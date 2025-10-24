La Capital | Policiales | crimen

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Alan A., de 28 años y con pedido de captura, cayó en el mismo barrio en el que se presume que asesinó a Milton Sández en julio de 2020

24 de octubre 2025 · 12:37hs
Un joven de 28 años fue detenido el viernes 24 de octubre de 2025 en Cepeda al 3900 bajo sospecha por el crimen de Milton Sández

Foto: PDI.

Un joven de 28 años fue detenido el viernes 24 de octubre de 2025 en Cepeda al 3900 bajo sospecha por el crimen de Milton Sández, asesinado el 26 de julio de 2020 en el mismo barrio.

En un operativo realizado en Villa Manuelita la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este jueves a un hombre buscado por un crimen cometido en 2020 en el mismo barrio. El arresto se dio tras tareas de inteligencia luego de que el sospechoso fue localizado en la vivienda de un familiar.

Alan A., de 28 años, era buscado por el asesinato de Milton Sández, que tenía 23 años cuando fue asesinado en julio de 2020 en Villa Manuelita. Pero, además, se investiga la participación del detenido en otros hechos delictivos ocurridos en los últimos meses.

>> Leer más: La venta de droga como trasfondo de un crimen en Villa Manuelita

La Unidad de Violencia Altamente Lesiva de la PDI llevó a cabo el operativo este jueves tras confirmar que el sospechoso estaba en su barrio. Durante la vigilancia realizada detectaron que había estado en una vivienda de Río Atuel al 4000 en la que reside un familiar suyo, a 200 metros de donde ocurrió el crimen y de donde finalmente fue detenido.

Más tarde lo vieron como conductor de un Peugeot 208 en el que trasladaba a tres mujeres. Luego de dejarlas en una vivienda continuó su marcha y entonces fue seguido por los agentes. Con colaboración de Prefectura Naval, que patrullaba la zona, lo interceptaron en Cepeda al 3900. Alan A. no opuso resistencia y quedó demorado.

El crimen de Milton

Milton Sández tenía 23 años y se había criado en Villa Manuelita, como se conoce al sector de barrio Tablada ubicado entre Grandoli y la barranca. La tarde del domingo 26 de julio de 2020 fue asesinado de siete tiros a menos de 100 metros de su casa de Cepeda al 4000.

>> Leer más: Microtráfico: allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

La primera versión del hecho fue la que finalmente se posicionó como hipótesis principal del crimen. En el barrio dijeron que minutos antes del asesinato había sido baleada una casa del barrio, que se supone era la del detenido este jueves. Y que como represalia el presunto homicida disparó contra un grupo que jugaba al fútbol a unas cuadras de distancia.

En ese contexto se considera que Sández fue asesinado por error. Luego de los disparos el joven fue trasladado por su pareja al Hospital Roque Sáenz Peña, donde le diagnosticaron heridas en el pecho, el hombro, los glúteos y la espalda. Al cabo de unos minutos los médicos confirmaron su fallecimiento.

