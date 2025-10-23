Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Los termómetros superaron los 30 grados este jueves. Además del agua, hay probabilidad de granizo y vientos de variada intensidad

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo y otro naranja para Rosario. Ambos se desarrollarán durante este viernes.

Rosario y la región vivieron esta semana un mini verano, al punto de que este jueves los termómetros superaron los 30º . Ahora, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta naranja por tormentas para Rosario , que tiene vigencia durante la mañana de este viernes, y se sumó un alerta amarillo por el mismo evento para la madrugada del mismo día .

Luego de una jornada casi veraniega, la ciudad se encuentra dentro de un área para la que el SMN emitió doble alerta por tormentas. El organismo nacional publicó la advertencia para los departamentos Rosario, Constitución, Iriondo y San Lorenzo .

En su reporte, el SMN indica sobre el alerta amarillo , que tiene vigencia para la madrugada de este viernes : "El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h . Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm , que pueden ser superados de manera puntual".

Por su parte, sobre el alerta naranja , que se prevé que se desarrollará durante la mañana del viernes , indican que también hay probabilidades de "abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas " que, en esta ocasión, pueden superar los 100 km/h . Además, los valores de precipitación acumulada podrán oscilar entre 70 y 100 mm , aunque pueden ser superados puntualmente.

Cómo estará el tiempo en Rosario tras las tormentas

Según adelantó el SMN, las tormentas comenzarán este jueves por la noche.

Durante el viernes, la lluvia será una constante hasta la noche. La amplitud térmica será acotada, ya que la temperatura mínima será de 21º y la máxima, de 23º.

Hacia el sábado, el SMN prevé una rotación en la dirección del viento, que pasará de soplar desde el norte para llegar proveniente desde el sur. Se mantendrá una probabilidad de tormentas aisladas durante las primeras horas del día, con vientos con ráfagas que podrán llegar a los 50 km/h.

El viento sur del sábado provocará que las lluvias queden atrás durante la tarde y que, además, se produzca una marcada disminución en las temperaturas. La mínima será de 16º y la máxima no pasará de los 22º.