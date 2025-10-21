La Capital | La Ciudad | Feria del Libro

Feria del Libro Rosario: miércoles con Liliana Heker, conversaciones y presentaciones de todo tipo

El Centro Cultural Fontanarrosa tendrá una nutrida programación para esta mitad de semana y volverá a recibir a cientos de visitantes

21 de octubre 2025 · 22:26hs
La Feria del Libro ofrece múltiples actividades este miércoles.

La Feria del Libro ofrece múltiples actividades este miércoles.

La Feria del Libro Rosario continúa este miércoles 22 de octubre con una jornada diversa que reunirá a escritores, periodistas, académicos y artistas en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa (San Martín y San Luis). Desde las 13 y hasta las 21, habrá varias actividades abiertas al público, entre charlas, lecturas, debates y propuestas para las infancias.

Entre los destacados de este miércoles, se encuentra varias presentaciones de libros. En primer término, a las 17, será el turno de "Amigas mías. El exilio argentino de María Teresa León”, de Alicia Ovando, quien conversará con la concejala María Eugenia Schmuck. A la misma hora, Santiago Allende presentará "¿De quién es Boca? Una historia política del club" y dialogará con la periodista Carolina Coscarelli.

Hacia las 18, el ilustrador rosarino Decur presenta “Cuando levantas la mirada”, acompañado por Ligia Rossi. A la misma hora, la reconocida escritora Liliana Heker presenta “Noticias sobre el iceberg” y conversará con Lila Gianelloni. Además, para los más chicos, se presentará "Coco, Mini y los miedos", de la mano de Maritchu Seitun y Sofía Chas, con la invitación de Librería Abrecuentos.

A las 19 llegará el turno de la "Mesa Literatura y periodismo", integrada por Damián Schwarzstein, Manuel López de Tejada, Pablo Bilsky y Sonia Tessa, y organizada por las editoriales Baltasara y Brumana. A la misma hora, Lucas Raspall presenta junto a Carlos Vigo “Educación Digital Integral en la escuela”, de Editorial Homo Sapiens.

Días y horarios

El público podrá visitar la feria de domingo a miércoles, de 13 a 21, jueves y viernes, de 13 a 22, y los sábados 18 y 25 de octubre, de 10 a 0. La agenda de actividades está disponible en el sitio oficial de la Feria del Libro.

En la web, deberán reservarse las entradas para las presentaciones que se desarrollen en el auditorio Angélica Gorodischer. La medida se implementará por primera vez este año con el objetivo de agilizar el ingreso del público a las charlas. Las entradas son gratuitas y estarán disponibles 48 horas antes de cada presentación.

