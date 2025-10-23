Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos El siniestro se registró a la altura de Campana y los rodados de mayor porte terminaron incendiados. Ambas manos están cortadas 23 de octubre 2025 · 17:54hs

El choque se registró en el kilómetro 73 de la ruta Panamericana.

Un trágico accidente en la ruta Panamericana, a la altura de Campana, causó tres muertes este jueves por la tarde. En el choque quedaron involucrados dos autos y dos camiones, que terminaron incendiados, y se presume que uno de los otros vehículos también fue consumido por las llamas.

Según las primeras informaciones, en la tarde de este jueves, sobre el kilómetro 73 de la traza, un camión de carga que venía hacia Rosario perdió el control y choco contra un auto que iba en el mismo sentido. Ambos terminaron cruzando de carril e impactaron a otro auto y otro camión, que iban hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los autos fue aplastado por completo por uno de los camiones, su motor se incendió y las llamas se propagaron a la cabina del rodado de mayor porte, que fue consumido por el fuego.

Vìctimas fatales Si bien en una primera instancia se había indicado que los fallecidos eran cinco, con el correr de las horas se constató que la cantidad de víctimas fatales fueron tres.

En #Campana km 70,5 un camión se cruzó a la contramano y aplastó un auto que circulaba sentido Capital.

Se prendió fuego. Habría 5 muertos.#corte total y desvío en km 73 a colectora.https://t.co/LjWd3dJwRJ pic.twitter.com/LaO1liZpzm — Jota Leonetti | Transito (@jotaleonetti) October 23, 2025 El tránsito se mantuvo cortado sobre ambas manos y los automovilistas fueron desviados por diversas colectoras. image - 2025-10-23T174148.722 Si bien restan las pericias de rigor y las investigaciones para determinar cómo fue la mecánica del hecho, diversos testigos aseguraron que también se incendió el segundo vehículo involucrado en el accidente, que se trataría de una camioneta.