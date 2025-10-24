Ángel Di María se fue insultado por primera vez tras su regreso a Argentina Los hinchas se la agarraron con el árbitro Andrés Merlos y con Fideo, autor del gol. Clima caliente en Junín tras el 1-0 de Central a Sarmiento Por Carlos Durhand 24 de octubre 2025 · 17:58hs

Los chicos alcanzapelotas de Sarmiento le pidieron fotos Ángel Di María, pero varios hinchas lo insultaron al final del partido. Marcelo Bustamante Ángel Di María se apresta a definir el partido, lo que generaría la polémica de la tarde con los hinchas de Sarmiento, que esta vez no fueron tan amables con Fideo en Junín.

El clima en el estadio Eva Perón de Junín luego del triunfo de Central ante Sarmiento no fue el mejor. El equipo local sumó una derrota ante su gente y todavía no se aseguró la permanencia en el círculo privilegiado. Y esta vez, los chivos expiatorios fueron dos: por un lado el árbitro Andrés Merlos, algo habitual que pase en una cancha con cualquier juez luego de una derrota del equipo local, pero también lo fue, imprevistamente Ángel Di María, sobre quien recayeron varios insultos.

Sí, "Fideo". El mismo que fue ovacionado en todos los estadios donde jugó con Central en este segundo semestre y que incluso también fue muy aplaudido el 30 de agosto pasado cuando se jugó el primer tiempo.

Pero esta vez el amor de los juninenses dio un giro de 180 grados hacia el campeón del mundo en Qatar 2022. Una vez que Fideo terminó de dar una nota para la televisión, más de 30 plateístas se arrimaron al alambrado para insultar a Di María.

El enojo de los hinchas en Junín “Andá a sacarte una foto con Merlos”, fueron una de las tantas frases que le dijeron. Además de recriminarle que se tiró en varias ocasiones para provocar que el árbitro le cobre algunos foules. Otros también lo agobiaban porque consideraban que también se tiró en el penal, el cual para los hinchas locales no fue.