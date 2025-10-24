El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un nuevo reporte especial de nivel amarillo rumbo a una madrugada de sábado con mal tiempo

El pronóstico no falló en el cierre de la semana y este viernes se extendió el alerta por tormentas en Rosario . Así como se mantuvo la advertencia oficial de nivel naranja, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa más lluvia durante el próximo sábado .

Luego de un jueves cargado de calor, la temperatura comenzó a bajar durante una madrugada pasada por agua . Sin embargo, la jornada comenzó con un alivio relativo, ya que la marca del termómetro quedó apenas por debajo de los 20 grados al amanecer.

Mientras tanto, el SMN renovó el alerta naranja por tormentas fuertes o localmente severas durante la mañana de este viernes. Así se anunciaron probables lluvias abundantes en poco tiempo, frecuente actividad eléctrica y caída de granizo, entre otros fenómenos meteorológicos.

El último día de la semana comenzó con mal tiempo en Rosario, pero es probable que el panorama cambie a partir del mediodía. La mejora prevista para la tarde es transitoria , ya que el pronóstico prevé nuevas tormentas en las horas posteriores.

El Servicio Meteorológico lanzó una segunda alerta meteorológica amarillo desde la noche hasta la madrugada del sábado. Así se abre otro período de lluvia intensa y otros fenómenos que pueden generar cierto riesgo. Hasta el amanecer pueden acumularse hasta 70 milímetros de agua en la región, incluidos los departamentos San Lorenzo, Iriondo y Constitución.

>> Leer más: Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

El pronóstico incluye ráfagas de viento con picos de 90 kilómetros por hora en el inicio del fin de semana. Después del viernes se viene una jornada de transición, ya que a la tarde no hay chances de precipitaciones en la ciudad.

Por último, el SMN anuncia un domingo templado y con una buena dosis de sol. La máxima probable es de 24 grados durante una tarde con el cielo parcialmente nublado.

Algo de granizo y mucha lluvia en Rosario

El director general de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Gonzalo Ratner, confirmó que la tormenta de la madrugada concluyó con ráfagas con una velocidad máxima de 54 kmh y 30 mm de agua acumulada. Pasadas las 4 de la mañana cayó "granizo chico y abundante" en algunos sectores de Rosario, según comentó a través de LT8.

En total, la Municipalidad recibió una veintena de reclamos por el evento meteorológico. La mitad corresponden a problemas con cables y columnas, mientras que otros se vinculan al arbolado público y anegamientos transitorios.

¿Qué hay que hacer ante un alerta por tormenta?

Las autoridades locales recomiendan evitar la circulación por la calle cuando rige un alerta meteorológica por tormentas, salvo que sea necesario. Además, es importante tomar una precaución especial con los vehículos en la vía pública si hay árboles cercanos.

Por otra parte, el municipio sugiere mantener a los animales domésticos en lugares protegidos. En esta instancia no hay que tocar columnas del alumbrado, cajas de luz ni cables.

Ante cualquier evento meteorológico, Protección Civil cuenta con la línea telefónica gratuita 103 para atender reclamos. Otro canal de servicio es MuniBot, el chatbot de Whatsapp que funciona a través del 341-5-440147.

Por último, la Municipalidad difundió las siguientes medidas preventivas: