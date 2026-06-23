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Gran fiesta en el Fontanarrosa para ver Argentina-Jordania: pantalla gigante, juegos y música

El centro cultural organizará una fan fest gratuita para seguir el partido de la selección con canje de figuritas, torneos de penales, música en vivo y propuestas gastronómicas

23 de junio 2026 · 10:37hs
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El Mundial se vive en el Fontanarrosa. Noche celeste y blanca en pleno centro

El Mundial se vive en el Fontanarrosa. Noche celeste y blanca en pleno centro

La fiebre mundialista volverá a tomar el centro de Rosario el próximo sábado 27 de junio. En la previa del partido entre la selección argentina y Jordania por el Mundial 2026, el Cultural Fontanarrosa se transformará en una gran fan fest con pantalla gigante, música en vivo, torneos de penales, canje de figuritas y propuestas gastronómicas.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Rosario, se desarrollará desde las 15 en el espacio ubicado en San Martín 1080 y tendrá entrada libre y gratuita.

Uno de los clásicos que ya se consolidó durante esta Copa del Mundo será la Mesa Mundialista, un espacio destinado al intercambio de figuritas que funciona todos los sábados junto al Espacio Pokémon del edificio. La propuesta comenzará a las 15 y se extenderá hasta las 19.

Penales, música y juegos en la previa

A partir de las 17, la explanada del Fontanarrosa se vestirá de celeste y blanco para recibir a los fanáticos con una serie de actividades especialmente pensadas para acompañar la previa del encuentro.

Habrá torneos de penales para chicos y adultos en un arco gigante, metegoles, juegos arcade y sorteos con premios para los participantes.

La animación estará a cargo de Orestes Muñante, mientras que la música en vivo llegará de la mano de la banda Liver Bird y de los DJs Agus y Mateo Faiola.

Además, desde las 18 se realizarán nuevas competencias de penales en Plaza Montenegro, con premios para los ganadores.

TV Pública mostrará la previa rosarina

La jornada también tendrá alcance nacional. La cobertura especial de la TV Pública para el Mundial sumará móviles desde Rosario para mostrar cómo vive la ciudad la previa de un nuevo partido de la selección argentina.

>> Leer más: El Fontanarrosa se promociona como espacio de intercambio de figuritas del Mundial

Las cámaras recorrerán el Fan Fest y reflejarán el clima mundialista que se vive en el centro rosarino durante la cuenta regresiva hacia el encuentro.

Gastronomía y un mural para la foto

Quienes se acerquen al Fontanarrosa también podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica. Además de las propuestas habituales del Mercado del Centro, participarán emprendimientos locales con café de especialidad, vermut, panchos, empanadas, choripanes y cerveza artesanal.

Entre los espacios más visitados se espera el nuevo mural mundialista instalado en la planta baja del edificio, que podrá recorrerse y fotografiarse durante toda la jornada.

Pantalla gigante para ver Argentina-Jordania

El momento más esperado llegará a las 23, cuando comience la transmisión en pantalla gigante del partido entre Argentina y Jordania. La proyección se realizará en la explanada del Cultural Fontanarrosa y será de acceso libre y gratuito.

De esta manera, Rosario volverá a sumar un espacio público para vivir el Mundial en comunidad, en una jornada que combinará fútbol, música, gastronomía y entretenimiento en pleno centro de la ciudad.

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