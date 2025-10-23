La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

La escudería no lo oficializó, pero el anuncio de que el argentino seguirá en 2026 será de un momento a otro. Más que señales, ya hay certezas al respecto

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

23 de octubre 2025 · 21:47hs
Franco Colapinto llega al Hermanos Rodríguez de México con un buzo de la marca española que lo viste

Franco Colapinto llega al Hermanos Rodríguez de México con un buzo de la marca española que lo viste, Scalpers, y una sugestiva frase: “Llama a los rebeldes”. Nada más apropiado para este momento del piloto argentino. Alpine 2026 en la mira.

Para que todo el mundo se quede tranquilo, para que no se dé tiempo a imprevistos que pudieran afectarlo, siempre es mejor que la confirmación de que Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 el año que viene llegue cuanto antes. Pero a esta altura, no hay dudas de que eso ocurrirá tarde o temprano. Por el momento, a falta del anuncio de Alpine, el argentino empezó a desandar el GP de México con esa certeza.

Se notó claramente en sus dichos, en la presentación que hizo para uno de sus sponsors principales, Mercado Libre, en la noche del miércoles en un hotel de la capital mexicana.

Ahí dejó en claro que está "trabajando mucho en el auto del año que viene”. De ninguna manera eso sería posible si Colapinto no fuera el piloto titular para el año próximo.

En el Alpine de 2026 a full

Se viene uno de los cambios más revolucionarios de la Fórmula 1 de los últimos tiempos: los autos serán completamente nuevos y distintos a los conocidos. No sólo sería una pérdida total de tiempo si Alpine tiene en mente otro nombre, sino que jamás le confiaría los secretos a un piloto que pueda irse.

Eso lo vivió, por ejemplo, Esteban Ocon el año pasado, cuando se sabía que no continuaría en Alpine. Jamás se le dejó volver a probar el auto, y eso que, básicamente, el A525 es el mismo que su predecesor.

>> Leer más: Anuncio inminente de la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine

También se notó claramente cuando Sam Sunders, CEO mexicano de Mercado Libre, expresó que estaban seguros de que continuarían en la Fórmula 1 no sólo por el 2026 sino por muchos años y que había que respetar los tiempos de Flavio Briatore y el equipo para las evaluaciones.

Qué está haciendo Flavio Briatore

Según pudo saber Ovación, lo que hace Briatore con esta demora en anunciar la continuidad de Colapinto es simplemente dejar que todo el mundo siga hablando de él y de Alpine.

En ese sentido, nada le vino mejor que ese final de carrera en Austin, diga lo que diga el director deportivo Steve Nielsen. Lo dijo Colapinto con su simpatía habitual el miércoles. “Había que hacer un poco más porque estábamos 17 y 18 toda la carrera”, dijo entre risas. Y siguió: “El pico de rating estuvo ahí, en la vuelta 54, ¿no? Se vio por todos lados, así que estuvo bueno que se viera Meli (Mercado Libre)”.

Nada más cierto para el sponsor que en ese GP, como ahora en México y en Brasil, se hizo ver en el cubre motor y sobre todo en la parte de atrás de los alerones traseros, bien patentes de atrás en esa maniobra de superación de Colapinto a Pierre Gasly.

Franco Colapinto, en el Hermanos Rodríguez

Todo eso fue el miércoles. Este jueves, Colapinto llegó al Hermanos Rodríguez con un buzo de la marca española que lo viste, Scalpers, con una frase muy sugestiva: “Llama a los rebeldes”.

Y estuvo en la conferencia de prensa oficial de la categoría, donde se refirió al incidente y lo dio por terminado.

“Estoy totalmente de acuerdo (con Nielsen) y una orden de equipo siempre debe obedecerse. También es cierto que las situaciones son complicadas y creo que, como piloto, fue natural para mí en ese momento competir, pero lo revisamos con el equipo”, dijo Colapinto. Como dijo una cosa, dijo la otra.

Y se reafirmó: “Ha sido un año un poco más difícil de lo que esperábamos, y la realidad es que estamos muy cerca uno del otro todo el tiempo”, dejó en claro en relación a Pierre Gasly. “En estas últimas seis carreras, personalmente he ido encontrando ritmo y he estado bastante fuerte, pero también es cierto que a veces no podemos mostrar un ritmo real personal”.

>> Leer más: Franco Colapinto sufrió la accidentada carrera sprint en Austin, pero pudo terminarla

Gasly también opinó en igual sentido. “Creo que, en general, como individuo, ha hecho un buen trabajo, y eso es todo. Obviamente, lo que hizo el domingo pasado no refleja lo que ha logrado como piloto. ¿Fue su mejor decisión? No. ¿Va a aprender de eso? Sí”, dijo, pero sin entrar en polémicas: “En general está haciendo un buen trabajo para el equipo”.

Las palabras igual se las llevó el viento. Los hechos hablan de que fue bárbaro lo que pasó en Austin para Colapinto. Y que su futuro en la escudería está asegurado.

