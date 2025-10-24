El uno por uno Canalla: Di María, el más destacado, volvió a ser la llave de la victoria de Central

Central derrotó 1 a 0 a Sarmiento de Junín, en los 45 minutos pendientes, y se aseguró jugar la próxima Copa Libertadores. Además se metió en los octavos de final del Clausura. Campañón.
Fideo forzó el penal que cometió el arquero de Sarmiento y además se hizo cargo de la ejecución en el triunfo por 1 a 0 en Junín
Por Carlos Durhand
Central derrotó 1 a 0 a Sarmiento de Junín, en los 45 minutos pendientes, y se aseguró jugar la próxima Copa Libertadores. Además se metió en los octavos de final del Clausura. Campañón.
Jorge Broun 7,5: mantuvo la valla invicta otra vez. Tuvo dos atajadas fundamentales para mantener el cero en su arco, pero los flashes siempre se lo terminan llevando otros.
Enzo Giménez 5: si bien estuvo atento en la marca, no se proyectó como lo hizo siempre y nunca aportó en ataque.
Facundo Mallo 5,5: cumplió. Estuvo bien en el juego aéreo, pero en algunos ataques de Sarmiento quedó un poco desubicado.
Juan Cruz Komar 6: cada partido que pasa lo hace olvidar a Quintana. Una vez más tuvo otro cierre que pudo haber finalizado en un gol de Sarmiento.
Agustín Sández 5: un partido similar al de Enzo Giménez. Bien en defensa, aunque se animó un poco más al ataque.
Franco Ibarra 7: un relojito en la mitad de la cancha. Cortó, jugó, dio pases a los costados y hasta se animó a probar desde afuera del área.
Ignacio Malcorra 5: tuvo un partido incómodo por la intensidad que mostró el juego y nunca pudo hacer la pausa, más allá de unos buenos lanzamientos en el segundo tiempo.
Gaspar Duarte 5: insinuó con una buena jugada al comienzo del partido, pero luego su actuación se fue desdibujando.
Angel Di María 8: le hicieron el penal y anotó por esa vía el gol que puso a Central en la Libertadores. Se hizo cargo de todas las pelotas paradas y cada vez que agarra el balón hay sensación de que algo va a pasar.
Jaminton Campaz 5: alternó más malas que buenas, aunque pudo sacar un par de centros.
Alejo Véliz 5,5: se fajó con los marcadores centrales y tuvo un cabezazo que se fue muy cerca del palo de Acosta.
>> Leer más: Central se copó en Junín y se aseguró la clasificación a la Libertadores
Federico Navarro -: entró en el adicional y no puede ser calificado.
Ariel Holan 8: su equipo clasificó a la Libertadores y está a un paso de jugar una final por un título si gana la tabla acumulada.
Es una enfermedad respiratoria muy contagiosa que puede traer severas complicaciones. Ya hubo cuatro muertos en el país. Cuál es la situación local