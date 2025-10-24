La Capital | Policiales | inspector

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

El inspector Cristian Gruning estaba imputado en libertad por narcomenudeo, pero cruzó al abogado de otro acusado en la audiencia y ahora irá a la cárcel

24 de octubre 2025 · 15:42hs
Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia.

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia.

El inspector municipal que había sido imputado en una causa provincial por narcomenudeo finalmente quedó preso por amenazar a un abogado durante una de las audiencias. En un principio al ser acusado había quedado en libertad, pero ahora le atribuyeron el delito de amenaza y quedará en prisión preventiva por el plazo de ley.

De pasar a ser imputado en libertad hace menos de diez días, el inspector municipal Cristian Gruning ahora quedará preso. La Fiscalía lo acusó ahora de amenazar al abogado de otro imputado mientras se desarrollaba una de las audiencias.

>> Leer más: Un inspector municipal fue detenido tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa

Según el relato del abogado y los registros fílmicos de la audiencia, el 15 de octubre pasado Gruning se puso de pie y se acercó al letrado para intimidarlo. Esa actitud le valió la imputación por amenazas que solicitaron los fiscales Pablo Socca y Brenda Debiasi, por lo cual el juez Fernando Sosa determinó que quedará en prisión preventiva por plazo de ley.

Imputado por narcomenudeo

Cristian Gruning, un inspector municipal de 52 años, había sido detenido el 29 de septiembre pasado en su casa de Chaparro al 900. Allí le secuestraron un revólver calibre 22, 17 gramos de cocaína y 20 gramos de marihuana. Además tenía una balanza digital, 200 dólares y 280 mil pesos.

>> Leer más: Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Los fiscales a cargo de la investigación lo imputaron como parte de una banda dedicada al narcomenudeo, con conexiones con barras de Newell’s y liderada desde la cárcel de Piñero por el recluso Jonatan Emiliano “Jano” Fernández. El juez Fernando Sosa dictó para Gruning medidas alternativas a la prisión preventiva, por lo cual iba a transitar el proceso en libertad.

La amenaza al abogado

En el marco de las audiencias imputativas por esa causa, en la jornada del 15 de octubre, la Fiscalía mencionaba que entre las evidencias había menciones a un “Cristian” como vendedor de cocaína. Entre los acusados había dos Cristian: Gruning presente en el Centro de Justica Penal y Ayala por Zoom.

>> Leer más: Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Luego de esa mención de la Fiscalía, Ayala pidió hablar y luego el juez Sosa aceptó que tuviera una entrevista en privado con su representante. Fue entonces, de acuerdo a la imputación, que Gruning se le acercó y le cuestionó: ¿“Qué le vas a decir que diga, que yo soy ese Cristian”?

El abogado advirtió ese comentario al juez, lo cual inició una nueva causa. En ese contexto el inspector municipal fue imputado por amenazas en grado consumado y el magistrado confirmó la prisión preventiva efectiva.

Noticias relacionadas
Paula Perassi fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2011.

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Un joven de 28 años fue detenido el viernes 24 de octubre de 2025 en Cepeda al 3900 bajo sospecha por el crimen de Milton Sández, asesinado el 26 de julio de 2020 en el mismo barrio.

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Ferretería baleada en Empalme Graneros. Personal de PDI realizó las primeras actuaciones en el lugar. 

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Varias dosis de cocaína secuestradas tras allanamientos por microtráfico. 

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Ver comentarios

Las más leídas

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Newells: cuántos partidos suspendieron a Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Banega por la expulsión contra Argentinos

Lo último

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Cómo está el clima en Junín y cómo son los minutos previos al partido con Sarmiento

Cómo está el clima en Junín y cómo son los minutos previos al partido con Sarmiento

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newells

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

El inspector Cristian Gruning estaba imputado en libertad por narcomenudeo, pero cruzó al abogado de otro acusado en la audiencia y ahora irá a la cárcel

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
En vivo: Central completa los 45 minutos de la 7ª fecha ante Sarmiento en Junín
Ovación

En vivo: Central completa los 45 minutos de la 7ª fecha ante Sarmiento en Junín

Cómo está el clima en Junín y cómo son los minutos previos al partido con Sarmiento

Por Carlos Durhand
Ovación

Cómo está el clima en Junín y cómo son los minutos previos al partido con Sarmiento

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
La Ciudad

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida
Policiales

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
La Región

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Newells: cuántos partidos suspendieron a Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Banega por la expulsión contra Argentinos

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes

Ovación
Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newells
Ovación

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newells

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

Bernardi: El amor y la lealtad por Newells me hacen estar acá, aunque me digan loco

Bernardi: "El amor y la lealtad por Newell's me hacen estar acá, aunque me digan loco"

Continúa el temporal en Junín con alerta amarilla: qué pasa con Sarmiento vs Central

Continúa el temporal en Junín con alerta amarilla: qué pasa con Sarmiento vs Central

Policiales
Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
Policiales

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

La Ciudad
Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
La Ciudad

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá
Política

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios
Información General

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste
POLICIALES

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Scaglia y Pullaro, antes de las elecciones: El domingo vamos a romper la grieta
Politica

Scaglia y Pullaro, antes de las elecciones: "El domingo vamos a romper la grieta"

Tepp cerró su campaña: Recorrimos la provincia escuchando a la gente
Política

Tepp cerró su campaña: "Recorrimos la provincia escuchando a la gente"

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas
la ciudad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Policiales

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante
Ovación

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Por Gustavo Conti
Ovación

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes
Política

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy
Policiales

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río
LA CIUDAD

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos
Información general

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos