Un voraz incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur de Rosario

El fuego se produjo antes de las 11 y no hubo que lamentar víctimas ni heridos. Los daños materiales fueron totales. Hay vehículos de clientes destrozados

24 de octubre 2025 · 13:14hs
Incendio en taller mecánico de Rui Barbosa al 800

Foto: captura de pantalla

Incendio en taller mecánico de Rui Barbosa al 800, en la zona sur de Rosario

Un voraz incendio consumió un taller mecánico de Rui Barbosa al 800, en la zona sur de Rosario. El hecho se dio este viernes y los bomberos tuvieron que trabajar bajo la copiosa lluvia de esta mañana. Al menos tres vehículos quedaron en medio de las llamas y sufrieron daños, algunos totales.

Las primeras hipótesis dan cuenta que el fuego se inició a partir de un cortocircuito en uno de los autos que se expandió sobre todo el galpón donde había vehículos en reparación.

El relato de la familia del mecánico demostró la rapidez con la cual se dio el siniestro y “la desesperación era porque ella estaba adentro y no encontraba la llave para salir. Por suerte pudo salir y cruzarse de la vecina", contó la esposa del mecánico en El Tres.

El trabajo de los Bomberos Zapadores

Las llamas se tornaron incontrolables y debieron trabajar dotaciones de bomberos Zapadores del cuartel sur y del centro. Mientras las llamas crecían, los bomberos actuaron rápidamente para evitar que el fuego se propague a la casa lindera, la cual fue evacuada por precaución.

Según relatos de testigos, en el lugar había dos vehículos y una motocicleta que eran de clientes y fueron consumidos por el incendio. Además, el taller sufrió fuertes daños en sus paredes y el techo de chapa. La mujer expuso además que se trata de un pequeño negocio y que el incendio vuelve a foja cero el proyecto con el cuál sostenían a la familia.

