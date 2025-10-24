La Capital | Ovación | Di María

El uno por uno Canalla: Di María, el más destacado, volvió a ser la llave de la victoria de Central

Fideo forzó el penal que cometió el arquero de Sarmiento y además se hizo cargo de la ejecución en el triunfo por 1 a 0 en Junín

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

24 de octubre 2025 · 18:46hs
Di María atento a la pelota en el triunfo de Central ante Sarmiento en Junín. 

Marcelo Bustamante / La Capital

Marcelo Bustamante / La Capital 

Central derrotó 1 a 0 a Sarmiento de Junín, en los 45 minutos pendientes, y se aseguró jugar la próxima Copa Libertadores. Además se metió en los octavos de final del Clausura. Campañón.

Jorge Broun 7,5: mantuvo la valla invicta otra vez. Tuvo dos atajadas fundamentales para mantener el cero en su arco, pero los flashes siempre se lo terminan llevando otros.

Enzo Giménez 5: si bien estuvo atento en la marca, no se proyectó como lo hizo siempre y nunca aportó en ataque.

Facundo Mallo 5,5: cumplió. Estuvo bien en el juego aéreo, pero en algunos ataques de Sarmiento quedó un poco desubicado.

Juan Cruz Komar 6: cada partido que pasa lo hace olvidar a Quintana. Una vez más tuvo otro cierre que pudo haber finalizado en un gol de Sarmiento.

Agustín Sández 5: un partido similar al de Enzo Giménez. Bien en defensa, aunque se animó un poco más al ataque.

Franco Ibarra 7: un relojito en la mitad de la cancha. Cortó, jugó, dio pases a los costados y hasta se animó a probar desde afuera del área.

Ignacio Malcorra 5: tuvo un partido incómodo por la intensidad que mostró el juego y nunca pudo hacer la pausa, más allá de unos buenos lanzamientos en el segundo tiempo.

Gaspar Duarte 5: insinuó con una buena jugada al comienzo del partido, pero luego su actuación se fue desdibujando.

Angel Di María 8: le hicieron el penal y anotó por esa vía el gol que puso a Central en la Libertadores. Se hizo cargo de todas las pelotas paradas y cada vez que agarra el balón hay sensación de que algo va a pasar.

Jaminton Campaz 5: alternó más malas que buenas, aunque pudo sacar un par de centros.

Alejo Véliz 5,5: se fajó con los marcadores centrales y tuvo un cabezazo que se fue muy cerca del palo de Acosta.

Ingresaron en Central

Federico Navarro -: entró en el adicional y no puede ser calificado.

El entrenador

Ariel Holan 8: su equipo clasificó a la Libertadores y está a un paso de jugar una final por un título si gana la tabla acumulada.

El rosarino Mateo Silvetti anotó tres goles en el Mundial sub-20 para la selección argentina.

De Messi a Di María: todos los campeones del mundo rosarinos sub-20 y el sueño de tres leprosos

Ariel Holan se tomará su tiempo para definir los once de Central que jugará el domingo en el Gigante.

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

Franco Colapinto llega con el Alpine a las tribunas del estadio, un lugar espectacular en el Hermanos Rodríguez de México.

Franco Colapinto hizo bien los deberes en el viernes de México, con los Alpine lejos

El técnico de Central, Ariel Holan, saluda a su colega, Facundo Sava.

Ariel Holan, tras el triunfo de Central: "Lo logrado hasta acá lo conseguimos entre todos"

