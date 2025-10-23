La Capital | La Ciudad | alerta

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Los termómetros superaron los 30 grados este jueves. Además del agua, hay probabilidad de granizo y vientos de variada intensidad

23 de octubre 2025 · 18:40hs
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo y otro naranja para Rosario. Ambos se desarrollarán durante este viernes.

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo y otro naranja para Rosario. Ambos se desarrollarán durante este viernes.

Rosario y la región vivieron esta semana un mini verano, al punto de que este jueves los termómetros superaron los 30º. Ahora, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta naranja por tormentas para Rosario, que tiene vigencia durante la mañana de este viernes, y se sumó un alerta amarillo por el mismo evento para la madrugada del mismo día.

Luego de una jornada casi veraniega, la ciudad se encuentra dentro de un área para la que el SMN emitió doble alerta por tormentas. El organismo nacional publicó la advertencia para los departamentos Rosario, Constitución, Iriondo y San Lorenzo.

En su reporte, el SMN indica sobre el alerta amarillo, que tiene vigencia para la madrugada de este viernes: "El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual".

Por su parte, sobre el alerta naranja, que se prevé que se desarrollará durante la mañana del viernes, indican que también hay probabilidades de "abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas" que, en esta ocasión, pueden superar los 100 km/h. Además, los valores de precipitación acumulada podrán oscilar entre 70 y 100 mm, aunque pueden ser superados puntualmente.

Cómo estará el tiempo en Rosario tras las tormentas

Según adelantó el SMN, las tormentas comenzarán este jueves por la noche.

Durante el viernes, la lluvia será una constante hasta la noche. La amplitud térmica será acotada, ya que la temperatura mínima será de 21º y la máxima, de 23º.

Hacia el sábado, el SMN prevé una rotación en la dirección del viento, que pasará de soplar desde el norte para llegar proveniente desde el sur. Se mantendrá una probabilidad de tormentas aisladas durante las primeras horas del día, con vientos con ráfagas que podrán llegar a los 50 km/h.

>> Leer más: Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano

El viento sur del sábado provocará que las lluvias queden atrás durante la tarde y que, además, se produzca una marcada disminución en las temperaturas. La mínima será de 16º y la máxima no pasará de los 22º.

Noticias relacionadas
El ataque denunciado ocurrió dentro del colegio María Auxiliadora de Funes.

"Acá lo tienen": cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

La veterinaria del doctor Carlos Cossia este jueves al mediodía

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Toda la información respecto a qué se puede hacer y qué no durante la veda electoral está plasmada en El Código Nacional Electoral en su artículo 71

Veda electoral 2025: cuándo comienza y qué no se puede hacer de cara a las elecciones de este domingo

El exintendente Horacio Usandizaga asistió a la presentación previa a la Feria del Libro.

Rosario Por Conocer llega a la Feria del Libro con el fervor de "redescubrir la ciudad"

Ver comentarios

Las más leídas

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

El 8, un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

"El 8", un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Lo último

En Central hay un futbolista entrará condicionado a jugar los 45 minutos que quedan ante Sarmiento

En Central hay un futbolista entrará condicionado a jugar los 45 minutos que quedan ante Sarmiento

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Contramarcha por la visita de Milei: escasa asistencia y fuerte operativo policial

Contramarcha por la visita de Milei: escasa asistencia y fuerte operativo policial

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Plantea que, para detener a Ghiselli, los investigadores omitieron los delitos cometidos por una testigo de identidad reservada que aportó información

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas
la ciudad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy
Policiales

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas
Política

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río
LA CIUDAD

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

El 8, un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

"El 8", un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Ovación
Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Por Carlos Durhand
Ovación

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Central informó que Juan Giménez fue operado de la rodilla tras la lesión que sufrió ante Riestra

Central informó que Juan Giménez fue operado de la rodilla tras la lesión que sufrió ante Riestra

La gama Esprit Alpine fue presentada en simultáneo por Circular en Rosario y Franco Colapinto en México

La gama Esprit Alpine fue presentada en simultáneo por Circular en Rosario y Franco Colapinto en México

Policiales
Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Policiales

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal

La Ciudad
Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas
la ciudad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo

Milei en Rosario: blindan el parque de España con un fuerte operativo de seguridad

Milei en Rosario: blindan el parque de España con un fuerte operativo de seguridad

Acá lo tienen: cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal
Policiales

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del Estado bobo
Policiales

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del "Estado bobo"

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada
Policiales

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

La Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios
Información General

La Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer
POLICIALES

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Pullaro: No nos negamos al debate, pero no nos vamos a someter al poder central

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro: "No nos negamos al debate, pero no nos vamos a someter al poder central"

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Por Javier Felcaro
Política

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central
Policiales

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League
Ovación

El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League

El 8, un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda
Policiales

"El 8", un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo
Ovación

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Por Matías Petisce
La Ciudad

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones
La Ciudad

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario más alto de la historia
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario más alto de la historia

Polémica en Cancillería: Werthein firmó 83 traslados antes de renunciar
Política

Polémica en Cancillería: Werthein firmó 83 traslados antes de renunciar

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable
Policiales

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central
Zoom

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón
la region

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber
Información General

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber