La Capital | La Ciudad | Feria del Libro

Feria del Libro de Rosario: Iván Noble y Lila Siegrist, los protagonistas del jueves

La Feria del Libro de Rosario vivirá una jornada con poesía, historia, literatura infantil y la presentación del nuevo libro de Iván Noble

23 de octubre 2025 · 06:25hs
La Feria del Libro Rosario continúa con una jornada repleta de actividades y grandes nombres

La Feria del Libro Rosario continúa con una jornada repleta de actividades y grandes nombres

La Feria del Libro Rosario continúa con una jornada colmada de presentaciones, charlas y lecturas para todos los públicos. Este jueves 23 de octubre, el evento literario más importante de la ciudad ofrecerá desde las 16 una agenda diversa que abarca desde filosofía y narrativa local hasta poesía, historia, educación y propuestas para infancias.

Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Fontanarrosa, con entrada libre y gratuita, y se extenderán hasta la noche, con un cierre de lujo que incluirá la Maratón de Poesía Baltasara Editora y la esperada presentación de “El doctor Álvarez contra los All Blacks”, el nuevo libro del músico y escritor Iván Noble, publicado por Planeta.

Tarde de literatura, historia y juegos

Desde las 16, la Feria abrirá sus puertas con múltiples actividades en simultáneo. Entre ellas, se destacan la presentación de “Suspiros gangitanos”, de Delia Ballistreri, y “Filosofía como nunca la viste”, de Lucas Martínez y otros autores. En paralelo, se estrenará el juego de mesa “Atrápame Rosario”, creado por el joven diseñador Mateo Blanco, con apoyo de la Secretaría de Cultura y Educación municipal.

También habrá espacio para la literatura infantil con “¡A dormir, carpincho!”, de Mercedes Gómez Dela Cruz, y el libro ilustrado “Equipaje de invierno”, una compilación de cuentos y poesías de estudiantes de escuelas preuniversitarias de la UNR.

Pensamiento, política y cultura local

A las 17, UNR Editora presentará sus nuevas colecciones sobre comunicación y cultura, mientras que el historiador Diego Mauro acompañará la exposición del libro “Iglesia católica y secularización en el litoral argentino”, junto a María Pía Martín.

En ese mismo horario, Q Ediciones dará a conocer “Causas perdidas”, de Diego Segura, y se realizará el Café de Tertulias Literarias del Tricentenario, una propuesta que invita a reflexionar sobre Rosario a 300 años de su fundación.

El turno vespertino contará con figuras destacadas como Lila Siegrist, que presentará “Debilidad humana” (Mansalva), y Seba Bortnik, autor de “Guía para la crianza en un mundo digital” (Siglo XXI). También se sumará Alejandro Rofmancon “Rosario y la historia de mis dos familias”, acompañado por Leandro Arteaga y Darío Barriera.

>> Leer más: Arrancó la Feria del Libro con el impulso por los 300 años de Rosario

Entre las propuestas infantiles se presentarán “Escucha la tierra”, de Julia Vennera, y “Novedades 2025 de Abecedario Editor”, con narraciones en vivo a cargo de Gerardo Martín y Paola Argüello.

Noche de poesía, memoria y grandes cierres

El tramo final de la jornada ofrecerá una programación intensa: a las 19 se presentará el “Diccionario rosarino ilustrado”, una obra colectiva editada por la Editorial Municipal de Rosario que recorre 300 años de historia local. En simultáneo, habrá charlas sobre costura, espiritualidad, religión y narrativa contemporánea.

Entre los imperdibles de la noche, se destacan “La dimensión política de la poesía”, con Gabby De Cicco y Andi Nachon; y “La luz queda”, de Alejandro Pereyra.

El cierre, desde las 21, estará marcado por la Maratón de Poesía Baltasara Editora, con la participación de reconocidas voces locales, y por la presentación de “El doctor Álvarez contra los All Blacks”, el nuevo libro de Iván Noble, en el Auditorio Angélica Gorodischer.

Días y horarios de la Feria del Libro

El público podrá visitar la feria de domingo a miércoles, de 13 a 21, jueves y viernes, de 13 a 22, y los sábados 18 y 25 de octubre, de 10 a 0. La agenda de actividades está disponible en el sitio oficial de la Feria del Libro.

