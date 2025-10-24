Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia.

El inspector Cristian Gruning estaba imputado en libertad por narcomenudeo, pero cruzó al abogado de otro acusado en la audiencia y ahora irá a la cárcel

El inspector municipal que había sido imputado en una causa provincial por narcomenudeo finalmente quedó preso por amenazar a un abogado durante una de las audiencias. En un principio al ser acusado había quedado en libertad, pero ahora le atribuyeron el delito de amenaza y quedará en prisión preventiva por el plazo de ley.

De pasar a ser imputado en libertad hace menos de diez días, el inspector municipal Cristian Gruning ahora quedará preso. La Fiscalía lo acusó ahora de amenazar al abogado de otro imputado mientras se desarrollaba una de las audiencias.

Según el relato del abogado y los registros fílmicos de la audiencia, el 15 de octubre pasado Gruning se puso de pie y se acercó al letrado para intimidarlo. Esa actitud le valió la imputación por amenazas que solicitaron los fiscales Pablo Socca y Brenda Debiasi, por lo cual el juez Fernando Sosa determinó que quedará en prisión preventiva por plazo de ley.

Imputado por narcomenudeo

Cristian Gruning, un inspector municipal de 52 años, había sido detenido el 29 de septiembre pasado en su casa de Chaparro al 900. Allí le secuestraron un revólver calibre 22, 17 gramos de cocaína y 20 gramos de marihuana. Además tenía una balanza digital, 200 dólares y 280 mil pesos.

Los fiscales a cargo de la investigación lo imputaron como parte de una banda dedicada al narcomenudeo, con conexiones con barras de Newell’s y liderada desde la cárcel de Piñero por el recluso Jonatan Emiliano “Jano” Fernández. El juez Fernando Sosa dictó para Gruning medidas alternativas a la prisión preventiva, por lo cual iba a transitar el proceso en libertad.

La amenaza al abogado

En el marco de las audiencias imputativas por esa causa, en la jornada del 15 de octubre, la Fiscalía mencionaba que entre las evidencias había menciones a un “Cristian” como vendedor de cocaína. Entre los acusados había dos Cristian: Gruning presente en el Centro de Justica Penal y Ayala por Zoom.

Luego de esa mención de la Fiscalía, Ayala pidió hablar y luego el juez Sosa aceptó que tuviera una entrevista en privado con su representante. Fue entonces, de acuerdo a la imputación, que Gruning se le acercó y le cuestionó: ¿“Qué le vas a decir que diga, que yo soy ese Cristian”?

El abogado advirtió ese comentario al juez, lo cual inició una nueva causa. En ese contexto el inspector municipal fue imputado por amenazas en grado consumado y el magistrado confirmó la prisión preventiva efectiva.