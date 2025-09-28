Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio

Como cada año, en la ciudad y en el país se espera que las grandes cadenas bajen sus persianas. Si bien fue el 26 de septiembre, este 2025 se pasa a otra jornada

Con los últimos días de septiembre, llega otro Día del Empleado de Comercio y muchos se preguntan qué jornada los negocios bajarán sus persianas en la ciudad de Rosario y en el país. Aunque la efeméride está establecida para el 26 de septiembre, este año la jornada de descanso para los trabajadores del dicho rubro se trasladó para este lunes 29 del mismo mes. Por lo que el Día del Empleado de Comercio se festejará el último lunes del mes.

“El lunes 29 de septiembre, los trabajadores mercantiles vamos a celebrar el Día del Empleado de Comercio y por lo tanto la jornada transcurrirá como un feriado para nuestro sector. En ese contexto, no abrirán ese día los supermercados, los shoppings y las grandes cadenas” , expresó la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario en un comunicado oficial.

De esta manera, desde el gremio aclararon que "el lunes que se conmemorará el Día del Empleado de Comercio no se podrá otorgar como franco compensatorio de descanso semanal ". En otras palabras, si ese día, 29 de septiembre, el trabajador tiene franco, no lo pierde y debe ser trasladado a otra jornada.

Qué negocios cerrarán por el Día del Empleado de Comercio en Rosario

Desde la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario no abrirán al público ese día los supermercados, los shoppings y las grandes cadenas. Los comercios que adherirán a la efeméride forman parte de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Empleados de Comercio Rosario (@aec.rosario)

De esta manera, el lunes 29 de septiembre bajarán sus persianas supermercados, cadenas de indumentaria, jugueterías, tiendas de calzado, casas de electrodomésticos, galerías, centros comerciales, almacenes, shoppings, entre otros.

Por otro lado, como cada Día del Empleado de Comercio, se espera que los pequeños negocios atendidos por sus propios dueños mantengan su actividad normal.