En la web, deberán reservarse las entradas para las presentaciones que se desarrollen en el auditorio Angélica Gorodischer. La medida se implementará por primera vez este año con el objetivo de agilizar el ingreso del público a las charlas. Las entradas son gratuitas y estarán disponibles 48 horas antes de cada presentación.

Noticias relacionadas
La Feria del Libro ofrece múltiples actividades este miércoles.

Feria del Libro Rosario: miércoles con Liliana Heker, conversaciones y presentaciones de todo tipo

Hugo Alconada Mon y Juan Sasturain protagonizan la jornada del martes en la Feria del Libro Rosario

Feria del Libro: de Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Inés Garland estará en Rosario el fin de semana para presentar su libro en la Feria y compartir en un club de lectura

La escritora Inés Garland presenta en Rosario su celebrado libro en torno a la menopausia

Gonzalo Heredia estuvo en Rosario presentando su novela Extranjera, en la que indaga sobre los orígenes familiares en un relato a dos voces

Feria del Libro Rosario: día de autores locales, debates y la visita de Gonzalo Heredia

Ver comentarios

Las más leídas

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Mónica, la esposa de Miguel Russo: Estoy en paz porque hice todo y más

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

Newells y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Lo último

De la peatonal Córdoba a la TV nacional: el Hombre Orquesta conquistó a Guido Kaczka y recaudó $12 millones

De la peatonal Córdoba a la TV nacional: el Hombre Orquesta conquistó a Guido Kaczka y recaudó $12 millones

El insólito momento que vivió el Bambino Pons durante la transmisión de un partido de la Champions League

El insólito momento que vivió el Bambino Pons durante la transmisión de un partido de la Champions League

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el Estado bobo

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

"Hay que modificar las leyes", pidió el gobernador de Santa Fe en cuanto al detenido que no fue imputado por problemas de salud mental

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el Estado bobo
Copa Argentina en Rosario: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante
OVACION

Copa Argentina en Rosario: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes
Información General

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora
Política

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada
Policiales

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer
POLICIALES

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Mónica, la esposa de Miguel Russo: Estoy en paz porque hice todo y más

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

Newells y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Ovación
Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura
Ovación

Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura

Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura

Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura

Copa Argentina: en Rosario, Belgrano y Argentinos buscarán un boleto a la gran final

Copa Argentina: en Rosario, Belgrano y Argentinos buscarán un boleto a la gran final

Newells: Lucas Bernardi empezó a trabajar en Bella Vista con una única misión

Newell's: Lucas Bernardi empezó a trabajar en Bella Vista con una única misión

Policiales
Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el Estado bobo
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

El acusado del crimen en la costa central tenía un trastorno psicótico y 14 detenciones previas

El acusado del crimen en la costa central tenía un trastorno psicótico y 14 detenciones previas

La Ciudad
Copa Argentina en Rosario: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante
OVACION

Copa Argentina en Rosario: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante

Feria del Libro: Iván Noble, y Lila Siegrist, los protagonistas del jueves

Feria del Libro: Iván Noble, y Lila Siegrist, los protagonistas del jueves

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados

Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados

Polémica en Cancillería: Werthein firmó 83 traslados antes de renunciar
Política

Polémica en Cancillería: Werthein firmó 83 traslados antes de renunciar

Newells y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

Reforma laboral: qué son los salarios dinámicos que propone el gobierno
Información General

Reforma laboral: qué son los "salarios dinámicos" que propone el gobierno

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable
Policiales

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central
Zoom

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete
Política

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia
La Ciudad

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón
la region

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber
Información General

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: Era mi sueño, pagué todo en regla
Zoom

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias
La Ciudad

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral
La Ciudad

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa
Policiales

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 
POLCIALES

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Vicentin: revés a una jugada y una picardía de Molinos Agro y Dreyfus en el concurso
Economía

Vicentin: revés a una jugada y una "picardía" de Molinos Agro y Dreyfus en el concurso

La Bolsa de Comercio y el gobierno de Santa Fe firmaron un convenio para impulsar el arbitraje
Política

La Bolsa de Comercio y el gobierno de Santa Fe firmaron un convenio para impulsar el arbitraje

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste
LA CIUDAD

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea
La Ciudad

Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano
La Ciudad

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano