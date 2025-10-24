La Capital | La Región | autopista Rosario-Córdoba

Cortaron la autopista Rosario-Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

El siniestro vial se registró este viernes a la mañana y otras dos personas sufrieron heridas por la colisión de un auto y un camión

24 de octubre 2025 · 10:22hs
La autopista Rosario-Córdoba quedó cerrada para viajar hacia el oeste.

Foto: Bomberos de Cañada de Gómez.

La autopista Rosario-Córdoba quedó cerrada para viajar hacia el oeste.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció este viernes un corte de tránsito en la autopista Rosario-Córdoba. El desvío se implementó como parte del operativo de emergencia por un choque fatal a la altura de Cañada de Gómez, donde una de las manos quedó cerrada durante varias horas.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando dos vehículos circulaban hacia el oeste en inmediaciones de la cabecera del departamento Iriondo. Una persona falleció y otras dos sufrieron lesiones como consecuencia del impacto.

El reporte preliminar indica que la víctima fatal murió antes de que los rescatistas pudieran asistirla. Las demás fueron trasladadas al Hospital San José con pronóstico reservado sobre su estado de salud.

Choque y corte de la autopista Rosario-Córdoba

Según fuentes oficiales, el choque tuvo lugar en el kilómetro 356 de la autopista, sobre la mano que va hacia Córdoba. En principio, se trata de una colisión por alcance entre un camión y un Volswagen Crossfox, aunque no trascendieron indicios testimonios sobre la causa probable.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/1981690593593241994&partner=&hide_thread=false

Los bomberos respondieron al pedido de ayuda para auxiliar a las personas que estaban a bordo de ambos vehículos. Dos de ellas recibieron tratamiento en Cañada de Gómez.mientras el paso vehicular en una de las manos del corredor permanecía cerrado.

>> Leer más: La autopista Rosario-Buenos Aires sufrió un corte de tránsito por un choque de camiones

Frente a esta situación, la agencia provincial dispuso un corte de tránsito con un desvío temporal hacia la ruta provincial 91. Voceros del organismo recomendaron respetar las indicaciones en ese sector y circular con precaución, ya que además regía un alerta naranja por tormentas. El tránsito se normalizó alrededor de las 11.30 de la mañana.

Antes de este siniestro vial, fuentes oficiales reportaron otro choque en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de San Lorenzo. En este caso no se registraron lesiones graves, aunque un cartel cayó sobre la calzada a la altura del kilómetro 16 y esto impidió la circulación hasta las 8 de la mañana.

Noticias relacionadas
El colegio María Auxiliadora de Funes.

Funes: investigan paliza en manada a un alumno dentro de un colegio

Ruta provincial 96. Una obra clave para el departamento General López

Di Gregorio: "La nueva ruta provincial 96 es una obra emblemática para General López"

En campaña. El senador Esteban Motta apoyó la candidatura de la vicegobernadora Gisela Scaglia

Esteban Motta: "Nuestro modelo es el de Gisela Scaglia, el que representa a Santa Fe"

Tras la explosión e incendio en marzo del año pasado, y tras sucesivas clausuras, Atanor relocalizará sus operaciones de fabricación de agroquímicos.

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón

Ver comentarios

Las más leídas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Newells: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Lo último

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

En bolas y a los gritos

En bolas y a los gritos

Nicki Nicole habló de una posible vuelta a Rosario: Tengo extrañitis

Nicki Nicole habló de una posible vuelta a Rosario: "Tengo extrañitis"

Cortaron la autopista Rosario-Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

El siniestro vial se registró este viernes a la mañana y otras dos personas sufrieron heridas por la colisión de un auto y un camión

Cortaron la autopista Rosario-Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
La Ciudad

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Milei suspendió su regreso y pasó la noche en un hotel de Rosario
Política

Milei suspendió su regreso y pasó la noche en un hotel de Rosario

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia
La Ciudad

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
POLICIALES

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Newells: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Ovación
La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026
Ovación

La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026

La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026

La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de México: días y horarios de la Fórmula 1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de México: días y horarios de la Fórmula 1

Newells: Bernardi, dentro del club, marca la alternativa y el camino más adecuado

Newell's: Bernardi, dentro del club, marca la alternativa y el camino más adecuado

Policiales
Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

La Ciudad
Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones
La Ciudad

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Feria del Libro: de Martín Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Feria del Libro: de Martín Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Tepp cerró su campaña: Recorrimos la provincia escuchando a la gente
Política

Tepp cerró su campaña: "Recorrimos la provincia escuchando a la gente"

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas
la ciudad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Policiales

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante
Ovación

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Por Gustavo Conti
Ovación

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes
Política

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy
Policiales

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río
LA CIUDAD

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos
Información general

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital
Policiales

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Banderas, micros y cánticos: Las Fuerzas del Cielo ya están en Rosario para apoyar a Milei
Política

Banderas, micros y cánticos: "Las Fuerzas del Cielo" ya están en Rosario para apoyar a Milei

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo
La Ciudad

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas
Policiales

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo
Ovación

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo