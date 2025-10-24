Central se copó en Junín y se aseguró la clasificación a la Libertadores

El Canalla ya se aseguró su participación en la fase de grupos del torneo de clubes más importante del continente con su triunfo sobre Sarmiento en Junín

Ángel Di María, todo corazón, para el gol que le hace cumplir el sueño de jugar Copa Libertadores con Central.

Central gritó fuerte en Junín . El equipo de Ariel Holan se impuso 1 a 0 a Sarmiento en la continuidad del partido que se había suspendido por lluvia en el entretiempo el pasado 30 de agosto , cuando estaban 0 a 0, y en 2026 jugará la Copa Libertadores , el máximo torneo continental, ya directo en fase de grupos.

En la previa no había tiempo para especulaciones. Ambos eran conscientes del premio gordo de una victoria.

Para Central , el triunfo lo llevaba a la punta de su zona, lo clasificaba a los playoffs, lo dejaba definitivamente en fase de grupos de la Copa Libertadores , para su 27ª participación. Además, con tres fechas por disputar le quedaba sumar solamente un punto para quedarse con la tabla anual y sacar el boleto para jugar la Supercopa internacional con el objetivo de bordar una nueva estrella en su escudo.

Por su parte, para Sarmiento la victoria significaba meterse en zona de clasificación a los playoffs , quedar cerca de la salvación del descenso en esta temporada y engrosar su promedio para 2026, que lo tiene muy complicado porque va a comenzar último tomando en cuenta los equipos que dividen por las tres temporadas.

De nuevo la lluvia en Junín

La incógnita durante las horas previas era si el partido se iba a poder jugar por la tormenta que se desató en la noche del jueves. Pero este viernes, más allá del chaparrón que cayó dos horas antes del partido, el segundo tiempo se pudo jugar.

La formación inicial que planteó Holan, con Gaspar Duarte como titular, fue toda una declaración de intenciones. El "Profesor", en la casa del padre de le educación, quería ser audaz, vertical e intenso porque sabía que no iba a tener una charla en el entretiempo para acomodar las piezas.

Y a pesar de haberse jugado solamente 45 minutos fue un cotejo que tuvo de todo: situaciones, llegadas a los arcos, polémicas y algunas escaramuzas.

Poco tiempo y muchas situaciones

En los primeros 90 segundos del primer tiempo, que duró 23 minutos, Central generó dos chances de gol. Primero con un desborde de Duarte donde un defensor, apurado por la llegada de Campaz, mandó la pelota al córner. Y tras ese saque de esquina, tras un par de rebotes, la pelota le quedó a Di María fuera del área quien enganchó, probó al arco y Acosta estuvo atento.

Todo erá vértigo. A los 5’, Di María perdió una pelota y de no ser por la mala resolución de Ardaiz, los Canallas podrían haber pagado caro ese error. Sobre los 9’ y tras un foul a Ibarra, llegó el tiro libre frontal de Di María, la cabeza de Véliz y Acosta bien ubicado se quedó con la pelota. Un minuto después, desborde de Campaz, Duarte que llegó incómodo y otra vez el uno local que salva su valla.

Sarmiento, a pesar de verse superado, tuvo la suya en los pies de Morales a los 11’, pero Broun, siempre Broun, cuando se lo necesita aparece y esta vez no fue menos ya que tuvo una atajada formidable. Algo que repitió a los 13’, cuando tuvo que volar para sacar la pelota al córner tras un remate de Jonatan Gómez.

La intensidad era el denominador común que tenía el partido. Aunque Central necesitaba que Malcorra conecte más con Di María y Campaz para llegar con más juego asociado.

Otro tiro libre de Di María que Acosta envió al córner hasta que en un abrir y cerrar de ojos, Merlos pitó el final de la primera parte, donde los arqueros de ambos equipos fueron protagonistas.

El anticipo de Ángel Di María

A los 2’, Di María volcó la pelota al medio del área, Acosta se pasó y Véliz, de cabeza, casi anota el 1 a 0. Tras ello, Ibarra probó desde afuera y arquero del Verde respondió mejor.

El partido se apagó y se ensució un poco hasta que a los 15’, llegó un centro de Malcorra que Duarte cabeceó y se fue muy cerca del palo. Dos minutos después, Acosta lo barrió a Di María, quien canjeó el penal por el gol que depositaba a Central en la Copa Libertadores.

Los últimos minutos se ensuciaron porque los hinchas de Sarmiento no quedaron conformes con la conducción de Merlos y sobre todo con el penal. Pero a Central no le importó. Sumó un nuevo triunfo y sigue soñando en grande.