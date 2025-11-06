La Capital | La Ciudad | La Florida

Este viernes, La Florida inaugura la temporada: cuánto sale la entrada y qué promos hay

Para abrir el verano, el balneario realizó mejoras en espacios comunes. Cuáles son las nuevas tarifas y promociones

6 de noviembre 2025 · 09:19hs
Este viernes La Florida inaugura una nueva temporada de verano

Este viernes La Florida inaugura una nueva temporada de verano

El verano se va acercando y este viernes el balneario La Florida se relanza para vivir una nueva temporada de río. Como cada año, las tarifas por día se actualizaron y también cambiaron los precios para servicios adicionales como alquiler de sombrillas, reposeras y estacionamiento.

Para inaugurar una nueva temporada, se realizaron obras de refacción y diferentes mejoras en espacios comunes. En ese sentido, en la Rambla Catalunya se realizaron tareas de pintura en paseos peatonales, cordones y bicisendas, renovación total de cartelería

Además, en Costa Alta se concretaron trabajos de pintura general, mejora del muelle público, reparación de defensas y barandas, y renovación integral de la señalética.

Las tarifas de La Florida este verano

A partir de este viernes 8 de noviembre, las entradas generales tendrán un valor de $4.000, mientras que se ofrecerán distintas promociones: abono individual por toda la temporada a $70.000 y la promo 4x3 (cuatro días por $12.000).

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

También se ajustaron las tarifas de servicios adicionales, como alquiler de sombrillas ($5.000), reposeras ($3.000) y estacionamiento ($8.000 por jornada completa).

Las inspecciones de red y de gabinetes se realizarán durante todo noviembre

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes

En la Fiesta de Colectividades se presentarán más de 40 stands para conocer culturas de diferentes países

Colectividades: el mapa interactivo para tener a mano y no perderse nada

Los bancos cierran este jueves por el Día del Bancario

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario

El programa de viviendas del Procrear en Rosario se extiende desde Rondeau hasta las vías del ferrocarril Mitre. Desde hace dos años no hay avances.

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

El desplante a Newells del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

Mercado Libre pidió al gobierno que regule las plataformas internacionales como Shein y Temu

¿Desempleado? Anses brinda una ayuda económica: cómo tramitarla en noviembre

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

La reconstrucción de la pista principal alcanza casi la mitad del proyecto y en los próximos días comenzarán trabajos clave para llegar a la fecha de reapertura
Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

La Ciudad

La Región

Economía

La Ciudad

El desplante a Newells del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

Por Luis Castro
Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista
Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar
