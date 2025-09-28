La Capital | La Ciudad | Día del Empleado de Comercio

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio

Como cada año, en la ciudad y en el país se espera que las grandes cadenas bajen sus persianas. Si bien fue el 26 de septiembre, este 2025 se pasa a otra jornada

28 de septiembre 2025 · 15:05hs
Este 29 de septiembre las grandes cadenas no abrirán sus puertas

Este 29 de septiembre las grandes cadenas no abrirán sus puertas

Con los últimos días de septiembre, llega otro Día del Empleado de Comercio y muchos se preguntan qué jornada los negocios bajarán sus persianas en la ciudad de Rosario y en el país. Aunque la efeméride está establecida para el 26 de septiembre, este año la jornada de descanso para los trabajadores del dicho rubro se trasladó para este lunes 29 del mismo mes. Por lo que el Día del Empleado de Comercio se festejará el último lunes del mes.

“El lunes 29 de septiembre, los trabajadores mercantiles vamos a celebrar el Día del Empleado de Comercio y por lo tanto la jornada transcurrirá como un feriado para nuestro sector. En ese contexto, no abrirán ese día los supermercados, los shoppings y las grandes cadenas”, expresó la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario en un comunicado oficial.

De esta manera, desde el gremio aclararon que "el lunes que se conmemorará el Día del Empleado de Comercio no se podrá otorgar como franco compensatorio de descanso semanal". En otras palabras, si ese día, 29 de septiembre, el trabajador tiene franco, no lo pierde y debe ser trasladado a otra jornada.

>> Leer más: Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025

Qué negocios cerrarán por el Día del Empleado de Comercio en Rosario

Desde la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario no abrirán al público ese día los supermercados, los shoppings y las grandes cadenas. Los comercios que adherirán a la efeméride forman parte de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca).

De esta manera, el lunes 29 de septiembre bajarán sus persianas supermercados, cadenas de indumentaria, jugueterías, tiendas de calzado, casas de electrodomésticos, galerías, centros comerciales, almacenes, shoppings, entre otros.

Por otro lado, como cada Día del Empleado de Comercio, se espera que los pequeños negocios atendidos por sus propios dueños mantengan su actividad normal.

Noticias relacionadas
El periodista Nelson Castro en teatro El Círculo

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Rosario, en el horno. Esta semana se espera una fuerte ola de calor. Será mejor buscar refugio en el río. 

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Lo que debiera ser el museo en el shopping Alto Rosario muestra poco más que una vieja locomotora herrumbrada.

A pesar de su origen ferroportuario, Rosario carece de un museo temático

Romina y Patricio, junto a Camilo. La pareja de Rosario que viaja rumbo a Alaska.

De Rosario a Alaska: la aventura de una pareja que dejó todo para viajar

Ver comentarios

Las más leídas

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Dos intervenciones del árbitro Fernando Echenique que le dieron la derecha a Central

Dos intervenciones del árbitro Fernando Echenique que le dieron la derecha a Central

Lo último

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio

El cheesecake viral llegó a Argentina y ya hay polémica por el precio de las porciones

El cheesecake viral llegó a Argentina y ya hay polémica por el precio de las porciones

Estacionamiento: en qué calles ya no se podrá dejar el auto en 45° desde esta semana

Estacionamiento: en qué calles ya no se podrá dejar el auto en 45° desde esta semana

Estacionamiento: en qué calles ya no se podrá dejar el auto en 45° desde esta semana

Desde el 1° de octubre, varias calles del centro de Rosario dejarán atrás el estacionamiento a 45° y pasarán a la modalidad paralela al cordón

Estacionamiento: en qué calles ya no se podrá dejar el auto en 45° desde esta semana
Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 
La Ciudad

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Trump promete dólares pero no blinda a Milei del default político

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Trump promete dólares pero no blinda a Milei del default político

Chau éxodo: las parejas jóvenes y sin hijos se quedan a vivir en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Chau éxodo: las parejas jóvenes y sin hijos se quedan a vivir en Rosario

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Por Javier Felcaro
Política

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada al clan Cantero

Por Claudio Berón

Policiales

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada al clan Cantero

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Dos intervenciones del árbitro Fernando Echenique que le dieron la derecha a Central

Dos intervenciones del árbitro Fernando Echenique que le dieron la derecha a Central

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada al clan Cantero

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada al clan Cantero

Ovación
La selección argentina sub-20 debuta en el Mundial frente a Cuba, con respaldo rojinegro
Ovación

La selección argentina sub-20 debuta en el Mundial frente a Cuba, con respaldo rojinegro

La selección argentina sub-20 debuta en el Mundial frente a Cuba, con respaldo rojinegro

La selección argentina sub-20 debuta en el Mundial frente a Cuba, con respaldo rojinegro

Ciego de anhelos: Hugo Acuña ganó el maratón de Buenos Aires y ahora sueña con ir a Los Ángeles 2028

Ciego de anhelos: Hugo Acuña ganó el maratón de Buenos Aires y ahora sueña con ir a Los Ángeles 2028

Boca le hizo un favor a Central y lo dejó firme en zona de Copa Libertadores

Boca le hizo un favor a Central y lo dejó firme en zona de Copa Libertadores

Policiales
Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada al clan Cantero

Por Claudio Berón

Policiales

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada al clan Cantero

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

La Ciudad
Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio
La Ciudad

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio

Estacionamiento: en qué calles ya no se podrá dejar el auto en 45° desde esta semana

Estacionamiento: en qué calles ya no se podrá dejar el auto en 45° desde esta semana

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Pullaro: Un país que pretende desarrollarse no puede tener rutas en mal estado
Política

Pullaro: "Un país que pretende desarrollarse no puede tener rutas en mal estado"

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131
Policiales

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La Ciudad

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel
La Ciudad

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente
Política

"Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente"

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa
La Ciudad

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos
La Ciudad

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida
La Ciudad

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas
La Ciudad

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles
La Ciudad

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno
Policiales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica
La ciudad

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid
La Ciudad

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria
Ovación

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador
Economía

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio
Policiales

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL
Economía

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL