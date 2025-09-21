La Capital | Negocios | Rutini Wines

Ejecutivos de Rutini Wines estuvieron en Rosario con sus varietales premium

La bodega exhibió su gama de etiquetas en un evento exclusivo en el salón Punta Barranca. Juan Pablo Murgia, nuevo Gerente de Enología, adelantó las novedades

21 de septiembre 2025 · 08:08hs
Juan Pablo Murgia y Marcelo Sernels

Foto: gentileza Punta Barranca.

Juan Pablo Murgia y Marcelo Sernels, de Rutini Wines, junto a Valentin, Pablo y Juan Aliendro.

Con una producción anual que ronda los catorce millones de litros, Rutini Wines logró convertirse en una de las bodegas líderes del mercado argentino, pero también fuera del país, impulsando la exportación de botellas a distintas regiones.

La estrategia siempre es crecer y el público local es un fiel reflejo del éxito que viene teniendo este objetivo, al reconocer en la marca una combinación de tradición vitivinícola e innovación constante. Este mismo reconocimiento llevó a cientos de personas a reunirse el pasado martes en el salón Punta Barranca de La Florida para disfrutar el One Day Tour, una cata donde la marca ofrece a degustación su amplio porfolio de etiquetas, que incluye desde los varietales más tradicionales hasta las ediciones ícono de la bodega.

Negocios estuvo presente en el evento que contó con la gastronomía premium y la gestión de la empresa de catering del grupo de Pablo Aliendro, quien acaba de invertir en la remodelación del lugar que opera desde hace años con una con privilegiada vista al Río Paraná. La sección aprovechó la ocasión para dialogar con Juan Pablo Murgia, quien dos meses atrás fue nombrado nuevo gerente de Enología de la bodega y trabaja codo a codo junto al director enológico de Rutini y destacado experto en vinos a nivel mundial, Mariano Di Paola. Murgia compartió detalles sobre los planes de expansión que la bodega proyecta para lo que resta del año y el próximo, además de anticipar novedades en la gama de productos que están desarrollando y que llegarán al mercado.

“Esta iniciativa se da en el marco del ‘One Day Tour’, una gira que hacemos en las principales ciudades de Argentina y Rosario es una de las plazas más importantes para nosotros, por eso decidimos estar presentes. Trajimos todas las líneas de Rutini, desde San Felipe, pasando por Cepa Tradicional, Rutini Tradicional, Trumpeter, Trumpeter Reserva y toda la alta gama de Single Vineyard, Apartado, Antología y algunas botellas de nuestro gran ícono, el Felipe Rutini, para servir a nuestros invitados de forma personal”, aseguró Murgia sobre este ciclo de encuentros donde el equipo de Rutini recibe a sommeliers, vinotecas, restaurantes y otros referentes de la comunidad vitivinícola.

Rutini 22
Una noche donde se pudieron disfrutar distintas cepas premium desarrolladas por la bodega argentina.

Una noche donde se pudieron disfrutar distintas cepas premium desarrolladas por la bodega argentina.

Apuesta al vino de alta gama

Además de ser una compañía que produce a gran escala, la bodega siempre está bajo investigación y desarrollo, buscando generar un producto o cepa nueva. Entre los desarrollos en los que vienen metidos, se encuentra el lanzamiento de un Single Vineyard de variedad Chardonnay que se presentará en los próximos días, sumado a una variedad de uva carmenere de la misma etiqueta, más algún Sauvignon Blanc particular. “Estamos trabajando en la alta gama, la mitad de la feria que organizamos está enfocada en vinos de este tipo, es nuestro foco. Nuestros viñedos están en el Valle de Uco, en lugares muy nobles y buscamos siempre la excelencia”, señaló.

En cuanto a números de venta de botellas, el especialista destacó que una de las líneas más exitosas que tiene la bodega es Trumpeter y Trumpeter Reserva: “para nosotros es un proyecto que tuvo un crecimiento constante, sobre todo en los últimos años. Nuestro gran desafío es sostener lo que se logró en base a la gran calidad, consistencia y a la presencia que tiene el proyecto en Argentina y en el mundo. Hoy son varios millones de botellas las que vendemos de esta etiqueta, y le sigue Rutini Colección que también trabaja en buenos volúmenes, pero a menor escala que el anterior, lo más significativo es que podemos producir mucho con un nivel de calidad y consistencia pocas veces visto”.

Rutini 2
Pablo Aliendro brindó el servicio de catering y la gestión para la realización del evento vitivinícola.

Pablo Aliendro brindó el servicio de catering y la gestión para la realización del evento vitivinícola.

En lo que refiere a exportaciones, el 2024 no acompañó como otros años la performance de ventas al exterior. Si bien el sector vitivinícola logró crecer un 3,2% interanual contra el acumulado de 2023 y se exportó un total de 207,6 millones de litros de vino, esta cifra está lejos de alcanzar al 2021 que marcó un pico por la comercialización externa de 336 millones de litros. Sin embargo, Murgia sostuvo que para la bodega el año pasado fue de expansión y si bien se enfoca mucho en el mercado nacional, vienen creciendo en ventas a zonas de Latinoamérica, Europa y a países como Brasil, China y Estados Unidos.

