acusación, los agresores fueron "a matar": "Villaruel manejaba y Rojas iba de acompañante. Primero desde arriba del auto y luego bajando del vehículo descargaron más de veinte disparos con dos pistolas calibre 9 milímetros", describió el acusador, e indicó que los testigos del crimen identificaron a los gatilleros.

“Mi hijo quería progresar y que la familia saliera adelante. Trabajaba desde los 10 años como mandadero, cadete, en pintura, hacía de todo. El patrón nos dijo que en poco tiempo había aprendido lo que a muchos les llevó años”, dijo en el momento del crimen la madre de Mijail, un chico apreciado en su barrio que estaba por pasar a segundo año de la escuela.