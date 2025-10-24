La Capital | Política | elecciones

Elecciones: con los candidatos en veda, se consume la cuenta regresiva para el domingo

Tras el final de la campaña, los postulantes transitan la previa de la última cita en las urnas de 2025. Hasta el cierre de la votación no se puede difundir publicidad proselitista ni realizar actos públicos políticos, pero hay vía libre en redes sociales

24 de octubre 2025 · 17:54hs
En Santa Fe estarán habilitados para votar 2.846.454 ciudadanos

Foto: Archivo / La Capital.

En Santa Fe estarán habilitados para votar 2.846.454 ciudadanos, cifra que representa el 7,9 por ciento del padrón nacional.

La campaña electoral llegó a su fin y los principales candidatos comenzaron a surcar la veda con distintas actividades hasta llegar a las elecciones legislativas nacionales de este domingo.

La actividad de más alto perfil la tendrá el presidente Javier Milei, quien pese a no ser candidato se puso al hombro la campaña de La Libertad Avanza (LLA): se reúne este viernes con el CEO del JP Morgan, Jamie Dimon.

Se trata de un encuentro económico y financiero clave en la estrategia del oficialismo, que tuvo lugar justo en medio de la veda electoral, en momentos en que la entidad realiza su encuentro anual en Buenos Aires.

Tramo final

Milei lideró este jueves su cierre de campaña en Rosario, acompañado por sus ministros, candidatos de todas las provincias y militancia libertaria, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

De hecho, el presidente pernoctó en el hotel Ros Tower, impedido de regresar a la ciudad de Buenos Aires vía aérea por las fuertes tormentas. Por eso, viajó este viernes por tierra, minutos después de las 9.

Por su parte, la campaña de Fuerza Patria (FP) tuvo dos cierres principales: en la ciudad de Buenos Aires, con Mariano Recalde a la cabeza, y en la localidad de San Martín, con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, y el candidato a diputado Jorge Taiana.

De acuerdo a sus agendas, tanto Recalde, Taiana como Kicillof tendrán actividades, pero nada que rompa la veda y con perfil más bajo que en los últimos días.

>> Leer más: Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones legislativas del 26 de octubre

Al encabezar el cierre de campaña en la Universidad Nacional de San Martín, el gobernador de Buenos Aires cuestionó la idea de que la administración libertaria sea una novedad en la política argentina.

En tanto, los gobernadores de Provincias Unidas, entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro, cerraron este jueves las campañas en sus distritos para las legislativas y convocaron a “romper la grieta” y “poner al próximo presidente” en 2027.

Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba y candidato a diputado, encabezó el cierre en la plaza de la Música de la capital mediterránea.

Provincias Unidas, integrado también por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vial (Santa Cruz) y Gustavo Valdés (Corrientes), competirá en las elecciones con listas propias en 14 distritos del país, en una estrategia que busca consolidar su identidad “federal” y representar al “interior productivo”.

Alcance de la veda

La veda electoral comenzó este viernes, a las 8, por lo que no se podrá difundir publicidad electoral ni realizar actos públicos políticos, entre otras actividades, hasta el fin de las elecciones.

La medida está enmarcada en el Código Electoral Nacional, que contiene las actividades que no pueden llevarse a cabo tanto en las horas previas como durante la jornada electoral, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y proteger el voto de los ciudadanos.

Algunas de esas actividades son los actos de proselitismo político, la publicidad de partidos o candidatos, la publicación de encuestas y sondeos preelectorales y la venta de bebidas alcohólicas (desde la noche anterior a la elección), entre otras. En caso de que alguna persona incumpla la veda, puede recibir en sanciones.

No obstante, las redes sociales continuarán constituyendo un campo de batalla virtual para los distintos espacios políticos en carrera hacia las urnas.

También quedan vedados los espectáculos, ya sean “al aire libre, en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral” durante el desarrollo de los comicios y hasta pasadas tres horas de su finalización.

Asimismo, queda eliminada la posibilidad de que permanezcan abiertas “las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas” hasta después de tres horas del cierre del comicios (este domingo, a las 18).

Tampoco pueden mantenerse abiertos locales partidarios “dentro de un radio de 80 metros” del lugar en que se ubiquen las mesas de votos y no se podrá fotografiar la boleta única de papel (BUP) durante la elección.

>> Leer más: ¿Se puede votar con el DNI digital? Cuáles son los documentos válidos para las elecciones de este domingo

En el caso de que alguna persona no cumpliera con la veda, podría sufrir penas de prisión de uno a tres años, así como aquellos que violen el secreto del voto u ofrezcan o entreguen boletas en un radio de 80 metros de las mesas electorales.

Por último, se podrá aplicar una sanción de uno a diez años de prisión a quienes cometan alguno de los delitos penados que se encuentran detallados en el Código Electoral Nacional.

Solamente con el documentos de identidad físicos (no digital) se puede votar este domingo.

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos

La boleta única de papel debutará este domingo a nivel nacional, pero en Santa Fe rige hace varios años. 

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Dónde voto: cómo consultar el padrón para las elecciones de este domingo 

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones

Pablo Javkin visitó el estudio de LT8 este viernes.

Pablo Javkin apuntó contra La Libertad Avanza porque "copian el método" del kirchnerismo