“Va a haber crecimiento, a pesar de que en Argentina tuvimos algunos años con un poco de recesión, a nivel ventas funcionamos muy bien y nos parece importante cuidar los dos mercados, el argentino y el externo. Desde la firma abarcamos todos los canales de venta, depende el segmento, por ejemplo, Rutini Colección está enfocado en el ‘on trade’, en lugares como vinotecas y restaurantes, mientras que Trumpeter también tiene distribución en cadenas de supermercados y autoservicios”, consideró el enólogo y remarcó la amplitud en el porfolio de variedades de la bodega y en las opciones de precio, que van de los $10 mil la botella, llegando a $400 mil en el caso de una etiqueta premium como Felipe Rutini.

Noticias relacionadas
La draga Afonso de Albuquerque de la belga Jan De Nul opera en la hidrovía desde hace 30 años.

El músculo de Jan De Nul para mantener productiva la Hidrovía

José “Jota” Fuentes empezó como un hobby a hacer sus muñecos y ahora tiene demanda desde distintos puntos del país.

Hace réplicas de personajes de distintos rubros y las vende en todo el país

Adrián Scosceria, gerente de Banca Empresas de Banco Macro, dialogó con Negocios de La Capital acerca del potencial de sus productos digitales.

La apuesta digital de Banco Macro para conquistar 10 mil empresas en el 2025

Trinidad Iglesias, vicepresidenta de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes, da los detalles del 74° Workshop Turístico ARAV, que se hará el miércoles 22 de octubre en el Salón Metropolitano.

Desafíos, oportunidades y un workshop clave para el turismo en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Fabbiani cambia la defensa de Newells con un raro movimiento de fichas

Fabbiani cambia la defensa de Newell's con un raro movimiento de fichas

Lo último

Video de Shell: qué es el trend Ahí viene la CM que desató repudio en Argentina

Video de Shell: qué es el trend "Ahí viene la CM" que desató repudio en Argentina

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto y en dónde

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto y en dónde

Benjamín Vicuña: La comunicación con La China Suárez hoy es a través de abogados

Benjamín Vicuña: "La comunicación con La China Suárez hoy es a través de abogados"

Por la baja de la natalidad, el nivel inicial tiene cada vez menos alumnos en Rosario

Los cambios culturales en la decisión de tener hijos están repercutiendo en los jardines. Ya no hay colas ni sorteos para inscripción en las escuelas más deseadas
Por la baja de la natalidad, el nivel inicial tiene cada vez menos alumnos en Rosario

Por Nicolás Maggi

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Milei en el tobogán: derrotas en cadena y una crisis que se acelera

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei en el tobogán: derrotas en cadena y una crisis que se acelera

Provincias Unidas y LLA de Santa Fe activan la campaña en plena turbulencia

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas y LLA de Santa Fe activan la campaña en plena turbulencia

Antimileísmo puro, un candidato colado y una receta de los 90, la campaña de Fuerza Patria

Por Facundo Borrego
Política

Antimileísmo puro, un candidato colado y una receta de los 90, la campaña de Fuerza Patria

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué no hay que tenerle miedo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué "no hay que tenerle miedo"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Fabbiani cambia la defensa de Newells con un raro movimiento de fichas

Fabbiani cambia la defensa de Newell's con un raro movimiento de fichas

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Ovación
Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Para Central es tiempo de pisar el acelerador ante un Talleres que llega contrariado

Para Central es tiempo de pisar el acelerador ante un Talleres que llega contrariado

A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

Policiales
Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica
Policiales

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

La Ciudad
Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué no hay que tenerle miedo

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué "no hay que tenerle miedo"

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Medicina fetal: cómo resolvieron un caso grave antes de que el bebé naciera

Medicina fetal: cómo resolvieron un caso grave antes de que el bebé naciera

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Policiales

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

Por Jorge Asís
Política

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Fin de la Ley de Nietos: refuerzan la atención en el consulado español

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Fin de la Ley de Nietos: refuerzan la atención en el consulado español

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking
Zoom

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Humedad en la ciudad: el truco alemán definitivo para evitar manchas en las paredes
Información General

Humedad en la ciudad: el truco alemán definitivo para evitar manchas en las paredes

El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar
Economía

El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar

Javier Milei confirmó que Argentina tiene muy avanzado un préstamo de Estados Unidos
politica

Javier Milei confirmó que Argentina tiene "muy avanzado" un préstamo de Estados Unidos

Piden explicaciones al gobierno provincial por partidas multimillonarias a asociaciones civiles
politica

Piden explicaciones al gobierno provincial por partidas multimillonarias a asociaciones civiles

Alejo Veliz le pone el hombro a Central y Ariel Holan volvió a incluirlo como titular

Por Guillermo Ferretti

Alejo Veliz le pone el hombro a Central y Ariel Holan volvió a incluirlo como titular

Newells se autoboicotea: las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

"Newell's se autoboicotea": las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 
La Ciudad

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 

Alerta motos: las lesiones graves y ocultas de estos accidentes

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Alerta motos: las lesiones graves y "ocultas" de estos accidentes

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: Quieren romper todo
Política

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: "Quieren romper todo"

Una fan de Lali denunció que fue agredida: Me pegaron por usar su remera
Información General

Una fan de Lali denunció que fue agredida: "Me pegaron por usar su remera"

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes
LA CIUDAD

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre
Economía

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
LA CIUDAD

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario