"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

El veterinario y exconcejal contó que es la primera vez que vive algo así. "El barrio pensó que estaba metido en algo raro", señaló

23 de octubre 2025 · 15:22hs
El veterinario y exconcejal rosarino Carlos Cossia denunció este jueves que su clínica fue allanada por la Policía Federal en el marco de una causa judicial vinculada a las amenazas contra el presidente Javier Milei. A través de un video publicado en sus redes sociales, el profesional calificó el procedimiento como “un papelón” y sostuvo que se trató de un “exceso innecesario” para obtener un dato que, según explicó, podía haberse solicitado por vía administrativa.

“Hoy es un día muy triste para mí. Es la primera vez en 53 años que me pasa algo así”, expresó Cossia en un video difundido en su cuenta de Instagram. Según relató, ocho agentes federales llegaron a su consultorio en camionetas, subieron a la vereda y permanecieron allí toda la mañana, impidiendo la atención de pacientes.

El veterinario explicó que el operativo se originó porque uno de sus clientes fue detenido acusado de amenazar al presidente, y en el teléfono del sospechoso figuraban como recientes tanto una llamada como una transferencia de dinero correspondiente a una consulta veterinaria.

“Vinieron solo para buscar el apellido de un cliente, que efectivamente existe, que estuvo ayer (por este miércoles) y fue la última llamada telefónica que hizo. No había nada que buscar”, aseguró.

Carlos Cossia criticó al juez del caso

Cossia indicó que el allanamiento fue ordenado por el juez federal Eduardo Rodríguez, a quien le pidió “prudencia y sentido común” a la hora de disponer este tipo de medidas. “Le pido al señor juez que la próxima vez tengan un poco de prudencia. Estamos siempre a disposición de la Justicia, pero no hacía falta semejante despliegue”, planteó.

El ex edil relató que, en medio del procedimiento, se mostró alterado por la situación y los agentes incluso amagaron con esposarlo. “Me puse muy nervioso, levanté la voz, y sacaron las esposas para ponérmelas. Después retrocedieron porque no tenía ningún problema en que me las pusieran”, contó.

“Pasamos vergüenza”

Cossia aseguró que el episodio generó una gran conmoción en el barrio y afectó la reputación de su clínica. “Todo el barrio pasó preguntando qué pasaba. Lo primero que piensa la gente es que uno está involucrado en algo raro. Sentí vergüenza”, expresó.

El veterinario sostuvo que la documentación que buscaban podía haberse obtenido fácilmente desde un registro informático, sin necesidad de un allanamiento. “Apretando un botón se puede saber dónde vive esta persona. No hacía falta todo esto”, dijo.

Por último, Cossia aclaró que no revelará la identidad del cliente involucrado, aunque señaló que su nombre ya trascendió en otros medios. “Lo único que quiero es dejar en claro que no tengo nada que ocultar y que siempre estoy dispuesto a colaborar con la Justicia”, concluyó.

