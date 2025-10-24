La Capital | Política | Pablo Javkin

Pablo Javkin apuntó contra La Libertad Avanza porque "copian el método" del kirchnerismo

El intendente de Rosario afirmó que Provincias Unidas tiene chances de ganar las elecciones en un escenario de tercios

24 de octubre 2025 · 07:51hs
Pablo Javkin visitó el estudio de LT8 este viernes.

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Pablo Javkin visitó el estudio de LT8 este viernes.

El intendente Pablo Javkin trazó un balance optimista este viernes sobre el cierre de la campaña de Provincias Unidas para las elecciones nacionales del próximo domingo. "Podemos romper la grieta porteña en la provincia", afirmó en cuanto su expectativa frente a los comicios.

El titular de la Municipalidad de Rosario consideró que la polarización fue "el negocio del kirchnerismo durante mucho tiempo". Durante una entrevista en LT8, señaló que dicha estrategia de discusión sirvió para "tapar la corrupción estructural que tuvo el país con un supuesto discurso idoeloógico".

"Del otro lado copian el método: insultar, agraviar, provocar", apuntó el referente del Partido Creo en cuanto a la postura del presidente Javier Milei. A continuación criticó los cánticos del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA), por "acusar de narco" al gobernador Maximiliano Pullaro . En ese sentido, manifestó: "El juego de la grieta es un juego irresponsable. Cada vez se insultan más y estamos peor".

¿Qué dijo Pablo Javkin sobre las elecciones?

"Hagamos que el lunes aparezca una política más responsable", pidió Javkin antes de la votación de este domingo. De esta manera reiteró su rechazo frente a la "locura de la grieta porteña".

El intendente consideró que Provincias Unidas tiene la "posibilidad de ganar y ser la noticia del país". A su vez, anticipó que eso puede ocurrir en un "escenario de tercios" con un duelo "parejo" ante otras alianzas políticas.

Por último, el funcionario opinó que Argentina lleva "20 años en un loop" dentro del Poder Ejecutivo nacional. "Como uno gobierna mal, viene el contrario. Cada vez vamos más hacia los extremos y no se soluciona nada; los problemas son los mismos", concluyó.

>> Leer más: Scaglia y Pullaro cerraron la campaña en Rosario: "El domingo vamos a romper la grieta"

El jefe del Palacio de los Leones fue uno de los oradores del acto final organizado en Bioceres Arena, donde Pullaro le dio el último empujón a la lista encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia. "Somos el frente que va a poner el próximo presidente de la República Argentina", vaticinó la máxima autoridad del Poder Ejecutivo provincial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablojavkin/status/1981540419176452586&partner=&hide_thread=false

Previamente, Javkin consideró que el triunfo de la coalición es necesario para que el país "pueda recuperar la esperanza y mirar al futuro con optimismo”. Además disparó contra LLA y Fuerza Patria: "Acá sabemos bien que fuimos los rosarinos los que nos bancamos las malas y somos los rosarinos los que peleamos para salir adelante".

"Nadie nos va a venir a enseñar cómo ganarle a la narcomafia y a la corrupción", aseveró el exdiputado nacional. De esta ratificó su postura contra los liderazgos porteños, al margen de su filiación política.

Noticias relacionadas
Balacera al Heca. Personal de mantenimiento trabaja en la reparación de uno de los vidrios perforados por las balas. 

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Pullaro, Scaglia, Javkin y el resto de los candidatos de la lista de Provincias Unidas en el acto de cierre en Rosario de cara a las elecciones del domingo. 

Scaglia y Pullaro, antes de las elecciones: "El domingo vamos a romper la grieta"

Javier Milei cerró la campaña junto a ministros y candidatos a diputados y a senadores que compiten en otras provincias.

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

La candidata a diputada por Fuerza Patria, Caren Tepp, cerró su campaña en la zona oeste de Rosario.

Tepp cerró su campaña: "Recorrimos la provincia escuchando a la gente"

Ver comentarios

Las más leídas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Acá lo tienen: cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Lo último

Milo J y Silvio Rodriguez donarán las ganancias de su canción a las Abuelas de Plaza de Mayo

Milo J y Silvio Rodriguez donarán las ganancias de su canción a las Abuelas de Plaza de Mayo

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

El siniestro se produjo a la mañana en Riobamba al 6200. En el lugar trabajan Bomberos Zapadores y personal del área de emergencias de la Municipalidad
Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia
La Ciudad

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste
POLICIALES

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Acá lo tienen: cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del Estado bobo

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del "Estado bobo"

Ovación
El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

Por Juan Iturrez
Ovación

El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

Central se la juega en un partido cortito, en busca de un premio que puede resultar inmenso

Central se la juega en un partido cortito, en busca de un premio que puede resultar inmenso

Argentinos clasificó a la final de la Copa Argentina: derrotó a Belgrano en el Gigante

Argentinos clasificó a la final de la Copa Argentina: derrotó a Belgrano en el Gigante

Policiales
Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

La Ciudad
El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia
La Ciudad

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Feria del Libro: de Martin Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Feria del Libro: de Martin Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río
LA CIUDAD

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río

Contramarcha por la visita de Milei: escasa asistencia y fuerte operativo policial
Política

Contramarcha por la visita de Milei: escasa asistencia y fuerte operativo policial

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos
Información general

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital
Policiales

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Banderas, micros y cánticos: Las Fuerzas del Cielo ya están en Rosario para apoyar a Milei
Política

Banderas, micros y cánticos: "Las Fuerzas del Cielo" ya están en Rosario para apoyar a Milei

Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad
La Ciudad

Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo
La Ciudad

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas
Política

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas

Milei eligió a Pablo Quirno como nuevo canciller y prepara más cambios en el gabinete
Política

Milei eligió a Pablo Quirno como nuevo canciller y prepara más cambios en el gabinete

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas
Policiales

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Sindicatos y organizaciones sociales marchan al parque España para repudiar a Milei
Política

Sindicatos y organizaciones sociales marchan al parque España para repudiar a Milei

San Lorenzo: un centenar de trabajadores luchan contra el cierre de la planta de IDM
La Región

San Lorenzo: un centenar de trabajadores luchan contra el cierre de la planta de IDM

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del Estado bobo
Policiales

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del "Estado bobo"

Otro ministro se baja antes de las elecciones: Cúneo Libarona se va de Justicia
Política

Otro ministro se baja antes de las elecciones: Cúneo Libarona se va de Justicia

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open
Ovación

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal
Policiales

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada
Policiales

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios
Información General

Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer
POLICIALES

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer