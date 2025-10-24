El uno por uno Canalla: Di María, el más destacado, volvió a ser la llave de la victoria de Central

Fideo forzó el penal que cometió el arquero de Sarmiento y además se hizo cargo de la ejecución en el triunfo por 1 a 0 en Junín

Di María atento a la pelota en el triunfo de Central ante Sarmiento en Junín.

Central derrotó 1 a 0 a Sarmiento de Junín, en los 45 minutos pendientes, y se aseguró jugar la próxima Copa Libertadores. Además se metió en los octavos de final del Clausura. Campañón.

Jorge Broun 7,5: mantuvo la valla invicta otra vez. Tuvo dos atajadas fundamentales para mantener el cero en su arco, pero los flashes siempre se lo terminan llevando otros.

Enzo Giménez 5: si bien estuvo atento en la marca, no se proyectó como lo hizo siempre y nunca aportó en ataque.

Facundo Mallo 5,5: cumplió. Estuvo bien en el juego aéreo, pero en algunos ataques de Sarmiento quedó un poco desubicado.

Juan Cruz Komar 6: cada partido que pasa lo hace olvidar a Quintana. Una vez más tuvo otro cierre que pudo haber finalizado en un gol de Sarmiento.

Agustín Sández 5: un partido similar al de Enzo Giménez. Bien en defensa, aunque se animó un poco más al ataque.

Franco Ibarra 7: un relojito en la mitad de la cancha. Cortó, jugó, dio pases a los costados y hasta se animó a probar desde afuera del área.

Ignacio Malcorra 5: tuvo un partido incómodo por la intensidad que mostró el juego y nunca pudo hacer la pausa, más allá de unos buenos lanzamientos en el segundo tiempo.

Gaspar Duarte 5: insinuó con una buena jugada al comienzo del partido, pero luego su actuación se fue desdibujando.

Angel Di María 8: le hicieron el penal y anotó por esa vía el gol que puso a Central en la Libertadores. Se hizo cargo de todas las pelotas paradas y cada vez que agarra el balón hay sensación de que algo va a pasar.

Jaminton Campaz 5: alternó más malas que buenas, aunque pudo sacar un par de centros.

Alejo Véliz 5,5: se fajó con los marcadores centrales y tuvo un cabezazo que se fue muy cerca del palo de Acosta.

Ingresaron en Central

Federico Navarro -: entró en el adicional y no puede ser calificado.

El entrenador

Ariel Holan 8: su equipo clasificó a la Libertadores y está a un paso de jugar una final por un título si gana la tabla acumulada.