Por la baja de la natalidad, el nivel inicial tiene cada vez menos alumnos

Los cambios culturales en la decisión de tener hijos están repercutiendo en los jardines de Rosario. Ya no hay colas ni sorteos para inscripción en las escuelas más deseadas

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

21 de septiembre 2025 · 07:59hs
Docentes, directivos y referentes de escuelas públicas y privadas de la ciudad revelaron que la matrícula del nivel inicial está cada vez más baja. Lo que antes significaba colas para inscribir niños en los jardines de las instituciones más deseadas, hoy se convirtió en un trámite mucho más sencillo. El fenómeno se extiende, en algunos lugares, también a los primeros años de la primaria, aunque mucho más leve.

¿Cuáles son las hipótesis? Principalmente se lo atribuye a la baja de la natalidad. Otros le agregan fenómenos demográficos, económicos y de vivienda. Entre ellos, especulan que las parejas jóvenes con hijos se están yendo del centro, por diversas razones: a veces en búsqueda de lugares más tranquilos, y otros empujados hacia la periferia por la situación económica.

Baja de natalidad

La cartera educativa provincial lo reconoce, pero aún no brindaron cifras que permitan medirlo. Admiten que la matrícula es baja y cae cada vez más, pero advierten que no es un fenómeno reciente, sino que tiene ya unos años, y se debe a que bajó la cantidad de niños que nacen. También aseguran que no es una cuestión solamente de Rosario, sino de toda la provincia, el país y hasta muchos lugares en el mundo: hay una tendencia a no tener hijos que tiene dimensión mundial.

Sin embargo, hay algunos números para contextualizar la situación en la provincia. El informe “Natalidad y demanda educativa”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, muestra que entre 2014 y 2022, la cantidad de nacidos vivos cayó un 36% a nivel nacional. En Santa Fe, el número fue un poco más bajo, pero igual de contundente: 28%.

Los profesionales que hicieron el estudio aseguran que esto va a resultar en caídas de aproximadamente 31% en la matrícula escolar en los próximos años en las escuelas de Argentina. En la provincia, esto significará cursos de un promedio de 15 alumnos, contra 21 que eran en 2019.

Otro relevamiento del Centro de Estudios Municipales y Provinciales (Cemupro) confirmó que entre 2018 y 2022 los niños de 3 años escolarizados también descendieron un 7,7% en todo el país. De 2019 a 2022, los chicos de 4 años matriculados cayeron un 10%. En tanto, la cantidad de infantes de 5 años inscriptos en escuelas cayó un 8,6% entre 2020 y 2022.

Demanda retraída

El problema es que todas estas cifras tienen 3 años, durante los cuales los referentes del sector creen que el problema se agravó. "La baja matrícula es un fenómeno que se viene dando y estamos notando desde hace un par de años. Si bien soy docente de escuela primaria, estoy en contacto con mis compañeras de nivel inicial y todas coinciden en que se nota esa disminución, tanto en escuelas privadas como públicas. Hay algo que está pasando", aportó Celia Blanco, secretaria de Nivel Primario de Amsafé Rosario.

Blanco recordó que antes, en las escuelas del centro que eran muy solicitadas, incluso había sorteos porque no alcanzaban las vacantes. En las públicas, además, la inscripción es por radio, y quienes no vivían en la zona debían buscar otra opción. Hoy en día, en cambio, las inscripciones se hacen sin dificultad y con mucha menos demanda.

Si bien dijo desconocer las causas con exactitud, aseguró que "es un fenómeno real y que preocupa, sobre todo en el nivel inicial", y arriesgó que "el contexto social y político influye mucho". "Muchas familias no pueden sostener los alquileres, y al quedarse sin empleo tienen que volver a vivir con sus padres. Eso genera cierta rotación y podría explicar la situación. Otra causa posible es la baja natalidad, la decisión de muchas parejas de postergar la paternidad y maternidad, o directamente no tener hijos", agregó.

En el privado

Alicia Venanzoni, presidenta de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica de Rosario (Jaec), una organización de la Iglesia que se ocupa de la educación y reúne a las escuelas parroquiales, dio crédito de los dos argumentos: la baja de la natalidad y la fuga de parejas jóvenes a los alrededores de Rosario: "Las familias buscan otros espacios para vivir y para la crianza de sus hijos. Estamos seguros de que esto va a repercutir en la matrícula de los colegios de Rosario y en el sistema educativo, pero por ahora no hay datos concretos", aclaró.

Venanzoni señaló que en las escuelas parroquiales ya se nota una baja en el nivel inicial, pero que todavía no es preocupante: no ha derivado en el cierre de salas de 3, 4 o 5 años. "Ha mermado la cantidad de niños, es un tema que sin duda repercute y lo estamos viendo desde hace unos 5 años para acá, con un recrudecimiento en estos dos últimos años. Aunque es una cuestión de todo el país, no solamente de Rosario o la provincia de Santa Fe", indicó.

"Seguramente, como organización de educación de la Iglesia, vamos a tener que acompañar a nuestras escuelas. La Junta tiene pocas en el centro; mayormente están en la periferia. Vamos a tener que analizar el tema y revisar cómo seguimos adelante. Si esto es un cambio irreversible, habrá que analizar la proyección para abordar esto que hoy nos amenaza y transformarlo en una oportunidad para un cambio pedagógico", vislumbró.

Cambio de modelo

Más allá de la ausencia de datos concretos, los directivos afirman que en diversos encuentros en los que se debate sobre educación ya se habla del tema: "No tengo ningún estudio fehaciente sobre la problemática, pero sí ya lo he escuchado en congresos. En la provincia de Buenos Aires es muy preocupante; y nosotros en Rosario ya empezamos a notar la baja de matrícula, porque hay menos niños", comentó Claudia Stern, coordinadora de la delegación Santa Fe de la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (Faera).

Para la referente, esto se debe a una baja en la cantidad de recién nacidos: "Culturalmente estamos copiando los modelos europeos, en los que las parejas jóvenes cada vez tienen menos hijos y se posterga la paternidad y la maternidad. Sé que Educación de la provincia tiene estudios al respecto, porque en el último congreso que organizó la UCA (Universidad Católica Argentina), en una de las charlas que dieron autoridades del Ministerio ya plantearon esto con un informe que tienen elaborado", insistió.

Lo social

Osvaldo Gallardo, presidente de la Federación Santafesina de Instituciones Educativas Privadas (Fesaiep), la cámara que nuclea a los colegios no confesionales, agrega una causa más a las ya repetidas para explicar el achicamiento de la ocupación de vacantes en el punto inicial de la escolarización o demanda de matrícula: la situación social.

"En este último tiempo he recabado distintas posibles consideraciones sobre el tema. Hay causas múltiples y variadas: decrecimiento de la natalidad, la migración de las ciudades a pueblos, y la situación económica que excluye por un lado y produce migración del sistema privado al público", aventuró.

Sin embargo, para no sesgar su visión, aclaró que en el grupo de escuelas privadas en las que oficia como asesor jurídico, la matrícula no está siendo afectada. No obstante, lo atribuyó "a que son demandadas por el nivel de sus proyectos educativos y porque no están ni entre las más caras ni entre las más onerosas. La realidad es que no hay muchas variaciones estacionales en forma histórica, pero observamos el fenómeno en el plano general", cerró.

Por Nicolás Maggi

