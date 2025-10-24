Cortaron la autopista Rosario-Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

El siniestro vial se registró este viernes a la mañana y otras dos personas sufrieron heridas por la colisión de un auto y un camión

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció este viernes un corte de tránsito en la autopista Rosario-Córdoba . El desvío se implementó como parte del operativo de emergencia por un choque fatal a la altura de Cañada de Gómez , donde una de las manos quedó cerrada durante varias horas.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando dos vehículos circulaban hacia el oeste en inmediaciones de la cabecera del departamento Iriondo. Una persona falleció y otras dos sufrieron lesiones como consecuencia del impacto.

El reporte preliminar indica que la víctima fatal murió antes de que los rescatistas pudieran asistirla. Las demás fueron trasladadas al Hospital San José con pronóstico reservado sobre su estado de salud.

Según fuentes oficiales, el choque tuvo lugar en el kilómetro 356 de la autopista, sobre la mano que va hacia Córdoba. En principio, se trata de una colisión por alcance entre un camión y un Volswagen Crossfox , aunque no trascendieron indicios testimonios sobre la causa probable.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/1981690593593241994&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN autopista Rosario Córdoba, KM 356 mano a Córdoba, altura Cañada de Gómez: se realizan desvíos hacia RP 91 por colisión entre auto y camión. Respetar indicaciones. — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) October 24, 2025

Los bomberos respondieron al pedido de ayuda para auxiliar a las personas que estaban a bordo de ambos vehículos. Dos de ellas recibieron tratamiento en Cañada de Gómez.mientras el paso vehicular en una de las manos del corredor permanecía cerrado.

Frente a esta situación, la agencia provincial dispuso un corte de tránsito con un desvío temporal hacia la ruta provincial 91. Voceros del organismo recomendaron respetar las indicaciones en ese sector y circular con precaución, ya que además regía un alerta naranja por tormentas. El tránsito se normalizó alrededor de las 11.30 de la mañana.

Antes de este siniestro vial, fuentes oficiales reportaron otro choque en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de San Lorenzo. En este caso no se registraron lesiones graves, aunque un cartel cayó sobre la calzada a la altura del kilómetro 16 y esto impidió la circulación hasta las 8 de la mañana.