Pablo Javkin apuntó contra La Libertad Avanza porque "copian el método" del kirchnerismo

El intendente de Rosario afirmó que Provincias Unidas tiene chances de ganar las elecciones en un escenario de tercios

El intendente Pablo Javkin trazó un balance optimista este viernes sobre el cierre de la campaña de Provincias Unidas para las elecciones nacionales del próximo domingo. "Podemos romper la grieta porteña en la provincia" , afirmó en cuanto su expectativa frente a los comicios.

El titular de la Municipalidad de Rosario consideró que la polarización fue "el negocio del kirchnerismo durante mucho tiempo" . Durante una entrevista en LT8 , señaló que dicha estrategia de discusión sirvió para "tapar la corrupción estructural que tuvo el país con un supuesto discurso idoeloógico".

"Del otro lado copian el método: insultar, agraviar, provocar" , apuntó el referente del Partido Creo en cuanto a la postura del presidente Javier Milei . A continuación criticó los cánticos del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) , por "acusar de narco" al gobernador Maximiliano Pullaro . En ese sentido, manifestó: "El juego de la grieta es un juego irresponsable. Cada vez se insultan más y estamos peor".

"Hagamos que el lunes aparezca una política más responsable" , pidió Javkin antes de la votación de este domingo. De esta manera reiteró su rechazo frente a la "locura de la grieta porteña".

El intendente consideró que Provincias Unidas tiene la "posibilidad de ganar y ser la noticia del país". A su vez, anticipó que eso puede ocurrir en un "escenario de tercios" con un duelo "parejo" ante otras alianzas políticas.

Por último, el funcionario opinó que Argentina lleva "20 años en un loop" dentro del Poder Ejecutivo nacional. "Como uno gobierna mal, viene el contrario. Cada vez vamos más hacia los extremos y no se soluciona nada; los problemas son los mismos", concluyó.

El jefe del Palacio de los Leones fue uno de los oradores del acto final organizado en Bioceres Arena, donde Pullaro le dio el último empujón a la lista encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia. "Somos el frente que va a poner el próximo presidente de la República Argentina", vaticinó la máxima autoridad del Poder Ejecutivo provincial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablojavkin/status/1981540419176452586&partner=&hide_thread=false Acá sabemos bien que fuimos los rosarinos los que nos bancamos las malas y somos los rosarinos los que peleamos para salir adelante. Nadie nos va a venir a enseñar cómo ganarle a la narcomafia y a la corrupción. Más que nunca, Arriba Rosario! — Pablo Javkin (@pablojavkin) October 24, 2025

Previamente, Javkin consideró que el triunfo de la coalición es necesario para que el país "pueda recuperar la esperanza y mirar al futuro con optimismo”. Además disparó contra LLA y Fuerza Patria: "Acá sabemos bien que fuimos los rosarinos los que nos bancamos las malas y somos los rosarinos los que peleamos para salir adelante".

"Nadie nos va a venir a enseñar cómo ganarle a la narcomafia y a la corrupción", aseveró el exdiputado nacional. De esta ratificó su postura contra los liderazgos porteños, al margen de su filiación política.