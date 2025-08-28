La Capital | Información General | Empleados de Comercio

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025

El convenio paritario fijó un 1% mensual no acumulativo y una suma fija de $40.000. En septiembre, todas las categorías superaron el millón de pesos

28 de agosto 2025 · 17:21hs
La grilla salarial de septiembre para los empleados de comercio consolidó los nuevos valores con el tercer aumento del año.

Los empleados de comercio, el sector con mayor cantidad de trabajadores registrados del país, ya tienen definida la grilla salarial de septiembre 2025. Según lo estipulado en el convenio colectivo, entre julio y diciembre los haberes reciben un incremento mensual del 1% no acumulativo calculado sobre los básicos de junio, junto con una suma fija de $40.000 de carácter remunerativo.

Con la aplicación del tercer tramo en septiembre, todas las categorías superaron el millón de pesos de salario básico bruto por jornada completa. Los valores impactan también en los adicionales previstos por convenio, como presentismo y antigüedad.

Maestranza

  • Maestranza A: $1.065.914

  • Maestranza B: $1.067.062

  • Maestranza C: $1.074.449

Administrativos

  • Administrativo A: $1.077.062

  • Administrativo B: $1.081.511

  • Administrativo C: $1.087.070

  • Administrativo D: $1.102.336

  • Administrativo E: $1.113.822

  • Administrativo F: $1.129.969

Cajeros

  • Cajero A: $1.069.382

  • Cajero B: $1.073.942

  • Cajero C: $1.080.274

Auxiliares

  • Auxiliar A: $1.069.382

  • Auxiliar B: $1.073.942

  • Auxiliar C: $1.100.595

Vendedores

  • Vendedor A: $1.069.382

  • Vendedor B: $1.080.274

  • Vendedor C: $1.093.628

  • Vendedor D: $1.124.747

Choferes

  • Chofer: $1.116.901

Auxiliares especializados

  • Especializado A: $1.081.511

  • Especializado B: $1.087.070

Servicio y mantenimiento

  • Servicio A: $1.073.942

  • Servicio B: $1.081.511

  • Servicio C: $1.093.628

Encargados y supervisores

  • Encargado A: $1.124.747

  • Encargado B: $1.132.316

  • Encargado C: $1.147.454

Impacto de la suma fija y los aumentos

La suma fija de $40.000 integra el salario básico, lo que significa que también repercute en adicionales y cargas sociales. A su vez, el 1% mensual no acumulativo continuará aplicándose en octubre, noviembre y diciembre, lo que consolidará nuevos valores en la grilla hasta fin de año.

Con esta actualización, más de un millón de trabajadores del sector comercio verán reflejado en sus recibos de sueldo un piso salarial por encima del millón de pesos, en línea con lo acordado en la paritaria del sector.

