Aquí están, estos son los once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para el bis ante Belgrano

Se sabía que el Ogro Fabbiani metería cambios en el once de Newell's para jugar en Córdoba de nuevo ante Belgrano.

El Ogro Fabbiani ante Belgrano. Newell's y una parada brava en Córdoba.

Ahora por el Clausura, Newell's enfrenta a Belgrano , en Córdoba , y el Ogro Fabbiani confirmó el equipo leproso con cambios como se manejaban, aunque no tantos como se esperaban. Serán dos en total.

El once leproso en el muy bien presentado estadio julio César Villagra de Belgrano saldrá a la cancha con Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Alejo Montero; Ever Banega y Luca Regiardo; Giovani Chiaverano y Gonzalo Maroni; Carlos González y Darío Benedetto.

De esta manera, el colombiano Mosquera entra por Alejo Tabares y Montero cambia al lateral izquierdo, mientras que Chiaverano ingresa por Martín Fernández Figueira.

Son los dos cambios respecto a la formación que enfrentó a Belgrano hace apenas cinco días en San Luis, por la Copa Argentina.

El banco del Newell's de Fabbiani

Leer más: Cambio de laterales en Newell's

Mientras que en el banco quedarán Williams Barlasina, Luca Sosa, Tabares, Fabián Noguera, Facundo Guch, Fernández, Josué Colmán, Lisandro Montenegro, Franco Orozco, Juan Manuel García, Jerónimo Gómez Mattar y Genaro Rossi.

El que retornó al banco después de mucho tiempo es Montenegro, que sólo fue al banco de suplentes en los inicios de año y después no fue considerado.