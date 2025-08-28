Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025

El convenio paritario fijó un 1% mensual no acumulativo y una suma fija de $40.000. En septiembre, todas las categorías superaron el millón de pesos

La grilla salarial de septiembre para los empleados de comercio consolidó los nuevos valores con el tercer aumento del año.

Los empleados de comercio , el sector con mayor cantidad de trabajadores registrados del país , ya tienen definida la grilla salarial de septiembre 2025 . Según lo estipulado en el convenio colectivo, entre julio y diciembre los haberes reciben un incremento mensual del 1% no acumulativo calculado sobre los básicos de junio, junto con una suma fija de $40.000 de carácter remunerativo.

Con la aplicación del tercer tramo en septiembre, todas las categorías superaron el millón de pesos de salario básico bruto por jornada completa. Los valores impactan también en los adicionales previstos por convenio, como presentismo y antigüedad.

Cajeros

Cajero A: $1.069.382

Cajero B: $1.073.942

Cajero C: $1.080.274

Auxiliares

Auxiliar A: $1.069.382

Auxiliar B: $1.073.942

Auxiliar C: $1.100.595

Vendedores

Vendedor A: $1.069.382

Vendedor B: $1.080.274

Vendedor C: $1.093.628

Vendedor D: $1.124.747

Choferes

Chofer: $1.116.901

Auxiliares especializados

Especializado A: $1.081.511

Especializado B: $1.087.070

Servicio y mantenimiento

Servicio A: $1.073.942

Servicio B: $1.081.511

Servicio C: $1.093.628

Encargados y supervisores

Encargado A: $1.124.747

Encargado B: $1.132.316

Encargado C: $1.147.454

Impacto de la suma fija y los aumentos

La suma fija de $40.000 integra el salario básico, lo que significa que también repercute en adicionales y cargas sociales. A su vez, el 1% mensual no acumulativo continuará aplicándose en octubre, noviembre y diciembre, lo que consolidará nuevos valores en la grilla hasta fin de año.

Con esta actualización, más de un millón de trabajadores del sector comercio verán reflejado en sus recibos de sueldo un piso salarial por encima del millón de pesos, en línea con lo acordado en la paritaria del sector.