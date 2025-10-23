"Acá lo tienen": cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

Su madre realizó la denuncia penal, aseguró que a su hijo lo rodearon y comenzaron a darle golpes de puño y patadas y que no pudo defenderse

"Acá lo tienen" . Ese fue el corolario de la brutal golpiza propinada por un grupo de alumnos de tercer año a otro compañero del turno mañana del colegio privado María Auxiliadora de Funes , según consta en la denuncia penal radicada por la familia de la víctima, un adolescente de 16 años quien tuvo que ser atendido por politraumatismos en el Sanatorio GO de aquella ciudad.

La situación que denunció y describió con lujo de detalles en el transcurso del miércoles la mamá del joven, Elizabet P., de 57 años, en la seccional 23ª funense ocurrió alrededor de las 11.45, cuando su hijo y el grueso de los compañeros curso volvían del recreo.

Si bien se trata de menores, la mujer aseguró que uno de ellos "entregó" a su hijo al grupo de compañeros al grito de "Acá lo tienen”.

Inmediatamente, aseguró que comenzaron a pegarle y empujarlo hasta perder el equilibrio. " Mi hijo cayó, se golpeó la cabeza y comienzaron a pegarle patadas. Le dieron una patada en el estómago y se quedó sin aire ", declaró la mujer en seccional.

Y agregó: "Me dijo mi hijo que sentía que no podía respirar y me comentó que un chico quería ayudarlo y como no pudo, salió corriendo a buscar al preceptor".

Como consecuencia de esa escena que denunció, aseguró que su hijo padeció golpes en los brazos, piernas, espalda y parte de las costillas.

"Lo llevé al Sanatorio GO donde lo examinó la doctora L.D.S, quien le diagnosticó politraumatismos e indicó controles", consignó la madre del alumnó y adjuntó el certificado de la atención médica.

Por su parte, también confirmaron fuentes cercanas a ese sanatorio que al joven lo atendieron en ese lugar y quedó en observación. Se le hicieron múltiples estudios y quedó bajo seguimiento estricto para ver su evolución.

Descargo y reclamos de sanciones ejemplificadoras

La madre del joven solicitó que el director del colegio haga el debido descargo solicitando que atestigüe, identifique y denuncie a los agresores. Ese reclamó, precisamente, se llevó a cabo este jueves en horas del mediodía en esa institución.

Por lo pronto, desde el Ministerio de Educación confirmaron la denuncia penal presentada en comisaría y, por otra parte, la vía administrativa que ya había tomado cartas en el asunto la propia cartera educativa.

En tanto, fuentes ministeriales aclararon que "aún no está confirmado" que fueron 15 alumnos quienes se ensañaron con este compañero de curso sino que "habrían sido entre cinco o seis".