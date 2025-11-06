Este viernes, La Florida inaugura la temporada: cuánto sale la entrada y qué promos hay

Para abrir el verano, el balneario realizó mejoras en espacios comunes. Cuáles son las nuevas tarifas y promociones

Este viernes La Florida inaugura una nueva temporada de verano

El verano se va acercando y este viernes el balneario La Florida se relanza para vivir una nueva temporada de río. Como cada año, las tarifas por día se actualizaron y también cambiaron los precios para servicios adicionales como alquiler de sombrillas, reposeras y estacionamiento.

Para inaugurar una nueva temporada, se realizaron obras de refacción y diferentes mejoras en espacios comunes. En ese sentido, en la Rambla Catalunya se realizaron tareas de pintura en paseos peatonales, cordones y bicisendas, renovación total de cartelería

Además, en Costa Alta se concretaron trabajos de pintura general, mejora del muelle público, reparación de defensas y barandas, y renovación integral de la señalética.

A partir de este viernes 8 de noviembre , las entradas generales tendrán un valor de $4.000, mientras que se ofrecerán distintas promociones: abono individual por toda la temporada a $70.000 y la promo 4x3 (cuatro días por $12.000).

También se ajustaron las tarifas de servicios adicionales, como alquiler de sombrillas ($5.000), reposeras ($3.000) y estacionamiento ($8.000 por jornada completa).