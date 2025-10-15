Arrancó la Feria del Libro con el impulso por los 300 años de Rosario

Se desarrolla en el Cultural Fontanarrosa, que fue totalmente renovado. Estará hasta el 25 de octubre. "Rosario es un faro que ilumina a toda la Argentina", dijo Javkin

El periodista, poeta y novelista Reynaldo Sietecase fue el segundo rosarino encargado en abrir la Feria Internacional del Libro de Rosario.

En un marco imponente de público que llegó hasta la explanada del Cultural Roberto Fontanarrosa , este miércoles se produjo la apertura oficial de la Feria del Libro Rosario . La apertura estuvo a cargo de un rosarino, nacido y criado en la rosarinidad : el periodista y escritor Reynaldo Sietecase.

Además, el discurso de apertura a cargo del intendente Pablo Javkin subrayó el momento de recuperación al que asiste la ciudad, en el marco de su tricentenario. "Somos un faro cultural y creativo que ilumina a toda la Argentina", marcó el titular del Ejecutivo local. La feria estará abierta al público todos los días hasta el 25 de octubre inclusive con una variada agenda de expositores, autores y actividades para grandes y chicos.

Con una fachada hecha a nuevo, y con una iluminación potente y de vanguardia el Fontanarrosa fue el escenario del lanzamiento de esta nueva edición que tuvo por segunda vez consecutiva a un rosarino en su inauguración . En este contexto, y con mucha asistencia de un público juvenil, Javkin apeló los valores de la "rosarinidad" e invitó a todos los presentes a subirse a la ola del entusiasmo de haber rescatado la ciudad de la violencia extrema.

Primero hubo una referencia histórica a quienes reflejaron el sentir y la idiosincrasia local en sus libros. " Nos sentimos orgullosamente cuna de escritores y escritoras que han hecho del papel su vida, de quienes nacieron acá y de quienes eligieron a Rosario como una tierra fértil donde sembrar su obra y dejar huella en nuestra memoria cultural y literaria" , arrancó el intendente para agregar: "Tres siglos después, seguimos escribiendo, narrando, leyendo, resignificando la tinta viva de cada una de las generaciones que nos hicieron más sabios, más libres, más humanos, más rosarinos".

Tras recordar tiempos de oscuridad, llegó la referencia a la recuperación del ritmo "habitual, su alegría, su vida cotidiana tan sencilla y tan profunda a la vez. La cultura siempre fue y seguirá siendo la mejor forma de decirnos orgullosos rosarinos y rosarinas. Volvimos a que todos quieran venir, volvimos a nuestro Monumento para disfrutar encuentros inolvidables, volvimos a esa manera tan rosarina de compartir lo que amamos".

Los 300 años y el faro cultural

En otro tramo, Javkin apeló a una ciudad fruto de su propio esfuerzo para lanzar: "Ahora sí, al fin, Rosario está en el lugar que merece: siendo un faro cultural, literario y creativo que se proyecta e ilumina a toda la Argentina. Así festejamos nuestro tricentenario".

Pasadas las 19, Sietecase tuvo a su cargo las palabras de apertura del evento que reúne a editores, escritores y público en general. El año pasado, Beatriz Vignoli fue la primera escritora rosarina en ofrecer el discurso de apertura de la feria.

Feria del Libro y Rosario

Frente a un auditorio que copó las inmediaciones de San Luis y San Martín, el periodista y autor de libros de cuentos y poesía, y del best seller "Un crimen argentino", llegó a a la feria en el marco de su cuarta novela: "La Rey", rompió el hielo con la audiencia: "Solo acá en Rosario, me pongo nervioso, si acá en esta ciudad", dijo en tono de broma.

"Les sugiero disfrutar el libro entre manos, el de formato papel. El objeto tiene una magia con la que no cuenta el electrónico, que solo brilla en el firmamento digital. Y ante la pregunta insidiosa de por qué seguir acumulando libros cuando se puede acceder a todos de manera virtual hay que explicar que un coleccionista es lo contrario a un consumidor. La mano del propietario le da al libro un rostro inconfundible, una fisonomía que otros no tienen. Al tacto, y al ojear el papel se genera un vínculo, que dicho de otra manera se resume: sin caricias es imposible el amor", dijo Sietecase ante un público cautivado por su oratoria.

"Los libros son un universo entrañable, los que había en la calle Pasco donde nací. Y puedo decir que la presencia de libros no garantiza lectores, pero su ausencia aniquila la opción de que haya lectores. Es un imperativo democrático y un remedio contra el autoritarismo", sumó.

Hasta el 25 de octubre, el encuentro reunirá a autores de todo el país con una agenda de más de 300 actividades gratuitas y abiertas al público.

Centro cultural Fontanarrosa

En las cuatro plantas del centro cultural se podrán recorrer los más de 50 stands de librerías y editoriales, y se realizarán más de 280 presentaciones de libros y colecciones. Además habrá un espacio especialmente destinado a la infancia.

La feria cuenta con la organización del municipio, la provincia y la Fundación El Libro, y este año coincide con la celebración de los 300 años de la ciudad. Según se promociona, en esta edición refleja el espíritu diverso y federal de la escena editorial argentina: conviven lanzamientos de grandes sellos y editoriales independientes, figuras consagradas y nuevas voces, actividades para infancias, mesas de poesía, periodismo narrativo, ciencias sociales, historia regional, música y fútbol.

Días y horarios

El público podrá visitar la feria de domingo a miércoles, de 13 a 21, jueves y viernes, de 13 a 22, y los sábados 18 y 25 de octubre, de 10 a 0. La agenda de actividades está disponible en el sitio oficial de la Feria del Libro.

En la web, deberán reservarse las entradas para las presentaciones que se desarrollen en el auditorio Angélica Gorodischer. La medida se implementará por primera vez este año con el objetivo de agilizar el ingreso del público a las charlas. Las entradas son gratuitas y estarán disponibles 48 horas antes de cada presentación.

Libros por todas partes

Además de los stands de editoriales y librerías, estarán presentes los textos publicados por las editoriales de la Universidad Nacional de Rosario y Municipal.

La provincia también tendrá su propio lugar, que reunirá a más de 500 títulos, dentro de una amplia oferta que sumará además producciones de arte impreso. Las obras fueron seleccionadas mediante una convocatoria realizada en cinco localidades: Rafaela, Reconquista, Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto. Como resultado, se presentarán publicaciones de unas 60 editoriales y de 115 autores independientes, de más de treinta localidades santafesinas.

La programación suma también actividades complementarias en el Teatro Municipal La Comedia (Mitre 958) y Plataforma Lavardén (Mendoza 1085), donde el sábado próximo se desarrollará un Encuentro Regional de Bibliotecas Populares de la Zona Sureste de la Provincia de Santa Fe. En tanto, el sábado 25 será el momento para el Encuentro de Narración Oral, con una serie de actividades enriquecedoras para el público en general.

Los autores invitados

Entre los autores que participarán de la feria se encuentran figuras de renombre como Maitena, pionera del humor gráfico y la historieta argentina, quien traerá su mirada crítica y divertida sobre la actualidad.

También estará Selva Almada, una de las voces más influyentes de la narrativa contemporánea argentina y autora de obras notables como "Chicas muertas", "El viento que arrasa" y "No es un río".

El actor y escritor Gonzalo Heredia también presentará su nueva novela, mientras que Chiqui González aportará su mirada sobre arte, creatividad y gestión cultural.

Además, la Feria contará con la presencia de Liliana Heker, una figura clave en la literatura argentina, y el periodista Hugo Alconada Mon, quien ofrecerá una mirada crítica sobre la realidad política y social actual.

A la programación también se suma Chula Gálvez, escritora y gestora cultural que se caracteriza por su enfoque único en la gastronomía y su capacidad para combinar literatura y experiencias colectivas.

Asimismo, también se hará presente Gustavo Grobocopatel, uno de los empresarios del agronegocio argentino más influyentes de la región, para pensar los desafíos del sector más pujante de la economía argentina.

En tanto, Nelson Castro llegará con su libro "La salud de los Papas", donde analiza las dolencias físicas y mentales de pontífices del siglo XX y XXI. De este modo, la Feria pone su sello en una nueva edición, abierta, con eje en la pluralidad y la diversidad de voces.

Por su parte, el público infantil podrá a su vez compartir tiempo con el ilustrador Pablo Bernasconi.