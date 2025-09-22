La Capital | Ovación | Newell's

Aquí están, estos son los once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para el bis ante Belgrano

Se sabía que el Ogro Fabbiani metería cambios en el once de Newell's para jugar en Córdoba de nuevo ante Belgrano.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

22 de septiembre 2025 · 19:41hs
El Ogro Fabbiani ante Belgrano. Newells y una parada brava en Córdoba.

Virginia Benedetto

El Ogro Fabbiani ante Belgrano. Newell's y una parada brava en Córdoba.

Ahora por el Clausura, Newell's enfrenta a Belgrano, en Córdoba, y el Ogro Fabbiani confirmó el equipo leproso con cambios como se manejaban, aunque no tantos como se esperaban. Serán dos en total.

Leer más: Los concentrados de Newell's en Córdoba

El once leproso en el muy bien presentado estadio julio César Villagra de Belgrano saldrá a la cancha con Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Alejo Montero; Ever Banega y Luca Regiardo; Giovani Chiaverano y Gonzalo Maroni; Carlos González y Darío Benedetto.

De esta manera, el colombiano Mosquera entra por Alejo Tabares y Montero cambia al lateral izquierdo, mientras que Chiaverano ingresa por Martín Fernández Figueira.

Son los dos cambios respecto a la formación que enfrentó a Belgrano hace apenas cinco días en San Luis, por la Copa Argentina.

El banco del Newell's de Fabbiani

Leer más: Cambio de laterales en Newell's

Mientras que en el banco quedarán Williams Barlasina, Luca Sosa, Tabares, Fabián Noguera, Facundo Guch, Fernández, Josué Colmán, Lisandro Montenegro, Franco Orozco, Juan Manuel García, Jerónimo Gómez Mattar y Genaro Rossi.

El que retornó al banco después de mucho tiempo es Montenegro, que sólo fue al banco de suplentes en los inicios de año y después no fue considerado.

Noticias relacionadas
belgrano vs newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo clausura

Belgrano vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

El Ogro Fabbiani le entrega la pelota a Alejo Montero. El DT de Newells vive los partidos con intensidad.

Fabbiani cambia la defensa de Newell's con un raro movimiento de fichas

Martino está preocupado. Él respira Newells, pero no jugará políticamente, sostuvo el periodista Hugo Balassone.

Hugo Balassone: "Newell's tiene poco peso en la AFA y Belloso sería candidato a suceder a Tapia"

El lamento del jugador de Huracán ante el colega de Racing. En el Ducó hubo un guiño a Newells, que ahora deberá aprovechar.

El resultado en el Ducó que le hizo un guiño a Newell's en el Clausura

Ver comentarios

Las más leídas

El contraste en los dichos de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

El contraste en los dichos de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

Lo último

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Aquí están, estos son los once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani

Aquí están, estos son los once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

En 2024 volvió a caer el número de matrimonios por segundo año consecutivo y la tasa de uniones fue una de las peores en 15 años
En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde
Aquí están, estos son los once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani

Por Gustavo Conti
Ovación

Aquí están, estos son los once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani

Aeropuerto: advierten que las partidas nacionales discriminan a Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Aeropuerto: advierten que las partidas nacionales discriminan a Rosario

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino
POLICIALES

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos
La Ciudad

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Se anunció en Argentina un tratamiento que puede retrasar el Alzheimer

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Se anunció en Argentina un tratamiento que puede retrasar el Alzheimer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El contraste en los dichos de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

El contraste en los dichos de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Ovación
Central: cómo terminó Alejo Veliz el partido con Talleres, de cara al choque frente a Gimnasia

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: cómo terminó Alejo Veliz el partido con Talleres, de cara al choque frente a Gimnasia

Central: cómo terminó Alejo Veliz el partido con Talleres, de cara al choque frente a Gimnasia

Central: cómo terminó Alejo Veliz el partido con Talleres, de cara al choque frente a Gimnasia

El francés Ousmane Dembélé fue premiado con el Balón de Oro y le agradeció a Lionel Messi

El francés Ousmane Dembélé fue premiado con el Balón de Oro y le agradeció a Lionel Messi

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá pasar por el quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá pasar por el quirófano

Policiales
Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino
POLICIALES

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas

Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

La Ciudad
En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde
La Ciudad

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

Colectivos en Rosario: qué métodos de pago se pueden usar para viajar

Colectivos en Rosario: qué métodos de pago se pueden usar para viajar

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Rosario corre por el ambiente: se abre la inscripción al 10º Maratón del Bosque

Rosario corre por el ambiente: se abre la inscripción al 10º Maratón del Bosque

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley en suspenso
Política

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley "en suspenso"

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte
POLICIALES

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez
La Ciudad

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico
Información General

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico

Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña
Policiales

Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña

Día Mundial sin Auto: el sistema de bicicletas  públicas hoy es gratuito
La Ciudad

Día Mundial sin Auto: el sistema de bicicletas  públicas hoy es gratuito

El tiempo en Rosario: lunes ventoso, fresco de mañana y agradable a la tarde
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes ventoso, fresco de mañana y agradable a la tarde

El gobierno se reúne con el FMI en medio de la crisis cambiaria
Política

El gobierno se reúne con el FMI en medio de la crisis cambiaria

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones
Policiales

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca
La Ciudad

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico
Ovación

Newell's viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario
La Ciudad

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Reino Unido, Australia y Canadá reconocen un Estado palestino
El Mundo

Reino Unido, Australia y Canadá reconocen un Estado palestino

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk
El Mundo

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk

Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres
Información General

Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro
El Mundo

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo
La Ciudad

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió
Política

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió

La construcción del milagro: Javier Milei apuesta a un nuevo libro
Política

"La construcción del milagro": Javier Milei apuesta a un nuevo libro