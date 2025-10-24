La Capital | La Ciudad | Semtur

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

La unidad 16 que perteneció a la Sociedad del Estado Municipal para el Transporte Urbano de Rosario (Semtur) dejará de girar en el recorrido de la línea K. En el recambio, se viene la decimoquinta unidad reconvertida a motor eléctrico

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

24 de octubre 2025 · 06:10hs
Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

El proceso de recambio de unidades en el transporte urbano de pasajeros también alcanzó el servicio de trolebuses que presta la línea K. Y el mes que viene, el último coche que queda ploteado en gris y naranja y que perteneció a la ex-Sociedad del Estado Municipal para el Transporte Urbano de Rosario (Semtur) dejará de circular para jubilarse en Rosario.

Se trata de la única unidad de las cinco sobrevivientes de chasis Volvo, carrocería Marcopolo Torino y fabricadas en 1987, que comenzaron a prestar servicio en la ciudad allá por el 25 de enero de 1994. En paralelo, la reconversión de coches con motor diésel que ahora funcionan con propulsión eléctrica sumará la decimoquinta unidad con el sello "hecho en Rosario" a través de la empresa Inventu, el municipio y la UNR.

>>Leer más: Un servicio de transporte muy rosarino: se cumplen 30 años del retorno de los trolebuses en la línea K

Noviembre, punto final a 30 años en Rosario

Pasaron 30 años de aportes al transporte urbano rosarino. Los hicieron estos coches dotados con equipo eléctrico Powertronics de origen brasileño. La postal de los tradicionales trolebuses grises y naranja quedarán en el recuerdo y la línea K tendrá el color celeste de todo sistema de colectivos. Aquellas unidades se habían adquirido allá por 1993 por el entonces concesionario Ecobus.

La K tendrá sus coches bajo la empresa Movi y cumplirá la promesa de reconversión de 10 coches de impulsión eléctrica, piso bajo, aire acondicionado y una inversión de unos 1.500 millones de pesos.

trolebus3

Todo ello, merced a una incorporación progresiva que arrancó el año pasado. Lo que el municipio hizo fue articular con la firma local Inventu y técnicos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para tomar los chasis de motores diésel que estén en condiciones de su transformación y reincorporación al servicio local.

>>Leer más: Adiós a los trolebuses grises y naranjas de 1994: se renueva toda la línea K

Así, a los coches que superaban los diez años de antigüedad y salían de servicio se les usó el chasis original y se les montó motor eléctrico y sistema de control. En números implicó también un ahorro, ya que este proceso de reconversión cuesta un 25 por ciento del valor de una unidad cero kilómetro, genera mano de obra local y la movilidad eléctrica va en dirección a la tendencia mundial del transporte de pasajeros. En marzo y abril había 6, y mes a mes se llegó a 14, para sumar la unidad número 15 en noviembre.

trolebus2

Trolebuses: el último sobreviviente

La línea K fue inaugurada el 3 de diciembre de 1961 en la esquina de Avellaneda y Mendoza, frente al bar La Capilla (hoy comedor de la Asociación Empleados de Comercio). Esta línea unía las esquinas de Necochea y Pellegrini (Facultad de Ingeniería de la UNR e Instituto Politécnico) con Nicaragua y Mendoza. El servicio era cubierto por unidades marca Fiat-Alfa Romeo-CGE de procedencia italiana, recorriendo los viejos empedrados de las calles Mendoza y San Juan, hasta llegar a la yerbatera Martin y la Facultad de Ingeniería.

Luego vinieron vinieron los de 1994: chasis Volvo B58E, carrocería Marcopolo Torino, equipo eléctrico Powertronics. Fueron fabricados en 1987 para el sistema de Belo Horizonte (Brasil), donde nunca llegaron a circular. Sin embargo, y merced a gestiones entre la Intendencia y esta localidad, se compraron para que transitaran en Rosario allá por 1993 por el entonces concesionario Ecobus. La línea K se reinauguró con trolebuses el 25 de enero de 1994. El primer coche en circular fue el 8, desde el Centro Univeristario (CUR). Este trolebús aún está en circulación.

Nacimiento de Semtur

¿Cómo había surgido Ecobus? En noviembre de 1992 se conformó una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por la concesionaria del alumbrado público (Capse) y la concesionaria Molino Blanco. Le cedieron la operatoria por 15 años con opción a 5 más. Sin embargo, los problemas financieros que arrastró desde 2002 detonaron el 25 de octubre de 2004 cuando se le rescindió el contrato y nació Semtur que repintó los coches de gris y naranja.

trolza

Pero con el desgaste y el paso del tiempo, muchos salieron de servicio. Y en su reemplazo se importaron desde la ex línea Q los coches de origen soviético Trolza. En Rosario presentaron problemas reiterados de recalentamiento en las baterías para circular en forma autónoma, pero podían conectarse por cableado eléctrico al sistema de tendido.

trolza2

Ahora es tiempo del adiós a la última unidad de origen brasileño que dejará en las retinas de los rosarinos sus recorridos desde el oeste hasta La Siberia con sus tradicionales colores naranja y gris.

Noticias relacionadas
La Feria del Libro Rosario 2025 sigue creciendo: conocé la programación del viernes

Feria del Libro: de Martin Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Los permisos para nuevas obras cayeron por tercer mes consecutivo en Rosario.

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Vallas y gendarmes. Gran operativo de seguridad ante la llegada del presidente Javier Milei.

Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo y otro naranja para Rosario. Ambos se desarrollarán durante este viernes.

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Ver comentarios

Las más leídas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Acá lo tienen: cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Lo último

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

El siniestro se produjo esta mañana en Riobamba al 6200. En el lugar trabajan Bomberos Zapadores y personal del área de emergencias de la Municipalidad.
Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia
La Ciudad

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste
POLICIALES

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Acá lo tienen: cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Ovación
El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

Por Juan Iturrez
Ovación

El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

Central se la juega en un partido cortito, en busca de un premio que puede resultar inmenso

Central se la juega en un partido cortito, en busca de un premio que puede resultar inmenso

Argentinos clasificó a la final de la Copa Argentina: derrotó a Belgrano en el Gigante

Argentinos clasificó a la final de la Copa Argentina: derrotó a Belgrano en el Gigante

Policiales
Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

La Ciudad
El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia
La Ciudad

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Feria del Libro: de Martin Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Feria del Libro: de Martin Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río
LA CIUDAD

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río

Contramarcha por la visita de Milei: escasa asistencia y fuerte operativo policial
Política

Contramarcha por la visita de Milei: escasa asistencia y fuerte operativo policial

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos
Información general

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital
Policiales

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Banderas, micros y cánticos: Las Fuerzas del Cielo ya están en Rosario para apoyar a Milei
Política

Banderas, micros y cánticos: "Las Fuerzas del Cielo" ya están en Rosario para apoyar a Milei

Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad
La Ciudad

Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo
La Ciudad

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas
Política

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas

Milei eligió a Pablo Quirno como nuevo canciller y prepara más cambios en el gabinete
Política

Milei eligió a Pablo Quirno como nuevo canciller y prepara más cambios en el gabinete

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas
Policiales

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Sindicatos y organizaciones sociales marchan al parque España para repudiar a Milei
Política

Sindicatos y organizaciones sociales marchan al parque España para repudiar a Milei

San Lorenzo: un centenar de trabajadores luchan contra el cierre de la planta de IDM
La Región

San Lorenzo: un centenar de trabajadores luchan contra el cierre de la planta de IDM

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del Estado bobo
Policiales

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del "Estado bobo"

Otro ministro se baja antes de las elecciones: Cúneo Libarona se va de Justicia
Política

Otro ministro se baja antes de las elecciones: Cúneo Libarona se va de Justicia

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open
Ovación

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal
Policiales

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada
Policiales

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios
Información General

Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer
POLICIALES

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer