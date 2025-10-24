La Capital | La Ciudad | alerta

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un nuevo reporte especial de nivel amarillo rumbo a una madrugada de sábado con mal tiempo

24 de octubre 2025 · 08:49hs
El alerta meteorológica se renovó a primera hora del viernes.

Virginia Benedetto / La Capital

El alerta meteorológica se renovó a primera hora del viernes.

El pronóstico no falló en el cierre de la semana y este viernes se extendió el alerta por tormentas en Rosario. Así como se mantuvo la advertencia oficial de nivel naranja, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa más lluvia durante el próximo sábado.

Luego de un jueves cargado de calor, la temperatura comenzó a bajar durante una madrugada pasada por agua. Sin embargo, la jornada comenzó con un alivio relativo, ya que la marca del termómetro quedó apenas por debajo de los 20 grados al amanecer.

Mientras tanto, el SMN renovó el alerta naranja por tormentas fuertes o localmente severas durante la mañana de este viernes. Así se anunciaron probables lluvias abundantes en poco tiempo, frecuente actividad eléctrica y caída de granizo, entre otros fenómenos meteorológicos.

Doble alerta por tormentas en Rosario

El último día de la semana comenzó con mal tiempo en Rosario, pero es probable que el panorama cambie a partir del mediodía. La mejora prevista para la tarde es transitoria, ya que el pronóstico prevé nuevas tormentas en las horas posteriores.

El Servicio Meteorológico lanzó una segunda alerta meteorológica amarillo desde la noche hasta la madrugada del sábado. Así se abre otro período de lluvia intensa y otros fenómenos que pueden generar cierto riesgo. Hasta el amanecer pueden acumularse hasta 70 milímetros de agua en la región, incluidos los departamentos San Lorenzo, Iriondo y Constitución.

>> Leer más: Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

El pronóstico incluye ráfagas de viento con picos de 90 kilómetros por hora en el inicio del fin de semana. Después del viernes se viene una jornada de transición, ya que a la tarde no hay chances de precipitaciones en la ciudad.

Por último, el SMN anuncia un domingo templado y con una buena dosis de sol. La máxima probable es de 24 grados durante una tarde con el cielo parcialmente nublado.

Algo de granizo y mucha lluvia en Rosario

El director general de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Gonzalo Ratner, confirmó que la tormenta de la madrugada concluyó con ráfagas con una velocidad máxima de 54 kmh y 30 mm de agua acumulada. Pasadas las 4 de la mañana cayó "granizo chico y abundante" en algunos sectores de Rosario, según comentó a través de LT8.

En total, la Municipalidad recibió una veintena de reclamos por el evento meteorológico. La mitad corresponden a problemas con cables y columnas, mientras que otros se vinculan al arbolado público y anegamientos transitorios.

¿Qué hay que hacer ante un alerta por tormenta?

Las autoridades locales recomiendan evitar la circulación por la calle cuando rige un alerta meteorológica por tormentas, salvo que sea necesario. Además, es importante tomar una precaución especial con los vehículos en la vía pública si hay árboles cercanos.

Por otra parte, el municipio sugiere mantener a los animales domésticos en lugares protegidos. En esta instancia no hay que tocar columnas del alumbrado, cajas de luz ni cables.

Ante cualquier evento meteorológico, Protección Civil cuenta con la línea telefónica gratuita 103 para atender reclamos. Otro canal de servicio es MuniBot, el chatbot de Whatsapp que funciona a través del 341-5-440147.

Por último, la Municipalidad difundió las siguientes medidas preventivas:

  • Sacar la basura en los horarios de recolección
  • No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos
  • Colaborar con el barrido de veredas; retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento
  • Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios
Noticias relacionadas
La Feria del Libro Rosario 2025 sigue creciendo: conocé la programación del viernes

Feria del Libro: de Martin Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Los permisos para nuevas obras cayeron por tercer mes consecutivo en Rosario.

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

ciclo cumplido: se jubila en noviembre el ultimo trolebus de la ex-semtur

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Vallas y gendarmes. Gran operativo de seguridad ante la llegada del presidente Javier Milei.

Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad

Ver comentarios

Las más leídas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Acá lo tienen: cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Lo último

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

El siniestro se produjo a la mañana en Riobamba al 6200. En el lugar trabajan Bomberos Zapadores y personal del área de emergencias de la Municipalidad
Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia
La Ciudad

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste
POLICIALES

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Acá lo tienen: cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del Estado bobo

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del "Estado bobo"

Ovación
El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

Por Juan Iturrez
Ovación

El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

Central se la juega en un partido cortito, en busca de un premio que puede resultar inmenso

Central se la juega en un partido cortito, en busca de un premio que puede resultar inmenso

Argentinos clasificó a la final de la Copa Argentina: derrotó a Belgrano en el Gigante

Argentinos clasificó a la final de la Copa Argentina: derrotó a Belgrano en el Gigante

Policiales
Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

La Ciudad
El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia
La Ciudad

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Feria del Libro: de Martin Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Feria del Libro: de Martin Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río
LA CIUDAD

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río

Contramarcha por la visita de Milei: escasa asistencia y fuerte operativo policial
Política

Contramarcha por la visita de Milei: escasa asistencia y fuerte operativo policial

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos
Información general

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital
Policiales

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Banderas, micros y cánticos: Las Fuerzas del Cielo ya están en Rosario para apoyar a Milei
Política

Banderas, micros y cánticos: "Las Fuerzas del Cielo" ya están en Rosario para apoyar a Milei

Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad
La Ciudad

Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo
La Ciudad

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas
Política

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas

Milei eligió a Pablo Quirno como nuevo canciller y prepara más cambios en el gabinete
Política

Milei eligió a Pablo Quirno como nuevo canciller y prepara más cambios en el gabinete

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas
Policiales

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Sindicatos y organizaciones sociales marchan al parque España para repudiar a Milei
Política

Sindicatos y organizaciones sociales marchan al parque España para repudiar a Milei

San Lorenzo: un centenar de trabajadores luchan contra el cierre de la planta de IDM
La Región

San Lorenzo: un centenar de trabajadores luchan contra el cierre de la planta de IDM

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del Estado bobo
Policiales

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del "Estado bobo"

Otro ministro se baja antes de las elecciones: Cúneo Libarona se va de Justicia
Política

Otro ministro se baja antes de las elecciones: Cúneo Libarona se va de Justicia

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open
Ovación

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal
Policiales

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada
Policiales

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios
Información General

Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer
POLICIALES

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer