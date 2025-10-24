¿Lloverá el domingo de elecciones?: cómo va a estar el tiempo este fin de semana

Frente a la alerta por tormenta de este viernes pasado por agua, muchos se preguntan qué sucederá el 26 de octubre, jornada en la que se celebran los comicios legislativos nacionales

Tras una mañana de viernes pasada por agua y con alerta naranja por tormentas, la lluvia se proyecta también para este sábado, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En este marco, crece la duda sobre qué sucederá con el tiempo, que sigue inestable, durante el inminente domingo de elecciones legislativas nacionales.

Este viernes durante la tarde y noche, el SMN mantiene la alerta por tormenta en el sur de Santa Fe, pero pasa de naranja a amarilla. Además, se sentirá un gran descenso de la temperatura.

Tras un jueves en el que la sensación térmica superó los 33 grados , este viernes al mediodía el termómetro marcó 24 grados centígrados , todavía con lluvias.

El sábado , la lluvia continuará en Rosario. Además, se mantiene la alerta amarilla por la mañana. En cuanto a la temperatura, la mínima será de 17° y la máxima de 22 grados.

Para el sábado a la tarde, la lluvia cesará, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

En cuanto al domingo 26 de octubre, jornada en la que se celebrarán las elecciones legislativas nacionales, el SNM anuncia un cielo despejado y soleado durante la tarde.

Así es, no habrá lluvias en el domingo electoral. Se espera una mínima de 12° y una máxima de 24°, por lo que la temperatura dará un respiro en la fecha de los comicios.