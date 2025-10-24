Bioferia Rosario: reprograman el encuentro de este fin de semana por razones climáticas

Desde la organización postergaron el evento al sábado 8 y domingo 9 de noviembre, en el mismo horario y lugar por las inclemencias del tiempo

Bioferia contará con 200 stands de empresas y referentes vinculados a la sustentabilidad de toda la región.

Por motivos climáticos y a fin de priorizar la seguridad de expositores, visitantes y todo el equipo, Bioferia Rosario anunció la reprogramación de sus fechas de este fin de semana al sábado 8 y domingo 9 de noviembre, de 10 a 18, en el predio ferial de la Ex Rural.

"Las condiciones pronosticadas para este fin de semana con vientos fuertes y lluvias, hacen imposible garantizar el desarrollo del evento en las condiciones adecuadas que una experiencia como Bioferia merece", anunció la organización del evento a través de un comunicado.

En su paso por Buenos Aires, la feria reunió a miles de visitantes y a empresas de diferentes rubros que compartieron propuestas vinculadas al consumo consciente, la innovación y la sustentabilidad.

“Bioferia es una feria como cualquier otra, con stands y expositores, pero lo que la hace distinta es la grilla de oradores y personas de interés que durante todo el día van a estar hablando de emprendedurismo, sustentabilidad y nuevas formas de hacer negocios ”, adelantó Carlos "Charly" Araujo, uno de los referentes de la organización y de la bodega Araujo.

El evento contará con cuatro escenarios simultáneos en los que se abordarán temas como financiamiento verde, transición hacia una producción sustentable, cambio climático, microplásticos, cuidado del agua y presentaciones de libros.

Además, habrá un espacio específico dedicado al bienestar, con charlas, talleres, clases de yoga y meditación, más música en vivo en distintos momentos del día. También se dispusieron seis áreas temáticas: Mercado, Bienestar, Moda y Deco, Movilidad y aire libre, Infancias y familia y Gastronomía.